Non è più tempo di jeans minimal: tornano gli strappi, i lavaggi intensivi e l'effetto usurato costruito ad arte, e questi sono i modelli più cool da indossare adesso



Sembrava che il loro periodo fosse definitivamente un ricordo, e invece i jeans a effetto usato, quelli strappati, macchiati o slavati, sono nuovamente in cima alla lista dei desideri.

Chiamati anche ripped o semplicemente used, questi jeans originariamente legati a uno stile più rock e aggressivo, oggi tornano con un fascino del tutto nuovo.

Con piccole rotture o con tagli ampi, addirittura con aperture profonde doppiate in tessuto floreale: queste nuove proposte sperimentano rovinature, sfumature e schizzi di colore, su silhouette che spaziano dalle classiche dritte e composte a quelle over, morbide e con fondo a zampa.

Tra i modelli più particolari ci sono però quelli che ridisegnano la figura grazie alle aperture posizionate all'altezza del ginocchio, o quello con tante aperture orizzontali rifinite in pelle, senza frange dall'effetto spontaneo e stropicciato.

Chiari o in un blu brillante e profondo, neri o bianchi, questi jeans sono l'emblema della versatilità: si abbinano a look casual come a un tacco dieci, a una t-shirt (per rimanere fedeli alla loro natura) quanto a un top e a un blazer.

Se avete sentito la tentazione di tirare nuovamente fuori dall'armadio quel modello mezzo distrutto che amavate tanto, o se ve ne siete liberati e rimpiangete di averlo fatto, questa è una selezione dei modelli più cool (e meno perfettini) da indossare subito.

Jeans effetto used: le varianti da non perdere quest'autunno





Jeans 501® anni ’90 con dettagli usurati, LEVI'S.

Credits: Levi.com

Jeans relaxed a vita bassa 1996 D-SIRE, DIESEL.

Credits: Diesel.com





Jeans invecchiati Kaylyn Boy-Fit, POLO RALPH LAUREN.

Credits: Ralphlauren.it

Jeans ampio con strappi ed effetto macchiato, MISS SIXTY.

Credits: Misssixty.com

Jeans oversize a gamba larga distressed, DOLCE&GABBANA.

Credits: Mytheresa.com

Jeans 1981 con aperture su stoffa in tessuto stampato floreale, ACNE STUDIOS.

Credits: Net-a-Porter.com

Jeans con tagli laterali e cintura, SACAI.

Credits: Sacai.jp

Jeans in cotone riciclato con strappi, AGOLDE.

Credits: Luisaviaroma.com





Jeans The Vertical con strappi, FRAME.

Credits: Net-a-Porter.com

Jeans Arcana con aperture bordate in pelle, CONTESSA MILLS.

Credits: Contessamills.com

Jeans larghi a vita alta con strappi, H&M.

Credits: hm.com

Jeans TRF baggy folded a vita media con strappi, ZARA.

Credits: Zara.com

Jeans The Agnes a vita media con rotture, RÙADH.

Credits: Modaoperandi.com

Jeans destroyed con spille gioiello, LIU JO.

Credits: Liujo.com