Arriva dagli anni Sessanta il taglio più cool del momento. Qui vi spieghiamo perché sceglierlo con i consigli dell'hair stylist

C'è la forma rotonda e super liscia alla Twiggy oppure quella volutamente più spettinata con un finish undone wave; poi c'è il taglio con la frangia o quello con il ciuffo di lato: il caschetto non è mai stato così versatile e personalizzabile.



E non è solo una questione di tendenza. «Questo haircut - spiega Nadia Ceccarelli che fa parte del team artistico di Compagnia della Bellezza - ha un doppio vantaggio: è molto facile da gestire e non ha bisogno di uno styling particolare».

Siete indecise se provarlo o meno? Vi diamo 10 motivi per dire sì al caschetto.

Caschetto: un taglio versatile

«La tendenza del momento vuole un taglio dalla forma piena - dice Ceccarelli - ma potete giocare con il finish scegliendo di creare delle onde o, al contrario, di provare il classico hair style liscio».



E ancora: potete lavorare le chiome per un risultato volutamente disordinato o disegnare una riga al centro «che sarà una tendenza must per la prossima stagione», precisa l'esperta.

XXS o XXL: a voi la scelta

Che il bob corto sia l'hairstyle più gettonato del momento, non ci sono dubbi, «ma la forza del caschetto sta anche nella possibilità di scegliere una versione più lunga, ideale per chi non ama gli haircut troppo short o una versione che, a differenza del classico taglio corto, risulta più piena e più voluminosa».

Uno styling super easy

Non amate perdere ore davanti allo specchio? Volete mollare la styler e asciugare i capelli al naturale in pochi minuti? Questo è il taglio che fa per voi: grazie alla forma piena, sarà un gioco da ragazzi!

Classico e super cool allo stesso tempo

Vi piace essere al passo con le tendenze ma preferite un taglio classico e non troppo fuori dagli schemi? Con il caschetto andate sul sicuro.



E, se volete cambiare look per una serata, basta lavorare sulla texture o aggiungere un accessorio!

Love&Lob

È lo slogan usato da Compagnia della Bellezza: «rappresenta il mood del taglio caschetto da noi proposto - spiega Ceccarelli - più lungo rispetto al classico bob, ma sempre super femminile e sofisticato». Insomma, easy-chic, proprio come piace a noi.

Caschetto scalato: promosso a pieni voti

Leggermente più lungo sul davanti, questo haircut regala volume e, in più, si adatta a ogni tipo di capello: un ottimo motivo per provarlo!

Moderno o vintage? A voi la scelta

Il vantaggio indubbio di questo taglio: potete modellarlo in modi diversi ogni volta che volete. Basta armarsi di una styler, un fissante o una crema e creare look in base al mood o all'occasione.

Giocare con il ciuffo

È uno dei tagli che più di altri vi permette di giocare con il ciuffo lavorando sui volumi oppure sulla lunghezza che può variare (fino a trasformarsi nella più classica frangia).

Taglio corto o lungo? Comincia con il caschetto

È l'haircut ideale quando si è indecise sulle lunghezze. Volete provare un taglio corto passando da una chioma molto lunga? Abituate l'occhio alle spalle scoperte: se vi convince, procedete pure.

Caschetto corto wavy: è l'hair look del momento

Volete provare il caschetto più cool? Optate per un taglio corto e mosso: è sufficiente usare un ferro arricciacapelli sulle lunghezze. Avvolgete una ciocca attorno al ferro e create il famoso movimento a forma di S; dopo qualche secondo passate alla ciocca successiva. «Il finish più glam - conclude Ceccarelli - è rappresentato da onde undone, ovvero volutamente non definite e dall'aspetto finto spettinato».

Artwork by Elisa Costa

Credit ph: Mondadoriphoto