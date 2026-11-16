I capelli lunghi tornano protagonisti: dalle onde XXL di Florence Pugh ai ricci di Emmy Rossum, ecco il trend extra long dell'Autunno-Inverno 2026/27.

C'è stato un tempo in cui il desiderio di tutte era quello di dare un taglio netto alla propria chioma. Il bob prima, il lob poi, il French bob e tutte le possibili declinazioni del caschetto hanno dominato le tendenze capelli delle ultime stagioni. Adesso, però, qualcosa sembra essere cambiato: le forbici possono aspettare, perché la nuova ossessione beauty guarda decisamente verso il basso. Protagonisti? I capelli lunghi, anzi lunghissimi, da portare con orgoglio in versione XXL.

Una conferma arriva direttamente da Hollywood. Sul red carpet dei Governors Awards 2026, andati in scena il 15 novembre a Los Angeles, Florence Pugh ha lasciato scivolare lungo la schiena una cascata di onde morbide dall'effetto beachy, mentre Emmy Rossum ha puntato su una chioma riccia e voluminosa, con boccoli che accompagnavano le lunghezze. A completare il trio c'era Inde Navarrette, che ha sfoggiato una chioma extra long, confermando come le lunghezze XXL possano essere declinate in modi diversi, ma con un unico obiettivo: lasciare spazio ai capelli e farne i veri protagonisti del beauty look.

Capelli XXL: il grande ritorno delle lunghezze extra long

Non si tratta soltanto di far crescere i capelli, ma di riscoprire tutto il potenziale estetico delle lunghezze. Dopo la stagione dei tagli corti e delle silhouette grafiche, le chiome maxi tornano a essere sinonimo di glamour, con un'estetica che guarda alla naturalezza senza rinunciare a una certa spettacolarità.

Il fenomeno, in realtà, era già nell'aria da qualche mese. Al Met Gala 2026, per esempio, diverse celebrity hanno scelto di puntare proprio sulle lunghezze extra long: da Nicole Kidman a Sunday Rose, passando per Zoë Kravitz e Amanda Seyfried.

Anche sulle passerelle Autunno-Inverno 2026/27 il lungo ha ritrovato centralità, ma con una nuova interpretazione: meno masse statiche e più movimento, grazie a scalature strategiche e ciocche che incorniciano il viso.

Da Demi Moore a Jennifer Lopez: le icone che hanno fatto la storia dei capelli lunghi

Quando si parla di chiome XXL, è impossibile non guardare alle grandi icone che hanno trasformato i capelli lunghi in una vera e propria firma estetica. Una su tutte? Demi Moore, da sempre fedele alla sua lunghissima chioma corvina, portata spesso liscia e con riga centrale. L'attrice ha dimostrato che non esiste una lunghezza giusta da raggiungere né un'età entro cui fermarsi: i suoi capelli sono diventati parte integrante della sua immagine.

Un altro riferimento imprescindibile è Jennifer Lopez, che negli anni ha alternato ponytail altissime, onde voluminose e lunghezze che sfiorano la vita. Senza dimenticare Cher, pioniera di una bellezza scenografica fatta di capelli extra long, riga centrale e texture ultra lisce. E ancora, Sarah Jessica Parker, che ha reso iconiche le sue onde morbide e stratificate nei panni di Carrie Bradshaw, trasformando una chioma lunga e apparentemente effortless in uno dei beauty look più riconoscibili della cultura pop.

Lisci effetto seta o onde da sirena: come si portano i capelli lunghissimi nel 2026

La nuova stagione lascia spazio a interpretazioni differenti, accomunate da un unico denominatore: valorizzare la lunghezza senza appesantirla. Tra le versioni più eleganti ci sono i capelli extra lisci, con riga centrale e punte piene, da portare lucidi e levigati come una superficie di seta. Una soluzione essenziale che mette in risalto la silhouette della chioma e che trova in Demi Moore la sua interprete ideale.

Chi preferisce un risultato più romantico può invece puntare sulle onde morbide, ampie e leggermente spettinate. Non le classiche beach waves dall'allure estiva, ma una texture più sofisticata, con movimento distribuito lungo tutta la capigliatura. È proprio la versione scelta da Florence Pugh ai Governors Awards, dove le lunghezze ondulate hanno accompagnato il suo abito rosa, aggiungendo un tocco etereo all'intero look.

Per chi ama osare, infine, ci sono i ricci voluminosi e definiti, da lasciare liberi di esprimere tutta la loro personalità. Emmy Rossum ne ha dato una bella dimostrazione, confermando come anche le texture naturalmente curly possano diventare protagoniste quando vengono valorizzate nella loro forma più autentica.

Il segreto per una chioma XXL? Taglio e cura delle lunghezze

Portare i capelli lunghissimi non significa necessariamente rinunciare alla forma. Al contrario, il nuovo trend richiede attenzione al taglio, che deve essere studiato per mantenere la chioma leggera e dinamica. Le scalature morbide, soprattutto intorno al viso, aiutano a creare movimento senza sacrificare la lunghezza, mentre un taglio pari può essere la scelta giusta per chi desidera un effetto più pieno e compatto.

Naturalmente, la parola d'ordine è haircare. Quando le lunghezze diventano protagoniste, anche la loro salute visiva acquista importanza: punte curate, idratazione e luminosità sono fondamentali per evitare che una chioma extra long appaia spenta o appesantita.

Tra gli alleati da inserire nella propria routine c'è Kérastase Première Masque Filler Réparateur, un trattamento pensato per le lunghezze danneggiate, mentre per i capelli indeboliti da colorazioni e styling frequenti si può provare K18 Leave-In Molecular Repair Hair Mask, un trattamento senza risciacquo dalla tecnologia riparatrice. Il tocco finale? Qualche goccia di Olaplex No.7 Bonding Oil sulle punte, per esaltare la luminosità e disciplinare eventuali ciocche ribelli.

Perché il vero lusso, oggi, non è soltanto avere capelli lunghissimi, ma poterli portare con tutto il loro splendore.

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