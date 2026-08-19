Dal salone alle passerelle, i tagli capelli corti scalati e sfilati diventano fluidi e versatili grazie a tecniche che alleggeriscono, movimentano e valorizzano ogni volto

I tagli capelli corti scalati e sfilati stanno vivendo una nuova stagione di gloria. Il corto non è più soltanto una scelta “pratica”, ma un vero segno distintivo: leggero da portare, ma sempre cool. Il ritorno del corto si gioca oggi su due parole chiave: movimento e personalizzazione. E non è un caso che scalature e sfilature siano diventate molto richieste nei saloni. Il capello viene alleggerito, destrutturato, reso vivo e pieno di movimento. Ma quali sono i look più amati del momento? Ve lo raccontiamo in questo articolo.

Tagli capelli corti scalati e sfilati: il pixie

Tra le versioni più richieste spicca il pixie cut scalato e sfilato, ormai considerato un evergreen. La struttura resta corta e definita sulla nuca, ma si apre nella parte superiore con lunghezze irregolari, lavorate per creare texture. Le sfilature sulle punte alleggeriscono il perimetro e rendono il volto immediatamente più espressivo. È un taglio che può essere elegante di giorno e più audace la sera, semplicemente cambiando direzione alle ciocche. Non sorprende che molti hairstylist lo definiscano “il corto più intelligente”, proprio per la sua capacità di adattarsi.

Il caschetto corto

Accanto al pixie, torna protagonista il bob corto scalato e sfilato. Rispetto al carré geometrico e compatto, questa versione introduce un elemento nuovo: la scalatura interna elimina peso, mentre la sfilatura sulle punte evita qualsiasi effetto troppo netto. In alcune versioni, il bob si accorcia leggermente sulla nuca e si allunga verso il viso.

Tagli capelli corti scalati e sfilati: lo shag

Più audace è il corto shag scalato, che riporta in chiave attuale le ispirazioni anni Settanta. Qui il taglio diventa più frammentato, costruito su livelli irregolari e ciocche sfilate che si sovrappongono senza ordine apparente. L’effetto finale è volutamente “non perfetto”, ma studiato nei minimi dettagli per ottenere volume e carattere. È il corto ideale per chi cerca un’estetica meno convenzionale.

Il mullet corto sfilato

Un’altra tendenza di questa estate è il mullet corto sfilato. Le differenze di lunghezza restano, ma vengono smussate da una sfilatura delicata che rende la transizione più naturale. La parte frontale resta compatta, mentre la nuca conserva un accenno di lunghezza, alleggerita per evitare rigidità.

Vi potrebbero interessare questi articoli:

Perché questo taglio di capelli di Jessica Chastain fa apparire subito più sofisticate

Short wolf cut: il taglio ribelle che reinventa lo shag



Praticità ma con stile: il potere del taglio corto, un must in estate

Credit ph: GettyImages