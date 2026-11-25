La designer danese torna a collaborare con il brand giapponese per una nuova collezione Autunno-Inverno che sarà disponibile in store e online dal 26 novembre. L'abbiamo incontrata per parlare di ispirazione, creatività e del piacere di riscoprire la bellezza delle piccole cose.

Un ricamo floreale, una palette di colori delicati, la leggerezza di un dettaglio romantico anche nel più essenziale dei capi quotidiani. È il linguaggio estetico di Cecilie Bahnsen, la designer danese che ha costruito il proprio universo creativo attorno a una femminilità poetica, fatta di ricerca artigianale, silhouette contemporanee e una sensibilità inconfondibile.

Dopo il primo capitolo della loro collaborazione, la stilista torna a lavorare con Uniqlo per una nuova collezione Autunno-Inverno, in cui la sua visione incontra la funzionalità e il comfort che contraddistinguono il marchio giapponese. Il risultato è un guardaroba pensato per la quotidianità, dove i volumi si sovrappongono, i materiali diventano protagonisti e i dettagli floreali aggiungono una nota romantica.

Intitolata Wandering Together, la collezione si ispira alle passeggiate invernali, alla natura e alla nostalgia dei momenti condivisi, coinvolgendo anche il guardaroba dei più piccoli.

Abbiamo incontrato Cecilie Bahnsen per farci raccontare come è nata questa nuova collaborazione, cosa significa portare la propria estetica a un pubblico più ampio e dove trova ispirazione il suo immaginario creativo.

Le collaborazioni tra designer e grandi brand sono ormai sempre più frequenti. Che cosa ti ha spinta a lavorare nuovamente con Uniqlo e quali aspetti di questa partnership senti più vicini alla tua visione della moda?

Quando si lavora a una collaborazione, si entra profondamente in sintonia con il processo creativo dell'altro e si impara a conoscersi. Per questo, dare vita a un secondo progetto significa rafforzare un rapporto già esistente: è un'evoluzione naturale della prima esperienza. Inoltre, essendo un brand scandinavo, lavorare a una collezione invernale con Uniqlo aveva particolarmente senso per me. Penso soprattutto alla possibilità di giocare con le sovrapposizioni, un elemento fondamentale del mio modo di vestire e di interpretare il guardaroba quotidiano. Per questa stagione abbiamo scelto di concentrarci sul pile, approfondendo le possibilità di un unico materiale e imparando a conoscerlo davvero: è stato proprio questo aspetto ad entusiasmarmi di più del secondo capitolo della collaborazione.

La collezione unisce la funzionalità e comfort tipici di Uniqlo con dettagli romantici che appartengono molto al tuo immaginario. Come si è evoluta negli anni la tua idea di femminilità e come riesci a tradurla in capi pensati per la quotidianità?

Quando lavoro a una collaborazione, trovo sempre interessante capire come il mio DNA creativo possa incontrare quello del brand con cui sto lavorando. In questo caso, mi piace osservare come piccoli dettagli floreali o una palette di colori delicati possano trasformare l'immaginario di un materiale come il pile, cambiando il modo in cui lo interpretiamo e lo indossiamo. Uno dei miei capi preferiti, per esempio, è la T-shirt rosa in jersey, pensata per essere indossata a strati: puoi sovrapporre il rosa più tenue al bianco, creando una combinazione di sfumature e delicatezza. È un modo per introdurre una nota romantica anche nei capi più semplici, aggiungendo qualcosa di morbido e speciale a ciò che indossiamo ogni giorno.

Il concept della collezione, Wandering Together, evoca passeggiate invernali, momenti semplici e un'atmosfera nostalgica. Quanto è importante per te trovare ispirazione nella quotidianità, nella natura e nelle esperienze più ordinarie?

Credo che in questa collezione ci sia una componente di nostalgia e romanticismo legata soprattutto allo stare insieme e alla scoperta. Anche perché il progetto include una linea dedicata ai bambini. Penso alla bellezza di esplorare il mondo attraverso i loro occhi, di raccogliere fiori e lasciarsi sorprendere dalle piccole cose. Quando sei bambino, tutto è nuovo e lo sguardo sull'ambiente che ti circonda è pieno di immaginazione. Volevo catturare proprio quella sensazione e tradurla nella collezione, anche attraverso i piccoli motivi floreali disseminati sui capi: un dettaglio spontaneo, quasi casuale, ma capace di rendere speciale un momento ordinario.

La tua estetica è conosciuta per la ricerca artigianale, la delicatezza e una sensibilità che guarda anche al mondo della couture. Con Uniqlo questa visione raggiunge un pubblico molto più ampio. Come cambia il tuo approccio creativo quando progetti pensando a un guardaroba accessibile a tutti?

Penso che la bellezza di una collaborazione come questa risieda proprio nella sua accessibilità. Mi permette di creare qualcosa che rimanga fedele ai miei codici stilistici, pur raggiungendo un pubblico molto più ampio. Cerco sempre di disegnare capi che non siano destinati a essere indossati soltanto per una stagione, non siano solo di moda, ma che possano restare nel guardaroba anche nelle stagioni successive, e che ognuno possa interpretare a modo proprio. La passione e l'attenzione al processo creativo che metto nel mio lavoro restano le stesse, ma per queste collaborazioni è necessaria anche una continua ricerca di semplicità: bisogna saper togliere, semplificare e trovare il giusto equilibrio. È un aspetto che considero fondamentale quando si progettano capi destinati a diventare davvero essenziali nel guardaroba di un pubblico così ampio.

Che cosa speri che le persone provino indossando un capo della collezione Cecilie Bahnsen x Uniqlo?

Spero innanzitutto che sempre più persone abbiano l'opportunità di scoprire il mio brand e il suo universo. Mi piacerebbe che riuscissero a riconoscere nei capi quella combinazione di delicatezza e romanticismo, ma anche il forte carattere che continua a essere presente nel mio lavoro. E, soprattutto, spero che trovino nella collezione un modo per esprimere la propria personalità.

La collezione sarà disponibile in store e online a partire dal 26 novembre.