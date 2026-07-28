Salsedine, vento e caldo mettono alla prova i capelli, ma l'estate 2026 richiede acconciature come onde naturali, trecce sottili e accessori protagonisti.

Trenta gradi, sabbia ovunque, umidità che non perdona: il mare fa benissimo all’umore, molto meno alla piega. Capelli incollati al lucidalabbra, ciocche che vi si appiccicano alla schiena, frizz anarchico. Eppure bastano poche mosse giuste perché la vostra chioma diventi parte del look vacanza, non il suo nemico.

Le passerelle primavera/estate 2026 e le campagne beauty parlano chiaro: onde mermaid, trecce sottili, raccolti morbidi e accessori protagonisti. L’idea non è sembrare appena uscite dal parrucchiere, ma avere la versione più cool possibile dei vostri capelli naturali. Qui trovate 5 acconciature da spiaggia facili, veloci e soprattutto pensate per resistere dal primo tuffo all’aperitivo.

Come scegliere la vostra acconciatura da spiaggia

Il primo errore è cercare di “domare” umidità e salsedine a tutti i costi. Gli hairstylist ripetono sempre la stessa frase: «Il segreto è lavorare con la vostra texture naturale». Se i capelli sono lisci, puntate su onde leggere e raccolti puliti. Se sono mossi o ricci, valorizzate volume e movimento invece di schiacciarli con chili di gel.

C’è anche un tema salute: l’Istituto Superiore di Sanità ricorda che sole e salsedine disidratano capelli e cute, soprattutto se sono decolorati. Per questo, prima della vostra acconciatura mare, bastano tre piccole abitudini: tamponare con asciugamano in microfibra o una T-shirt di cotone, applicare un leave-in leggero o uno spray idratante anticrespo e usare elastici morbidi (meglio se rivestiti in tessuto) e clip che non spezzano il fusto.

Con questa base, qualsiasi hairstyle da spiaggia durerà molto di più.

1. Beach waves effetto sirena

Le beach waves sono il grande classico dell’estate 2026, versione “mermaid hair” vista anche sulle passerelle. Il bello è che al mare potete sfruttare proprio sale e umidità.

Come farle senza calore: su capelli umidi, dividete in due sezioni e realizzate due trecce morbide oppure due torchon arrotolati su se stessi. Fissate con elastici e lasciate asciugare al sole sotto il cappello. Quando sciogliete, rompete le onde con le dita e uno spruzzo di spray texturizzante.

- Capelli lisci: aiutatevi con poco spray salino sulle lunghezze.

- Mossi: basta definire le punte con una crema leggera.

- Ricci: lasciate le radici naturali, create qualche onda più morbida solo sulle ciocche frontali per un effetto sirena sofisticato.

Con un filo di olio nutriente sulle punte, siete pronte anche per la cena.

2. Chignon alto spettinato con claw clip

Lo chignon alto e messy è l’alleato perfetto contro il caldo, soprattutto nella versione fermata con la famosa clip a ganasce. Sta bene su tutte, occupa zero spazio in borsa e funziona anche su capelli non appena lavati.

Tutorial lampo: testa leggermente in giù, raccogliete i capelli con le dita sulla sommità della testa, senza spazzola per non perdere la texture. Arrotolate in un twist morbido, ripiegate su se stesso e bloccatelo con la clip. Tirate fuori qualche ciocca ai lati del viso per ammorbidire.

Per capelli ricci e afro meglio non tirare troppo le radici: definite solo il contorno con crema o gel a base d’acqua e lasciate che il volume faccia il resto. Con un paio di orecchini importanti, lo stesso chignon diventa subito perfetto da aperitivo.

3. Baby braids frontali stile Y2K

Le baby braids sono quelle mini trecce sottili che incorniciano il viso e che vedete ovunque sui social. In spiaggia sono praticissime perché bloccano i ciuffi ribelli senza costringervi a legare tutti i capelli.

Fate la riga centrale o laterale, isolate due o quattro piccole ciocche frontali con un pettine a coda e intrecciate fino alle punte. Chiudete con micro elastici trasparenti. Il resto dei capelli potete lasciarlo sciolto in beach waves, in coda alta o in uno chignon basso.

Funzionano su lisci, mossi e ricci: sulle chiome molto ricce create le treccine solo sulla parte più frontale, lasciando il resto del volume libero. Un dettaglio minuscolo che cambia completamente il look.

4. Coda alta sleek (anche intrecciata)

La coda di cavallo alta è la vera acconciatura da spiaggia “dal mattino alla sera”. Tiene il collo scoperto, regge il vento e, con due ritocchi, sembra studiata apposta per il vostro abito da sera.

Raccogliete i capelli al centro della testa, pettinando bene le radici all’indietro con una spazzola a setole fitte. Fissate con un elastico morbido. Per l’effetto sleek, passate un velo di gel all’acqua o lacca leggera sui baby hair, pettinando verso l’alto.

Per i giorni più ventosi, trasformate la lunghezza in una treccia unica: stessa base di coda, poi intrecciate fino alle punte. Sui capelli ricci, invece di schiacciare tutto, lasciate qualche riccetto definito sulla fronte, molto fotografico.

5. Foulard e bandane protagonisti

Foulard e bandane non sono solo accessori, sono vere acconciature da spiaggia. Proteggono cute e capelli dal sole diretto e salvano qualsiasi “giorno no”, soprattutto quando la salsedine inizia a rendere le lunghezze ingestibili.

Tre idee rapidissime:

- foulard annodato tipo bandana sulla fronte, con capelli sciolti in onde naturali

- bandana intrecciata dentro una treccia laterale morbida

- turbante annodato dietro la nuca con chignon basso nascosto sotto.

Sotto foulard o cappello, un velo di spray protettivo specifico per capelli evita che il sole secchi troppo le lunghezze, dettaglio cruciale se avete schiariture importanti.

Con questi cinque hairstyle da spiaggia avete un mini guardaroba di look capelli pronti per l’estate 2026: vi serviranno solo pochi elastici, una clip, un foulard e la vostra texture naturale.