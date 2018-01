Dall'arrivo della Befana alle mostre aperte: ecco dieci iniziative per decidere cosa fare a Milano durante il weekend dell'Epifania

L’Epifania tutte le feste si porta via, specie quest’anno, che coincide con il weekend. Tante le iniziative però per chiudere in bellezza le festività: per decidere cosa fare a Milano nel weekend leggete qui, abbiamo selezionato opzioni per tutti i gusti.

Questo fine settimana sarà infatti l’ultimo per poter fare scorte di prodotti gastronomici o per respirare ancora l’atmosfera natalizia, prima di rituffarsi nel tran tran quotidiano per il resto dell’anno.

Tante le manifestazioni dedicate alla Befana, che apparirà un po’ in ogni quartiere.

Ma c’è anche di più, per chi vuole salutare le feste con arte, magia, party o un semplice brunch per stare in compagnia.

Ecco i nostri suggerimenti.



(Continua sotto la foto)

Domenica al museo gratis

Anche nel 2018 torna l’appuntamento che apre al pubblico gratuitamente le porte dei poli espositivi più importanti d’Italia ogni prima domenica del mese.

A Milano sono diverse le strutture aderenti, come l'Acquario e il Museo di Storia Naturale, il Cenacolo vinciano, le Gallerie d'Italia e la Pinacoteca di Brera.

Anche per questa edizione, inoltre, apre a costo zero Armani/Silos.



Epifania su ghiaccio



Il weekend della Befana è l’occasione ideale, terminata la corsa ai regali e la frenesia di Capodanno, per divertirsi con amici o parenti tra piroette e corse su ghiaccio, grazie alle tante piste sparse per la città.

Tra queste quella in piazza Gae Aulenti, quella galleggiante allestita ai Bagni Misteriosi, quella in Piazza Città di Lombardia e quella all’interno del Villaggio delle Meraviglie ai Giardini Indro Montanelli.

Per alcune di queste si tratta dell’ultimo weekend di apertura.



Corteo dei Re Magi



Il 6 gennaio non è solo il giorno della Befana, ma nella liturgia rappresenta la visita dei Magi a Gesù bambino.

Come ogni anno Milano celebra la ricorrenza con il corteo in abiti d’epoca, composto dai Re Magi, dalla Banda Civica, dai Martinitt e dalle majorettes.

Si parte dal Duomo per arrivare alla Basilica di Sant’Eustorgio, passando per via Torino, Colonne di San Lorenzo e Corso di Porta Ticinese.



Shopping gastronomico



Lasciato alle spalle il momento regali, potete dare un’ultima occhiata ai mercatini natalizi pensando a voi.

Non solo con i vari prodotti dell’artigianato, ma soprattutto con le tante proposte gastronomiche, per arricchire la dispensa (e mandare in fumo già i buoni propositi per la dieta).

Le casette di legno di Piazza Duomo, del Portello e di Pagano rimarranno aperte ancora un weekend, poi dovrete aspettare il prossimo avvento.



Befana on ice

Sabato 6 gennaio, dalle 10 alle 18, nell’Area Multisport del Mediolanum Forum di Assago arriva l’evento che vedrà volteggiare sul ghiaccio la Befana, che ai piedi avrà i pattini invece della scopa.

Tutti i partecipanti, specie i bambini, potranno pattinare liberamente e assistere alle esibizioni dei professionisti.

Saranno infatti presenti: Valentina Marchei e Ondrej Hotarek (coppia di artistico), Charlene Guignard e Marco Fabbri (coppia di danza) e Matteo Rizzo (singolo artistico).



Brunch e pranzo in compagnia

Cosa c'è di meglio di un weekend tranquillo con le amiche per ritrovarsi e raccontarsi di vacanze e regali ricevuti di fronte a un buon piatto?



Se avete voglia di unire tradizione Mediterranea e sapori delle lontane terre di Oriente, rilassandovi nel Giardino zen (se il tempo lo consente) o in una delle sale interne, lo Shambala è il posto che fa per voi.

Il brunch è organizzato ogni sabato e domenica dalle 12 alle 16 (se avete bambini al seguito si divertiranno con i laboratori artistici ed esperenziali dell’associazione Cuore e Parole Onlus).

Se preferite una location più centrale, in stile moderno e informale, vi consigliamo Boatta, il cui mantra per il pranzo della domenica è #fuoricasacomeacasa.

Il menu a 25 euro prevede, dalle 12 alle 15 tre portate a scelta (una colazione salata, un primo e un secondo) più un buffet colazione dolce con acqua in caraffa, caffè americano e succhi di frutta inclusi.

Ogni domenica ci sarà una sorpresa, una speciale collaborazione con produttori di eccellenze italiane.

Avete voglia di fare la combo pranzo e cinema pomeridiano? Allora vi consigliamo il 19.26, il bistrò nato da poco di fianco al nuovo Palazzo del Cinema Anteo.

Un luogo che vi accoglierà con calore, dal pranzo all’aperitivo al dopocena, con piatti gourmet e stuzzichini per accontentare qualsiasi stomaco.



Klimt Experience



Ultima occasione per fare un tuffo virtuale nell’arte di Gustav Klimt e nella sua Vienna per la mostra multimediale di scena al Mudec fino al 7 gennaio.

I visitatori potranno viaggiare tra le opere dell’artista, per un totale di circa 700 immagini senza muoversi da un’unica stanza in cui sarà totalmente immerso e circondato da forme, colori e motivi evocativi.

Tutto accompagnato da una colonna sonora fatta da brani di Mozart, Beethoven, Wagner e Strauss.



La notte del vin brulé



Vino, zucchero, chiodi di garofano, cannella. Sono questi gli ingredienti che compongono la ricetta classica del vin brulé, la bevanda che scalda le serate invernali tirolesi, ma non solo.

Per celebrarla, domenica 7 gennaio, il Circolo Magnolia ha deciso di dedicarle un’intera serata, preparandola nella doppia versione, bianca e rossa, accompagnandola da un menu speciale per cena e da giochi.

A dieta da lunedì



Quest’ultimo weekend di festa però concedetevi l’ultimo strappo alla regola provando My Selection, la linea di nuovi burger premium (disponibile dal 4 Gennaio) di McDonald selezionati da Joe Bastianich.

Tre le varianti, due con hamburger di manzo e uno di petto di pollo:

il My Selection BBQ prevede Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP, Aceto balsamico di Modena IGP, formaggio gouda stagionato, salsa coleslaw, bacon croccante e insalata;

Uovo fresco italiano, formaggio natural cheddar, insalata, salsa ranch, cetrioli e bacon croccante per il My Selection Egg;

Salsa ai pomodori gialli campani, Provolone Valpadana DOP, cipolla croccante, insalata e pomodoro infine per il My Selection Chicken.



Festival della magia



Torna a Milano la terza edizione della manifestazione ideata e presentata da Raul Cremona, intitolata quest’anno Funny Magic, in scena al Teatro Manzoni fino al 7 gennaio.

Protagonisti, inevitabilmente, maghi il cui punto di forza è la stravaganza, per stupire il pubblico e coinvolgerlo con numeri da vedere e da ridere.

Attesi il francese Norbert Ferré, il cubano Ernesto Planas, lo spagnolo Miguel Munoz (nella foto), gli italiani Disguido.