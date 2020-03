Obiettivo acconciature facili per tutti giorni? Ecco alcune delle proposte per un hairlook pronto in 5 minuti

Basta un po' di creatività e di manualità per realizzare acconciature facili e cool in pochissimo tempo. Non è necessario essere esperte di styling: con un phon, una spazzola, un prodotto fissante e - perché no - l'accessorio giusto in pochi minuti è possibile sistemare i capelli per un look easy e adatto per tutti i giorni (e, in alcuni casi, anche per un appuntamento speciale!). Curiose di scoprire gli hair look più belli da provare? Ne abbiamo scelti nove visti sui red carpet e sulle passerelle. Scopriteli con noi!

Volume hair

Per chi ha i capelli lunghi e mossi, niente di più semplice che pettinarli di lato e creare con una lacca un po' di volume partendo dalle radici. Con un colpo di phon, il gioco è fatto!

Il beauty tip: per le acconciature facili per il giorno giocate con gli accessori, se in agenda avete un rendez-vous last minute!

Sleek

Eleganza senza tempo per questa acconciatura con ciuffi di lato (non vi ricorda le code degli anni Novanta?). Easy to do: pettinate i capelli con del gel lasciando due ciocche libere.

Il beauty tip: ottimo per i capelli lisci e mossi, è un hair style davvero versatile (con il trucco giusto si trasforma subito in un lool da sera).

Ciuffo Nineties

Gli anni 90 siano tornati e a decretarlo sono le passerelle. Qui il capello liscio è lavorato nella parte anteriore per un ciuffo over che lascia tutta la fronte libera.

Il beauty tip: bloccate i capelli ai lati con del gel per dare un finish ancora più seducente all'acconciatura!

La treccia classica

Da scegliere quando i capelli arrivano almeno alle spalle! Basta spazzolarli delicatamente per renderli più lisci possibile, poi dividere la chioma in tre parti e cominciare a intrecciare i capelli.

Il beauty tip: potete aggiunge un accessorio, in fondo, per dare un finish insolito.

Chignon alto

Un altro classico per chi ha i capelli lunghi e mossi e vuole realizzare delle acconciature facili. Da fare in due minuti davanti allo specchio scegliendo un elastico in base al mood.

Il beauty tip: lasciate liberi i baby hair! Ma se volete un'acconciatura senza sbavature, usate una lacca.

Bon ton

Avete i capelli corti o a caschetto? Provate a dividerli in due sezioni e a bloccarli con dei fermargli per un risultato semplice ed elegante allo stesso tempo.

Il beauty tip: se volete un look più sbarazzino, lasciate i capelli liberi e lavorate sui volumi.

L'accessorio over

Per enfatizzare l'hair style, puntate sugli accessori come fiocchi e fermargli. Per esempio, per realizzare un semiraccolto dal mood girly.

Il beauty tip: puntate su un effetto vaporoso e mosso per il giorno.

La coda bassa

La vedremo sempre più in giro: la coda bassa è davvero l'hair look del momento. Semplicissima da realizzare, richiede solo l'uso della spazzola per raccogliere in modo ordinato le lunghezze.

Il beauty tip: provate a dare un finish sleek alle punte con uno spray ad hoc.

Un tocco d'eleganza

Il dettaglio che fa la differenza: un accessorio con pietre luminose blocca le lunghezze di lato.

Il beauty tip: nonostante il risultato chic, è un'acconciatura perfetta per il giorno.

Credit ph: Mondadoriphoto, Toni&Guy, Aveda, GettyImages