Balcone sempre verde senza fatica? Le piante grasse sono la soluzione ideale per chi dimentica annaffiature e ha poco tempo. Resistenti a sole, caldo e vento, basta scegliere le varietà giuste in base all’esposizione per ottenere un terrazzo curato con il minimo sforzo.

In molti appartamenti italiani il copione è sempre lo stesso: comprate gerani e petunie con le migliori intenzioni, dopo due settimane di sole e dimenticanze restano solo vasi tristi. Se vi riconoscete, le piante grasse sono la vostra alleata più affidabile per terrazzi e balconi verdi con pochissimo sforzo.

Grazie alla capacità di accumulare acqua in foglie e fusti, queste succulente reggono siccità, caldo e vento che metterebbero in crisi molte altre specie. La chiave, però, è abbinare la pianta giusta all’esposizione del vostro spazio: pieno sole, mezz’ombra, balcone minuscolo. Qui trovate le scelte più sicure e facili da gestire.

Piante grasse perfette per terrazzi e balconi in pieno sole

Se il vostro balcone guarda a sud o ovest e il pavimento diventa rovente già a maggio, servono piante grasse da esterno davvero tostissime. Le più adatte amano ore di luce diretta, pochissima acqua e non temono le ondate di calore tipiche delle città italiane.

L’Agave, soprattutto nelle varietà più diffuse come l’americana, è una regina dei terrazzi assolati. Forma rosette enormi, scenografiche, e vive benissimo in grandi vasi di terracotta con drenaggio perfetto. Ha bisogno di acqua raramente e, se il terriccio resta asciutto, sopporta anche brevi cali di temperatura vicino allo zero. L’Aloe vera, e le sue cugine più nane, chiedono almeno qualche ora di sole diretto e annaffiature solo quando il pane di terra è completamente asciutto.

L’Opuntia, il classico fico d’India, è perfetta per ringhiere bollenti e terrazzi vista mare. Tollera senza problemi ore di luce fortissima e lunghi periodi di siccità; alcune specie resistono anche a brevi gelate. Se vi piacciono i cactus colonnari o le Echinopsis a palla, potete affidarvi a loro per un effetto "deserto urbano", ricordandovi solo di sistemarli lontano dalle zone di passaggio.

Per riempire cassette e fioriere senza pensieri, puntate su Sedum e Sempervivum. Crescono a cuscino, spesso ricadente, coprono il bordo dei vasi e regalano piccole fioriture colorate. Sono tra le piante grasse per terrazzi e balconi più rustiche: molte varietà sopravvivono anche a -10 °C, purché il vaso dreni bene.

Piante grasse per balconi piccoli o in mezz’ombra

Non tutti hanno il balcone esposto tutto il giorno. Nei cortili interni o sui lati nord ed est funzionano meglio le succulente che amano la luce diffusa. La Crassula ovata, il famoso albero di giada, cresce lentamente, resta ordinata e si trova benissimo con sole del mattino e ombra leggera nel pomeriggio.

La Haworthia è la soluzione per gli angoli più ombreggiati: rosette piccole, spesso striate di bianco, che vivono bene con solo qualche raggio diretto. Va protetta dalle gelate intense, quindi al Nord conviene spostarla sotto una tettoia in inverno. L’Echeveria, invece, vuole più luce e aria: in ciotole basse o vasi sospesi crea composizioni eleganti, soprattutto abbinata a Sedum ricadenti.

Se desiderate anche colore, una Kalanchoe in vaso medio illumina terrazzi e balconi per settimane con i suoi fiori compatti. Ama molta luce e poca acqua, ed è perfetta sui davanzali riparati. Quando lo spazio è davvero minimo, entrano in scena i cactus nani: vasetti minuscoli da raggruppare su mensole, scalette o pannelli verticali, per un micro giardino che richiede manutenzione quasi zero.

Vasi, terriccio e cura: il kit di sopravvivenza sul balcone

La salute delle piante grasse da esterno parte sempre dal vaso. Scegliete contenitori con fori di scolo, sul fondo uno strato di argilla espansa o ghiaia e sopra un terriccio specifico per succulente, arricchito con sabbia grossa. La terracotta è più traspirante e mantiene il terreno fresco, ma pesa; la plastica è leggera, però al sole si scalda molto.

Con le piante grasse la tentazione più pericolosa è il troppo amore sotto forma di annaffiature continue. In estate, di solito, basta bagnare a fondo ogni dieci o quindici giorni, solo quando il terriccio è completamente asciutto. In autunno e inverno riducete drasticamente: al Nord molte specie vivono bene quasi solo con la pioggia, se il drenaggio è impeccabile.

Osservate infine come si muove il sole sul vostro terrazzo. Le specie più spinose e coriacee, come Agave, Opuntia e i grandi cactus, stanno meglio sui lati sud e ovest. Crassula, Aloe ed Echeveria preferiscono est e ovest, con sole del mattino. Nei balconi rivolti a nord limitatevi a Haworthia, Sedum molto rustici e poche altre piante, purché ricevano comunque qualche ora di luce.

Quando sono previste gelate importanti, soprattutto nelle regioni del Nord e nelle zone interne, raggruppate i vasi vicino al muro di casa e copriteli con un telo traspirante. Molte piante grasse per terrazzi e balconi sopportano brevi cali fino a qualche grado sotto zero se il terreno è asciutto, ma soffrono terribilmente l’acqua stagnante e l’umidità continua.