Riunioni piene di inglesismi, facce perplesse dei più giovani e mail indecifrabili: la Generazione Z ha finito la pazienza per certe frasi di gergo aziendale.

«Let's circle back», «blue-sky thinking», «run it up the flagpole». Per molte di voi sono semplici formule da riunione, per chi è nato tra fine anni Novanta e 2010 sono quasi un red flag linguistico.

Secondo una ricerca di Careerminds, le persone della Generazione Z comprendono in media solo 5,3 espressioni su 24 di gergo d’ufficio, poco più di una su cinque. Un sondaggio di Preply mostra poi che certe frasi inglesi sono fra le più odiate in assoluto. Non è solo un capriccio generazionale: se il linguaggio non è chiaro, aumentano incomprensioni, errori e frustrazione.

Perché la Gen Z non sopporta il gergo aziendale

Il rapporto della Gen Z con il gergo aziendale si gioca su tre nervi scoperti. Il primo è la vaghezza: molte formule servono più a rimandare una decisione che a dire qualcosa di concreto. Se si lavora per obiettivi misurabili, «vediamo poi» nascosto in inglese irrita parecchio.

Il secondo punto riguarda le metafore tecniche. Termini come «bandwidth» o «synergy» nascono in altri ambiti e vengono trapiantati nelle riunioni. Secondo Preply, l’85% dei lavoratori Gen Z dichiara di non sapere davvero cosa significhi «synergy»: è difficile sentirsi coinvolti da una parola che non si capisce.

Infine c’è la sensibilità culturale. Espressioni come «drinking the Kool-Aid» hanno alle spalle eventi tragici: nel 1978, al massacro di Jonestown, agli adepti fu somministrata una bevanda avvelenata. Per chi oggi ha vent’anni, sentir evocare tutto questo in ufficio, magari per dire che «bisogna allinearsi», stona parecchio.

Le 7 frasi che fanno perdere la pazienza alla Gen Z

1. "Let's circle back"

Dovrebbe significare: «torniamoci sopra più avanti». Nei fatti, nei sondaggi di Preply è la formula più contestata. Molti giovani la traducono con: «mettiamo la tua idea nel cassetto e vediamo se ce ne ricordiamo».

Come dirlo meglio: «Ne riparliamo domani alle 15 in call dedicata, intanto preparo un riepilogo entro stasera».

2. "We need to create synergy"

Un tempo «synergy» voleva solo dire «lavorare insieme». Oggi suona come parola da slide, legata al risultato economico più che alle persone. Se poi l’85% dei Gen Z ammette di non capirla, capite il corto circuito.

Come dirlo meglio: «Mettiamo lo stesso progetto nelle mani del team marketing e del team prodotto e coordiniamoci ogni settimana».

3. "Best practice"

«È best practice» chiude qualsiasi discussione, ma senza spiegare nulla. Migliore secondo chi? In base a quali dati? Per chi è cresciuto con i tutorial passo passo, l’idea di una pratica “migliore” ma non descritta genera diffidenza.

Come dirlo meglio: «In azienda usiamo di solito questa procedura: passo uno…, passo due… perché nel tempo si è rivelata più efficace».

4. "Do you have the bandwidth?"

La metafora arriva dall’informatica: la larghezza di banda diventa il tempo mentale di una persona. Nella pratica, viene pronunciata pochi secondi prima di assegnare altro lavoro. La Gen Z, già attenta a carico e benessere, la vive come un giro di parole ipocrita.

Come dirlo meglio: «Hai ancora spazio questa settimana per occuparti anche di questo? Quante ore puoi dedicargli entro venerdì?».

5. "Run it up the flagpole"

Vuol dire portare un’idea «più in alto», alla direzione. Le ricerche di Preply segnalano che espressioni di questo tipo stanno crollando d’uso, anche perché chi entra ora nel mondo del lavoro non ha alcun riferimento per capirle.

Come dirlo meglio: «Condividiamo la proposta con la direzione e raccogliamo un feedback entro la prossima settimana».

6. "Blue-sky thinking"

Nelle intenzioni, è un invito a pensare in grande, senza limiti. Alle orecchie Gen Z arriva come l’ennesimo slogan vuoto, soprattutto se poi il brainstorming si chiude con «non ci sono budget».

Come dirlo meglio: «Per i prossimi venti minuti buttiamo sul tavolo solo idee ambiziose, senza preoccuparci subito dei vincoli».

7. "Drinking the Kool-Aid"

Nel gergo aziendale indica chi crede ciecamente alla linea dell’azienda. Per una generazione abituata a fare domande su tutto, dall’ambiente alla diversity, è una formula doppiamente indigesta: perché invita a non pensare e perché poggia su una tragedia storica.

Come dirlo meglio: «Seguire tutto senza spirito critico non funziona: ci serve che facciate domande e proponiate alternative».

Dal gergo al linguaggio chiaro: una mini guida per le aziende

Le ricerche di Preply mostrano che l’82% dei lavoratori Gen Z ha visto problemi sul lavoro nati dal rimandare conversazioni difficili e che il 39% parteciperebbe volentieri a corsi di comunicazione. Il punto, quindi, non è sostituire il gergo dei senior con lo slang dei più giovani, ma costruire un vocabolario condiviso.

Prima regola: tradurre ogni metafora in azione concreta. Invece di «synergy», «lavoriamo insieme con questi ruoli precisi».

Seconda: indicare sempre chi fa cosa e entro quando. Le frasi generiche in inglese vanno bene solo nei meme.

Terza: evitare riferimenti culturali opachi o dolorosi, come «Kool-Aid». Se c’è bisogno di spiegare la battuta, non è il contesto giusto.

Quarta: chiedere feedback al team. Una semplice domanda come «Questa formulazione è chiara per tutti?» apre uno spazio di confronto e fa sentire considerate anche le voci più giovani.

Alla fine, ripulire il linguaggio aziendale fa bene a tutte le generazioni: la prossima volta che state per scrivere «let's circle back» in una mail, provate a sostituirlo con una data, un orario e un verbo concreto. La produttività, e non solo la Gen Z, ringrazierà.