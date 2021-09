Penelope Cruz Chioma sciolta con balayage e trucco glam in viola e bronzo per l'attrice, il cui focus sono le ciglia. Le labbra sono di un nude caldo e delicato.

Serena Rossi Beauty look Armani Beauty per l'attrice madrina della manifestazione. Il trucco occhi è sobrio, nei toni del taupe, mentre le labbra sono rosse.

Blanca Li Un beauty look sofisticato per la regista, che sfoggia unghie corte colorate di rosso e ciglia in primo piano.

Sarah Gadon Un beauty look Armani Beauty estremamente elegante, con labbra rosse statement.

Maggie Gyllenhaal Il caschetto lievemente mosso della star è iconico, uno dei tagli di capelli da replicare assolutamente! Make up Armani Beauty.

Sofia Resing La super top brasiliana opta per un hairlook effetto bagnato con baby hair in evidenza, una delle proposte più cool di stagione. Il trucco occhi è caldo, dalle spiccate sfumature bronzee.

Jodie Comer La modella inglese sfoggia un make up rosa malva all-over. I capelli sono sciolti, con scriminatura centrale e radici piatte.

Rawdah Mohamed La modella opta per un trucco labbra di grande impatto, con labbra dal colore sfumato. Anche gli occhi sono intensi, sottolineati da uno smokey eyes dalle sfumature calde.

Francesca Sofia Novello Labbra rosse disegnate ad arte, pelle levigata e trucco occhi magnetico e luminoso. I capelli della modella sono raccolti con morbidezza. Hairlook Cotril.

Jenniferl Lopez & Ben Affleck La coppia del momento appare al meglio sul red carpet. Lui ha una barba piuttosto lunga ma ben curata. J.Lo è al top: le labbra sono glossate - e ingrandite in maniera strategica con il trucco - in color caramello, mentre il trucco occhi è vibrante, con ciglia corpose a ventaglio.

Nadine Leopold Frangia lunga e chignon alto: un'acconciatura d'ispirazione '70s molto glam. Il trucco - a cura di Clinique - mostra un incarnato naturale ma levigato e labbra glossate.

Melissa Satta Capelli raccolti in tochon che formano uno chignon e trucco burgundy, assolutamente chic, in perfect match con l'abito di paillettes. Ci piace! Make up Clinique, Hair Aveda.

Olivia Culpo Smokey eyes marrone caldo e capelli sciolti. Il taglio medio con riga al centro "zero volume" è uno dei must di stagione. Il trucco è firmato Clinique.

Agata Samperi Chioma lucida e vaporosa: un hairlook mosso che adoriamo in ogni occasione.

Gabriele Garancini Trucco occhi statement con glitter e cristalli abbinato da labbra nude. Le unghie sono nere, super shiny.

Astrid Casali L'attrice calca il red carpet con un raccolto romantico accompagnato da un make up glowy con labbra rosse opache. Splendida!

Beatrice Brusco Un hairlook Cotril dall'effetto bagnato con baby hair in evidenza. Il viso è scolpito dal bronzer, mentre le labbra sono illuminate dal gloss trasparente.

Serena Rossi Capelli effetto bagnato e pelle levigata con un tocco di blush rosato. Il focus del make up - una proposta Armani Beauty - sono sicuramente gli occhi, truccati intensamente nei toni del bronzo e marrone con un tocco di glitter.

Francesca Barra e Claudio Santamaria La giornalista lascia i capelli sciolti e li porta lateralmente, mentre il trucco occhi è luminoso, nei toni del viola e del rosa, a riprendere l'abito. Il migliore dettaglio di stile? La complicità con il compagno sul red carpet!

Aurora Giovinazzo L'attrice punta tutto sullo sguardo con un trucco occhi smokey scuro d'impatto, abbinato a labbra nude e opache. Bellissimo anche lo styling dei capelli.

Frida Aasen La modella mostra un incarnato bronzeo, con trucco occhi smokey eyes ambrato. I capelli sono da diva: lucidissimi, dallo styling a onde.

Elisabetta Gregoraci Lo smokey d'ordinanza per la showgirl, che lo sceglie nei toni del pruga, una shade ideale per mettere in risalto il suo occhi scuri. Le labbra sono nude, mentre i capelli sono sciolti.

Catrinel Marlon Un beauty look Charlotte Tilbury nei toni del rosa e del rame. I capelli sono raccolti per un effetto ultra glam.

Isabella Orsini L'attrice calca il red carpet con una chioma sciolta e mossa sulle lunghezze. Il trucco è molto classico, con occhi ben definiti e labbra colorate con un rossetto rosso squillante.

Jamie Lee Curtis Il taglio corto pixie cut in argento valorizza al massimo il viso della star. Splendida!

Cristiana Capotondi Viso pulito e capelli raccolti con semplicità in una coda bassa: la bellezza della semplicità.

Ambra Angiolini Uno chignon alto con ciuffo a ricadere sul viso per l'attrice. Il trucco è semplice e radioso.

Serena Rossi L'attrice italiana opta per un trucco nude - a cura di Armani Beauty - e un'acconciatura semplice, con scriminatura centrale.

Rocio Munoz Morales Un intenso smokey eyes nei toni del marrone abbinato a labbra nude, in una shade color nocciola. I capelli della star hanno invece un look polished, dal lieve movimento. Make up Armani Beauty, Hairlook Cotril.

Tecla Insolia Un caschetto mosso e voluminoso per la cantante e attrice. Un hairlook naturale di grande carattere.

Laura Barth La modella e attrice colora le labbra di rosso, in perfect match con l'abito. La chioma ha un effetto texture. BL Armani Beauty.

Farnoush Hamidian La modella calca il red carpet con un raccolto con top knot alto e baby hair scolpiti. Il trucco occhi è luminoso, nei toni del viola. Fantastica!

Antonia Truppo sfoggia un caschetto texturizzato, creato dagli stylist di Cotril.

Benedetta Porcaroli Smokey eyes marrone, sopracciglia lievemente bushy e capelli sciolti, dal movimento naturale, un brushing ideale per mettere in risalto il lieve balayage. Make up Charlotte Tilbury, hair Cotril.

Nilufar Addati Chioma sciolta e trucco rosa glitzy. Il dettaglio glam? L'intenso eyeliner allungato.

Giusy Buscemi L'attrice è radiosa sul red carpet. Il focus del suo beauty look? Le labbra rosse satinate e il raccolto basso e voluminoso: fantastica!

Giulia Gaudino L'influencer punta sullo sguardo con un trucco luminoso con rima inferiore color cioccolato. I capelli lisci sono raccolti una coda.

Margherita Buoncristiani Acconciature Cotril: un bun basso extra chic su chioma polished con scriminatura centrale. Il trucco occhi è magnetico, nei toni del nero, mentre le labbra sono al naturale, glossate.

Federica Torchetti L'attrice italiana lascia i capelli ricci al naturale puntando tutto sul volume: ci piace!

Kate Hudson L'attrice appare sul tappeto rosso con i capelli sciolti e mossi, con scriminatura centrale. Il trucco mostra pelle levigata e sopracciglia ben definite.

Vittoria Puccini Sofisticata, la star italiana opta per un raccolti con low bun - curato da Cotril - e make up subtle con labbra glossate firmato Charlotte Tilbury.

Greta Scarano Uno splendido smokey eyes nero luminoso con capelli raccolti da Cotril.

Nina Zilli La cantante opta per un raccolto scultura firmato Cotril. Il trucco è glowy.

Ruth Wilson Un beauty look Armani Beauty magnetico. Il trucco labbra è rosso e opaco, mentre quello degli occhi è luminoso. Bello il semiraccolto che scopre il viso.

Chiara Francini Una pioggia di glitter argento sulle palpebre dell'attrice italiana. I capelli scoprono il viso, pettinati all'indietro.

Roberta Giarrusso Lo short-cut dell'attrice è voluminoso e glam, ci piace!

Matilde Gioli Un beauty look Armani Beauty per l'attrice italiana. Incantevole con lo smokey eyes nei toni del grigio e le labbra glossate, opta per un hairlook semplice, con chiome mosse.

Ester Exposito L'attrice spagnola - il cui make up è curato da Charlotte Tilbury - opta per un make up sofisticato nei toni del rosa. Le labbra sono voluminose e piene, mentre le ciglia sono dispiegate.

Alice Pagani Un grunge look che ci fa impazzire. Gli occhi sono magnetici, mentre le labbra sono nude. Il beauty look Armani Beauty è completato da una chioma sciolta lievemente mossa.

Anya Taylor-Joy Pelle di porcellana, ciglia chilometriche e labbra nude. L'attrice completa il suo look Barbie-like con uno styling mosso sui lunghi capelli biondi e unghie finte press-on appuntite, in nude con decorazioni bianche.

Jessica Chastain Uno smokey super chic nei toni del marrone e labbra rosso caldo: la star risplende.

Hailee Steinfeld La cantante opta per un trucco occhi sfumato dai toni caldi e labbra nude. La chioma ha un look arioso e lievemente mosso.

Greta Ferro Styling liscio per l'attrice italiana in un BL firmato Armani Beauty. Il trucco è da diva, con rossetto bordeaux satinato e glitzy eyes.

Barbara Palvin Un beauty look Armani Beauty con trucco occhi intenso - sottolineato da ciglia da sogno - e unghie corte, colorate con lo smalto nero. I capelli sono vaporosi, caratterizzati da uno styling a onde con scriminatura laterale.

Serena Rossi L'attrice italiana, madrina della manifestazione, opta per una coda bassa con scriminatura centrale. Il trucco occhi è luminoso, nei toni del marrone.

Kristen Stewart Tinta peachy-blonde mossa e vaporosa. L'attrice sfoggia un trucco minimal e unghie corte nude: un beauty look simply chic da copiare, firmato Chanel.

Maggie Gyllenhaal Bob mosso e viso radioso: la star è splendida nella sua semplicità. Super promosso il rossetto burgundy, protagonista dei trend make up autunno inverno 2021 2022.

Sarah Gadon Beauty look Armani Beauty per la star. La pelle del viso appare opaca e levigata, mentre il trucco occhi è luminoso, nei toni del rosa. Bellissimo anche il raccolto: un chignon basso effetto swirl.

Zendaya Le ciglia a ciuffetti sono senza dubbio le protagoniste del look della star, che opta per un make up dai toni caldi con labbra nude. La chioma ha effetto bagnato, con scriminatura centrale e baby hair in evidenza. Superba!

Greta Ferro Un beauty look Armani Beauty caratterizzato da trucco occhi scintillante nei toni dell'argento e del nero. I capelli sono mossi e vaporosi, naturale.

Jessica Wang Top knot con ciocche frontali libere, occhi effetto shiny e unghie extra lunghe ad arcuate. Glam!

Alba Rohrwacher Viso pulito, niente mascara e un rossetto rosso extra opaco. L'attrice è sempre sofisticata.

Paola Di Benedetto Coda alta effetto sleek e make up minimale. Beauty look a cura di Aveda.

Dakota Johnson Occhi glitzy e labbra color terracotta, accompagnati da abbondante mascara. I capelli sono sciolti, un look che ci piace tantissimo.

Tina Kunakey La modella raccoglie la chioma riccia con ciocche curly a ricadere sul viso con sensualità. Il trucco è nei toni del marrone, per un effetto anni '90 di grande impatto.

Caterina Balivo Un beauty look semplice ed elegante per la presentatrice. La capigliatura mostra un colore sfumato sulle lunghezze, assolutamente da copiare. Hairlook by Cotril.

Cynthia Erivo Sopracciglia cancellate - uno dei beauty trend più forti del momento - e labbra glossate. L'artista inglese completa il look con unghie statement a stiletto con accenti di blu.

Gaia Gozzi La cantante, in un beauty look Charlotte Tilbury, mostra sopracciglia extra definite e labbra statement, in rosso fuoco.

Nicoletta Braschi L'attrice - una delle indiscusse protagoniste del Festival di Venezia 2021 - calca il red carpet con i capelli raccolti e un rossetto rosso brillante. Super chic!

Kirsten Dunst Un lieve smokey eyes color bronzo e labbra nude per la star. L'effetto è sofisticato. BL firmato Charlotte Tilbury.

Luisa Ranieri Chioma dallo styling sinuoso per la star italiana - a cura di Cotril - e ciglia finte in primo piano. Splendida!

Elisa Maino Capelli sciolti, con scriminatura centrale, e trucco semplice ma d'impatto, con eyeliner grafico e contouring in evidenza.

Tiffany Haddish Capelli corti decolorati e un trucco occhi felino, abbinato a labbra nude extra glossy.

Zoe Saldana Nude look con pelle levigata per la star, che enfatizza lo sguardo in maniera lieve con una sottile linea di eyeliner. Anche lei opta per uno styling capelli semplice, con chioma libera.

Cecilia Rodriguez Acconciatura Cotril con mini beehive e frangia a incorniciare il viso. Ci piace!

Ludovica Valli Una ponytail alta - per un look curato da Cotril - dall'effetto scultura con sottili ciocche frontali a ricadere sul viso.

Serena Rossi La madrina della 78esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia calca il red carpet con i capelli sciolti. Il colore della chioma è sfumato e glam, mentre il trucco è intenso e luminoso, nei toni del berry. Beauty look Armani Beauty.

Sara Sampaio La super top appare radiosa sul red carpet in un look Armani Beauty. I capelli sono raccolti in una coda alta, mentre il trucco è luminoso. Gli occhi hanno un tocco di bronzo, mentre le labbra sono glossate.

Barbara Palvin Trucco occhi grafico e raccolto scultura: la star opta per un beauty look minimal-glam. Una proposta Armani Beauty.

Sarah Gadon Un updo ricercato per l'attrice, abbinato a un make up Armani Beauty sobrio ma luminoso. Bellissima!

Adriana Lima Chioma sciolta portata lateralmente e trucco occhi super intenso, con ciglia finte statement. Un beauty look da vera diva.

Helen Mirren Ancora una volta splendida sul red carpet, la star intensifica lo sguardo con il make up e impreziosisce il look etereo della chioma con un cerchietto abbinato all'abito. Semplicemente fantastica!

Georgina Rodriguez La modella opta per un caschetto lungo con scriminatura centrale e trucco nude, con labbra ingrandite in maniera strategica con la tecnica dell'overlining. A spiccare, inoltre, sono le unghie rosso fuoco. Beauty look Armani Beauty.

Giulia Valentina Un beauty look Charlotte Tilbury fresco e luminoso. Il focus è senza dubbio l'incarnato glowy.

Penelope Cruz La diva appare al meglio sul red carpet. I capelli sono raccolti con eleganza in un bun basso, mentre il trucco è drammatico, con labbra bordeaux e occhi bistrati di nero.

Milena Smit L'attrice sfila sul red carpet con un wet look che mette in evidenza i baby hair. Il trucco è sofisticato, con ciglia e labbra in primo piano.

Greta Ferro Long bob vaporoso con frangia piena e rossetto rosso: l'attrice e modella italiana brilla sul red carpet. Beauty look Armani Beauty.

Madisin Rain Armani Beauty firma il beauty look della modella. La pelle è extra glowy, mentre gli occhi vengono incorniciati da uno smokey eyes nei toni del gunmetal.

Mariacarla Boscono Ciglia aperte a ventaglio e angolo interno dell'occhio shiny. La modella raccoglie la chioma per un effetto rètro.

Isabelle Huppert in un beauty look Charlotte Tilbury, sfoggia uno smokey eyes metallico dai toni caldi. A sottolineare lo sguardo anche un eyeliner intenso.