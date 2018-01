Dalla Scozia al Giappone spostandosi su treni, autobus, furgoni. Con una sola regola: vietato volare. L’ha fatto un giornalista che in un libro racconta il suo viaggio

Ci sono momenti nella vita in cui senti che devi lasciare tutto e metterti in cammino. A me è successo a 47 anni, senza che mai avessi immaginato di compiere un’impresa del genere: andare dalla Scozia al Giappone senza aerei attraversando l’Europa fino a Budapest, l’Ucraina, le regioni russe a nord del Mar Caspio, il Kazakistan, la Siberia del sud, la Mongolia, la Cina per poi raggiungere il Giappone via mare.



Ho deciso di partire da un giorno all’altro, mentre mi trovavo in Scozia per una breve vacanza, e ho costruito la traiettoria del mio viaggio strada facendo, sulla base di fattori contingenti, dal consiglio di una persona lungo la strada al desiderio di visitare un certo posto alla voglia di evitare i sentieri troppo battuti.



Mi ero dato una regola ferrea: non prendere mai aerei. Qualunque cosa dovesse succedere, mi ero detto, non sceglierò facili scorciatoie. Questa scelta mi è costata cara in termini di fatica: ogni due o tre giorni dovevo trovare il modo di andare avanti, acquistare biglietti di treno o autobus, ma anche essere costretto a trovare un passaggio da qualcuno conosciuto per strada. Ho attraversato parte dell’Ucraina e la parte della Russia a nord del Mar Caspio su furgoni e autotreni.

Così facendo, ho potuto conoscere molte persone e con alcune di queste ho stretto amicizia. Soprattutto, ho visto le culture cambiare, ho visto mutare i modi di pregare, di interagire con l’ambiente, di nutrirsi, ho visto l’Europa sfumare nell’Asia attraverso i visi e i paesaggi.



Viaggiando in aereo si perde il senso della diversità, la percezione di quante culture differenti esistono nel mondo. Arrivare a Pechino o Shanghai avendo attraversato migliaia e migliaia di chilometri di steppa mongola e kazaka, dove ancora i pastori e i loro cani lottano con i lupi, non è come atterrarvi in aereo. Il contesto, il senso di che cosa c’è prima o dopo è importante per capire un luogo.



Volevo raggiungere il Giappone, all’incirca dall’altra parte del globo rispetto a dove ero partito. Ci ho messo quattro mesi. E appena tornato in Italia, ho sentito che dovevo raccontare il mio viaggio. Così è nato il mio libro Oltre e un cielo in più (Sperling & Kupfer, in libreria dal 23 gennaio).



Era il 15 luglio 2016 quando sono partito dall’isola di Skye, la più grande dell’arcipelago delle Ebridi, in Scozia. Da Portree, la sua cittadina, avevo raggiunto Invergarry e poi Loch Linnhe fino a Oban. Quel tratto di strada è uno dei più belli in Europa: i promontori solenni, le brughiere che giungono fino al mare e i “loch”, come gli scozzesi chiamano i bracci di mare che s’incuneano dentro la costa, hanno lasciato ricordi indelebili.



Spingendomi più a sud, sono state una scoperta le abbazie lasciate cadere in rovina in varie parti dello Yorkshire, in seguito all’avvio della riforma anglicana nel 1534. Sono quasi tutte circondate da una campagna verdissima, ma una si impone per bellezza: l’abbazia di Bolton, che sorge sulle rive del fiume Wharfe, in un bosco di querce secolari.



Però l’emozione più grande di tutto il viaggio l’ho vissuta quando ho visto le montagne del Tien Shan, nell’Asia centrale, emergere dal deserto. Mi trovavo su un vecchio treno kazako che parte da Saratov e raggiunge, dopo quattro giorni, la vecchia capitale Almaty. Avevo trascorso settimane e settimane viaggiando attraverso pianure sterminate. Il tempo passava e temevo che sarei dovuto tornare indietro.



A un certo punto, in pieno deserto, ho visto un puntino all’orizzonte, a poco a poco ho percepito i contorni delle montagne e finalmente ho potuto ammirare il biancore immacolato della neve. Allora ho pensato che la Cina e il Giappone erano a portata di mano.

Giorni meravigliosi li ho trascorsi sull’immenso lago Baikal, in Russia, in un’isola chiamata Olkhon. Poi sono arrivate le immense steppe mongole, le mie notti nelle iurte, le abitazioni mobili adottate da molti popoli nomadi dell’Asia, Pechino, i villaggi delle minoranze etniche del sud della Cina, Shanghai e infine il Giappone.



Il tempio buddhista del monte Kurama, sulle montagne di Kyoto, è un posto dove vanno i giapponesi che vogliono meditare immersi nella natura. Per raggiungerlo ho dovuto salire varie rampe di scale che per il buddismo significano il passaggio tra i vari livelli di esistenza, dall’apprendimento al “nehan”, come i giapponesi chiamano lo stato di completezza e di liberazione dei desideri.



Era ciò che ho provato in quel momento, quando ho sentito che il viaggio era finito, che ciò che doveva compiersi era stato compiuto e che ora ero divenuto un uomo migliore di quello che era partito.







Photos: Luca Sciortino