Come mai sei ancora single? In questo caso, si tratta di un grande classico, pronunciato in molteplici occasioni spesso con eccessiva condiscendenza: «Come fa una persona fantastica come te a essere ancora single?». Nella mente – a volte contorta, è vero – di un single, questo però suona un po’ come «Ci dev’essere qualcosa di strano in te, ma non l’ho ancora ben capito». Volete un consiglio? Evitate di porre la questione in questi termini, perché venire fraintesi è questione di un attimo.

Vedrai, arriverà quando meno te lo aspetti Quante volte vi siete sentite dire «Non preoccuparti, incontrerai quello giusto proprio quando meno lo starai cercando»? E quante volte vi siete fatte venire il dubbio che – agli occhi degli altri – forse stavate apparendo come qualcuno che invece lo stava cercando disperatamente, quello giusto?

Devo presentarti un tipo: è perfetto per te! Sarà capitato almeno in un’occasione nella vita di ogni single, l’amico accoppiato di turno che tenta di combinare l’incontro con qualcuno della sua cerchia, a sua volta single. Ma quella frase «fammi provare a organizzare un aperitivo con il mio conoscente X» – a parte lasciar presagire che incontrerete l’ultimo dei disperati – alle vostre orecchie viene percepita come un laconico «sono meglio di te in queste cose, fidati».

Non è che sei troppo esigente? E, come se non bastasse, magari in seguito all’ennesimo date andato male, c’è qualcuno che osa persino insinuare «forse sei tu a essere troppo esigente». Il cui significato percepito da parte di qualsiasi single è molto simile a un «probabilmente ti stai sovrastimando, e dovresti imparare ad accontentarti». Fate finta di nulla, e passate oltre: nella maggioranza dei casi, chi pronuncia questo abominio è stato verosimilmente il primo ad accontentarsi.

Hai mai provato con... come si chiama, Tinder? Per alcuni, essere single è una condizione simile a una fastidiosa malattia che va combattuta con ogni mezzo, e con tutta probabilità un suggerimento come «hai mai provato il dating online?» deriva da tale presupposto. Tradotta, questa frase è paragonabile a una velata minaccia: «come puoi anche solo lamentarti della tua fallimentare vita amorosa, se non hai fatto nulla di ciò che è in tuo potere per cambiarla?». E se la soluzione è costituita dal darsi al dating online, allora forse val la pena rimanere single ancora un po’.

Quanto mi manca essere single! Se non fosse reato la tortura nei confronti di tutte quelle persone (ovviamente fidanzate) che di tanto in tanto sospirano senza alcun ritegno «non puoi capire come mi manca essere single!», allora il mondo sarebbe più simile al set de Il Trono di Spade. Inutile quindi aggiungere che una frase del genere appare alle orecchie di chi si trova costretto ad ascoltarla come una perentoria esortazione: «smettila di lamentarti, perché non hai davvero nessun motivo per essere triste». Ma loro che ne sanno, in fondo?

Ti vedi con qualcuno? È con lo sguardo colmo di speranza che – spesso – si viene incalzati a rispondere a una domanda reiterata allo sfinimento: «allora, ti vedi con qualcuno o no?». E, in fondo, questo interrogativo tradisce da solo la risposta, dato che – partendo dal presupposto che alla base di un’amicizia non vi siano segreti – un eventuale cambiamento nella propria vita sentimentale sarebbe all’ordine del giorno. La sua interpretazione, nella migliore delle ipotesi, assomiglia molto a «mi deprime vederti sempre solo/a».