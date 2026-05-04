Dal liquid noir al powder peach, ecco i colori capelli primavera 2026 più insoliti da provare

Da una parte il desiderio di naturalezza, dall’altra la voglia di sperimentare con tonalità insolite e particolari ad alto impatto. Appartenete alla seconda categoria? Ecco i colori capelli primavera 2026 decisamente insoliti, eppure tutti da provare.

Colori capelli primavera 2026: Barn Girl Blonde

Parliamo di un biondo dalla struttura volutamente irregolare: le radici sono leggermente più scure, mentre le punte sono schiarite in modo non uniforme come se nel tempo si fossero accumulati diversi riflessi.

Liquid Noir

Rappresenta il nero nella sua forma più profonda e fluida. La sua particolarità? Sotto certe luci appare quasi bluastro, sotto altre completamente nero.

Colori capelli primavera 2026: Art School Copper

Si tratta di un rame “instabile”, volutamente imperfetto, che richiama l’estetica del gesto artistico non finito, come se il colore fosse ancora in fase di evoluzione.

Butter Blonde

Non è un biondo freddo né eccessivamente dorato, ma una via intermedia. La sua forza sta nella delicatezza: uniforma senza appiattire e illumina senza creare contrasti netti.

Colori capelli primavera 2026: Ecru Blonde

È un biondo sabbia-beige che cambia sensibilmente con la luce, passando da toni quasi polverosi a riflessi più chiari e lattiginosi. Questa ambiguità cromatica lo rende estremamente contemporaneo e versatile.

Multidimensional Cocoa Brown

Non è un colore unico, ma un insieme di strati che si sovrappongono: basi scure, riflessi caldi e accenti più chiari emergono tutte insieme dando movimento e tridimensionalità ai capelli.

Cool Mocha Brown

La componente fredda del castano prevale in questa colorazione per un effetto molto pulito. I riflessi sono solo appena accennati. Molto elegante.

Colori capelli primavera 2026: Burnt Copper

Parliamo di una versione più intensa e “terrosa” del rame con zone più scure e altre più luminose.

Carnelian Red

Questo colore prende ispirazione dalle pietre preziose: è un rosso saturo ma controllato, che sembra illuminarsi dall’interno invece di riflettere semplicemente la luce.

Cherry Brown

Combina la profondità del castano con sfumature cherry non troppo evidenti. L’effetto è vellutato e sofisticato. Il risultato è un colore caldo ma controllato, ricco ma senza essere troppo acceso.

Colori capelli primavera 2026: Soft Lavender

Rappresenta la dimensione più eterea delle tendenze attuali. È una sfumatura delicata, quasi trasparente. La sua particolarità è la mutevolezza: può apparire lavanda, argentea o leggermente rosata a seconda della luce.

Powder Peach

È un tono caldo ma attenuato, che sembra dissolversi ai bordi. Crea una luminosità soffusa che si integra perfettamente con il tono della pelle.

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