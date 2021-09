Sofisticate, mosse, originali: saranno così le Acconciature Autunno Inverno 2021 2022. Lo sanno bene le star che sul red carpet di Venezia hanno dato la migliore interpretazioni dei nuovi trend. Vediamoli insieme!

Non solo un taglio nuovo per ripartire alla grande. Con l'autunno arriva anche la voglia di sperimentare nuovi modi di sfoggiare i capelli. Dai raccolti più classici alle onde vintage, ecco le più belle Acconciature Autunno Inverno 2021 2022 da sfoggiare (lasciandosi ispirare delle star!)

Acconciature Autunno Inverno 2021 2022: la riga in mezzo

Lunghezze importanti, ciocche texturizzate e volumi contenuti con movimenti naturali. I capelli lunghi questa stagione si portano così, con un must: la riga centrale. Se le punte sono pari, la riga in mezzo dona ordine e geometria, anche se il massimo lo esprime su un taglio scalato e wavy. Vi mostriamo tre look sfoggiati a Venezia da (in ordine) Bianca Balti, Kate Hudson e Jessica Chastain per darvi qualche idea su come portarli, mantenendo la riga centrale e giocando con i vari stili.

Acconciature Autunno Inverno 2021 2022: le onde vintage

Wet look dal mood rétro con onde ai lati del viso: i look di Zendaya e Maria Carla Boscono visti sul red carpet di Venezia sono quelli a cui fare riferimento se il vostro obiettivo è sfoggiare un'acconciatura autunnale per un evento importante. Il finish del momento è sleek, con zero volumi per un hair look molto vicino allo stile delle dive degli anni Venti. In più, non è necessario avere capelli molto lunghi; al contrario anche su un corto le onde vintage hanno un'allure molto particolare!

Acconciature capelli medi 2021-2022: il flob

Un taglio che coniuga capelli con onde piatte e movimento: il flob è la soluzione giusta per chi ha i capelli lisci ma non troppo. Accompagnato dalle giuste scalature, infatti, permette di creare un look leggermente wavy ideale per ogni tipo e forma di volto. Lo sanno bene le star come Matilde Gioli e Serena Rossi che hanno optato per un flob su un caschetto classico. Colore e finish, poi, sono personalizzati.

Capelli autunno inverno 2021 2022: la frangia

Bombata, come quella di Greta Ferro, su un long bob liscio, oppure leggermente a tendina, come quella di Dakota Johnson su capelli lunghi scalati: la frangia è ideale su qualsiasi tipo di taglio e acconciatura, declinata in tanti modi diversi. L'importante è saperla studiare bene sul proprio volto.

L'eleganza dei raccolti

Niente meglio di un raccolto è in grado di esaltare il viso e di esprimere il massimo dell'eleganza, anche quando si tratta di un daily look. Chignon, trecce e torchon non mancano nelle nuove tendenze acconciature autunno inverno 2021 2022. Qui vi proponiamo tre hairdo tra i più belli sfoggiati recentemente dalle star: ricercato e con molteplici intrecci quello scelto da Sarah Gadon, con bun basso e finish sleek per Penelope Cruz, infine più classico e con volume quello di Giusy Buscemi.

Credit ph: GettyImages