Le zanzare sono sempre più diffuse anche in Europa: ecco sei strategie naturali per proteggersi in viaggio e ridurre il rischio di punture.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità le zanzare sono tra gli animali più pericolosi perché trasmettono malaria, dengue, Zika, Chikungunya e West Nile. Complice il riscaldamento globale, alcune di queste malattie stanno arrivando sempre più vicino, Italia compresa.

Che partiate per un weekend al mare, un trekking in campeggio o un viaggio tropicale, avere un antizanzare naturale fai da te in valigia significa potervi godere le serate all’aperto senza trasformarle in una sessione di grattate no stop.

Perché puntare su un antizanzare naturale in viaggio

Le zanzare non portano solo prurito: in molte aree del mondo sono un rischio sanitario reale. In Italia l’Istituto Superiore di Sanità ha segnalato negli ultimi anni casi autoctoni di malattie trasmesse da questi insetti, favoriti da estati più lunghe e umide.

I repellenti antizanzare naturali hanno però alcuni vantaggi: niente sostanze chimiche aggressive, minore impatto ambientale, formule generalmente più delicate per chi ha la pelle sensibile. Gli oli essenziali, inoltre, regalano spesso un piccolo “bonus” benessere, come la menta piperita che rinfresca e aiuta la concentrazione.

Serve anche un po’ di realismo: l’efficacia dei rimedi naturali è più blanda rispetto ai prodotti registrati con principi attivi specifici. Vanno riapplicati spesso e, in zone ad alto rischio malaria o dengue, dovrebbero essere usati solo come supporto ad altri repellenti consigliati dal medico.

Kit antizanzare naturale fai da te da mettere in valigia

Per costruire il vostro arsenale green bastano pochi elementi:

- una base oleosa, per esempio olio di cocco frazionato;

- acqua bollita e raffreddata o demineralizzata;

- un po’ di alcool alimentare o da farmacia;

- alcuni oli essenziali chiave: menta piperita, eucalipto limone (Eucalyptus citriodora), tea tree, lavanda, cannella, geranio, citronella, neem.

Aggiungete flaconcini da viaggio da 30-50 ml, ben chiusi ed etichettati. Se viaggiate in aereo, ricordate il limite di 100 ml per contenitore nel bagaglio a mano e tenete tutti i liquidi in una bustina trasparente. Conservate i prodotti al fresco e usateli entro qualche settimana dalla preparazione.

Gli oli essenziali vanno sempre diluiti, di solito non oltre il 2-3% per la pelle adulta. Fate un piccolo patch test 24 ore prima sul polso, specialmente se avete la pelle reattiva. Evitate occhi e mucose, non ingerite mai gli oli e, in gravidanza, allattamento o per bambini piccoli, confrontatevi con il pediatra e preferite prodotti specifici.

6 ricette di antizanzare naturale fai da te per il vostro viaggio

1. Olio corpo menta & cocco per le serate al mare

Riempite un flaconcino da 30 ml con olio di cocco liquido e aggiungete circa 10-12 gocce di olio essenziale di menta piperita. Agitate bene. Massaggiate su gambe e braccia prima di uscire e riapplicate ogni 2-3 ore. Profumo freschissimo, ideale per passeggiate sul lungomare.

2. Repellente all’eucalipto limone per trekking e natura

In un flacone da 50 ml versate 5 ml di olio essenziale di eucalipto limone e completate con olio di oliva o di cocco. Questa concentrazione intorno al 10% crea un repellente intenso, perfetto per escursioni in boschi umidi. Applicate su zone scoperte, evitando il viso.

3. Olio al neem “strong” per campeggio e agriturismo

Per un flaconcino da 30 ml, unite 8-10 gocce di olio di neem all’olio di cocco. L’odore è deciso, ma l’azione repellente è potente contro molte specie di zanzare. Ideale in campeggio, in giardini e cortili all’estero. Usatelo soprattutto la sera, quando gli insetti sono più attivi.

4. Miscela al tea tree pre e post puntura

Mescolate 30 ml di olio di cocco con 8 gocce di olio essenziale di tea tree. Stendete un velo sulle zone esposte come repellente leggero. In caso di puntura, tamponate una goccia della miscela direttamente sulla bolla: le proprietà antisettiche e lenitive aiutano a ridurre rossore e prurito.

5. Spray alla cannella per case vacanze e viaggi tropicali

In un flacone spray da 40 ml mettete acqua bollita e raffreddata e aggiungete 8-10 gocce di olio essenziale di cannella. Agitate prima di ogni uso. Spruzzate su braccia, caviglie e anche sui vestiti leggeri. La cannella è particolarmente utile contro specie come Aedes aegypti, diffusa in molti Paesi tropicali.

6. Spray acqua, alcool e mix di oli per corpo e tessuti

Versate in un flacone da 40 ml un cucchiaio di alcool, 8-12 gocce di un mix di citronella, geranio, lavanda e menta, poi completate con acqua. Questo spray antizanzare naturale è perfetto su pelle (non sul viso) e su tessuti: zanzariere da viaggio, tendine, lenzuola. Sulle pelli molto secche usatelo con moderazione, perché l’alcool può disidratare.

Bonus da campeggio e casa vacanze: piccoli trucchi antizanzare

Oltre agli spray, potete creare una barriera “di contesto”. Su balconi e verande funziona il classico piattino con aceto e fette di limone: l’odore intenso non è amatissimo dalle zanzare. In campeggio, un po’ di polvere di caffè bruciata in un contenitore resistente al calore sprigiona un aroma tostato che disturba gli insetti e resta gradevole per voi.

Utilissime anche le candele alla citronella, geranio o lavanda, da accendere sul tavolo all’aperto della casa vacanze. E, ovviamente, abiti leggeri ma a maniche lunghe e una piccola zanzariera da viaggio sopra il letto completano il vostro kit antizanzare naturale fai da te, per vacanze finalmente più serene.