Strappati, macchiati, usurati: preparatevi al ritorno dei jeans "used"
Sembrava che il loro periodo fosse definitivamente un ricordo, e invece i jeans a effetto usato, quelli strappati, macchiati o slavati, sono nuovamente in cima alla lista dei desideri.
Chiamati anche ripped o semplicemente used, questi jeans originariamente legati a uno stile più rock e aggressivo, oggi tornano con un fascino del tutto nuovo.
Con piccole rotture o con tagli ampi, addirittura con aperture profonde doppiate in tessuto floreale: queste nuove proposte sperimentano rovinature, sfumature e schizzi di colore, su silhouette che spaziano dalle classiche dritte e composte a quelle over, morbide e con fondo a zampa.
Tra i modelli più particolari ci sono però quelli che ridisegnano la figura grazie alle aperture posizionate all'altezza del ginocchio, o quello con tante aperture orizzontali rifinite in pelle, senza frange dall'effetto spontaneo e stropicciato.
Chiari o in un blu brillante e profondo, neri o bianchi, questi jeans sono l'emblema della versatilità: si abbinano a look casual come a un tacco dieci, a una t-shirt (per rimanere fedeli alla loro natura) quanto a un top e a un blazer.
Se avete sentito la tentazione di tirare nuovamente fuori dall'armadio quel modello mezzo distrutto che amavate tanto, o se ve ne siete liberati e rimpiangete di averlo fatto, questa è una selezione dei modelli più cool (e meno perfettini) da indossare subito.
Jeans effetto used: le varianti da non perdere quest'autunno
Jeans 501® anni ’90 con dettagli usurati, LEVI'S.
Credits: Levi.com
Jeans relaxed a vita bassa 1996 D-SIRE, DIESEL.
Credits: Diesel.com
Jeans invecchiati Kaylyn Boy-Fit, POLO RALPH LAUREN.
Credits: Ralphlauren.it
Jeans ampio con strappi ed effetto macchiato, MISS SIXTY.
Credits: Misssixty.com
Jeans oversize a gamba larga distressed, DOLCE&GABBANA.
Credits: Mytheresa.com
Jeans 1981 con aperture su stoffa in tessuto stampato floreale, ACNE STUDIOS.
Credits: Net-a-Porter.com
Jeans con tagli laterali e cintura, SACAI.
Credits: Sacai.jp
Jeans in cotone riciclato con strappi, AGOLDE.
Credits: Luisaviaroma.com
Jeans The Vertical con strappi, FRAME.
Credits: Net-a-Porter.com
Jeans Arcana con aperture bordate in pelle, CONTESSA MILLS.
Credits: Contessamills.com
Jeans larghi a vita alta con strappi, H&M.
Credits: hm.com
Jeans TRF baggy folded a vita media con strappi, ZARA.
Credits: Zara.com
Jeans The Agnes a vita media con rotture, RÙADH.
Credits: Modaoperandi.com
Jeans destroyed con spille gioiello, LIU JO.
Credits: Liujo.com
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