Thriller psicologico, tensione romantica e colpi di scena: tutti stanno leggendo questo libro di Colleen Hoover che presto arriverà al cinema

Ci sono libri che diventano bestseller. E poi ci sono quelli che si trasformano in vere ossessioni collettive. Verity appartiene decisamente alla seconda categoria.

Complice BookTok, il passaparola social e una trama capace di lasciare il lettore senza fiato fino all’ultima pagina, il romanzo di Colleen Hoover è diventato uno dei thriller psicologici più letti degli ultimi anni.

Ora il fenomeno è pronto a fare il salto definitivo: arrivare al cinema con un cast che ha già acceso internet. Protagoniste del film saranno infatti Anne Hathaway e Dakota Johnson, due nomi che bastano da soli a trasformare qualsiasi adattamento in un evento.

E se ancora non avete letto questo libro, probabilmente è arrivato il momento di recuperarlo.

**Qui tutti i nostri consigli sui migliori libri da leggere**

(Continua sotto la foto)

Di cosa parla Verity e perché il libro sta conquistando tutti

Pubblicato inizialmente nel 2018, Verity è il romanzo con cui Colleen Hoover ha abbandonato temporaneamente il romance puro per addentrarsi in territori molto più oscuri, inquietanti e psicologici. Ed è proprio questa svolta ad aver reso il libro così irresistibile.

La protagonista è Lowen Ashleigh, scrittrice in difficoltà economiche che riceve una proposta inaspettata: completare la serie di romanzi di enorme successo firmata da Verity Crawford, autrice rimasta gravemente ferita dopo un misterioso incidente.

Per lavorare ai manoscritti, Lowen si trasferisce nella casa di Verity insieme al marito Jeremy e ai loro figli. Ma tra quelle stanze apparentemente perfette scopre qualcosa di sconvolgente: un’autobiografia segreta della scrittrice, piena di confessioni disturbanti e dettagli inquietanti sulla sua famiglia.

Da quel momento il libro cambia ritmo continuamente, mescolando thriller, tensione erotica e ambiguità psicologica.

E il vero punto di forza di Verity è proprio questo: non sapere mai davvero di chi fidarsi.

Colleen Hoover, amatissima sui social e autrice di bestseller come It Ends With Us, ha raccontato più volte di aver scritto questo romanzo quasi “per divertimento”, senza aspettarsi un successo così enorme. E invece il libro è diventato uno dei titoli più virali degli ultimi anni.

Tutto quello che sappiamo sul film con Anne Hathaway e Dakota Johnson

L’adattamento cinematografico di Verity è già uno dei film più attesi del momento. Secondo le prime informazioni diffuse da Amazon MGM Studios, Anne Hathaway interpreterà proprio Verity Crawford, mentre Dakota Johnson vestirà i panni di Lowen.

Una scelta di casting che sembra perfetta per l’atmosfera elegante, inquieta e sofisticata del romanzo.

Alla regia ci sarà Michael Showalter, già dietro successi romantici recenti come The Idea of You, mentre la sceneggiatura sarà firmata da Nick Antosca.

Secondo alcune indiscrezioni, il film dovrebbe mantenere intatta la componente più disturbante del libro, inclusi i colpi di scena che hanno reso Verity un fenomeno online. E proprio questo equilibrio tra thriller psicologico e tensione romantica potrebbe trasformarlo in uno dei titoli più discussi della prossima stagione cinematografica.

Del resto, il successo recente degli adattamenti tratti dai romanzi di Colleen Hoover dimostra quanto il pubblico abbia voglia di storie emotive, intense e capaci di far discutere. E Verity sembra avere tutte le carte in regola per diventare il prossimo grande caso pop.