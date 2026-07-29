Dalla lirica ad alta quota sulle Dolomiti alle grigliate sotto le stelle delle Maldive: ecco le esperienze più belle (e particolari) da fare questa estate in vacanza

Da qualche tempo ormai, la vacanza non è più (solo) rilassarsi sulla spiaggia o fare una passeggiata in montagna. Sempre più spesso i viaggiatori cercano qualcosa di diverso. Da qui il concetto - spesso abusato - di esperienza.

Un termine che racchiude un altro concetto, ovvero quello di un momento da ricordare. Perché in fondo vivere un'esperienza significa tornare a casa con un bagaglio in più, fatto di memoria, nostalgia ed emozione.

Non si parte più semplicemente per ammirare un panorama diverso, ma per lasciarsi cambiare da un territorio, per trovare luoghi capaci di risvegliare i sensi e per riscoprire una ritualità lenta, quasi dimenticata.

Dalle vette dolomitiche ai giardini verticali toscani, dalle spiagge dell'Oceano Indiano e di Zanzibar fino al cuore della Sardegna e della Puglia, l'ospitalità (specie quella di lusso) ridefinisce i propri confini, trasformando hotel e resort in veri e propri laboratori di memoria e cultura. Ecco, quindi, alcune delle esperienze più interessanti da provare.

Le esperienze più uniche e belle da provare in viaggio

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Una cena gourmet in un giardino verticale

Nel cuore della Toscana più autentica, l’antica limonaia settecentesca del Relais Il Falconiere a Cortona si trasforma nella cornice di un dialogo inedito tra alta cucina e botanica. L'intuizione della chef Silvia Baracchi prende la forma di un giardino verticale concepito non come semplice elemento decorativo, ma come un vero e proprio ecosistema commestibile. A pochi passi dai fornelli del ristorante stellato, gli ospiti si accomodano su una terrazza affacciata sulle colline cortonesi per gustare piatti dove le erbe aromatiche e i germogli vengono raccolti al momento, portando nel piatto l’espressione più fresca e immediata della terra. È un’esperienza che unisce il fascino storico della villa all'avanguardia della sostenibilità gastronomica, dimostrando come la tradizione possa guardare al futuro senza perdere le proprie radici.

Un concerto jazz sotto gli olivastri

La Sardegna sperimenta un cambio di paradigma dove l'hotel diventa una piazza culturale aperta anche a chi non vi soggiorna. In Gallura, il retreat Gallicantu ripropone gli appuntamenti musicali sotto gli alberi secolari, combinando le note jazz con le migliori espressioni vitivinicole locali nel salotto all'aperto della tenuta.

Una rassegna letteraria in giardino

Nel frattempo, nel centro di Cagliari, il giardino del boutique hotel Casa Clàt si trasforma in un salotto letterario dove scrittori, giornalisti e figure di spicco del panorama nazionale si raccontano davanti a un calice di bollicine, regalando ai visitatori serate di colta leggerezza e convivialità estiva.

Una sessione di meditazione sonora e aerial yoga in riva al mare

Constance Hotels & Resorts porta il concetto di benessere olistico a un livello successivo attraverso l'introduzione di discipline d'avanguardia nelle sue strutture insulari. Al Constance Moofushi si sperimenta l'aerial yoga sospesi su amache di tessuto e la terapia di guarigione attraverso le vibrazioni delle campane tibetane, mentre l'Halaveli propone sessioni meditative di sound healing sulla spiaggia sotto il cielo della luna piena. Dalle tecniche di respirazione e i bagni di ghiaccio proposti alle Seychelles, fino all'introduzione della tecnologia vibroacustica e dell'antico massaggio facciale giapponese Kobido a Mauritius, il benessere diventa un vero e proprio percorso di riconnessione profonda con gli elementi della natura.

Un'escursione tra le tartarughe giganti e le scimmie colobo rosse

Il Sandies Nungwi Beach, il nuovo capitolo di VOIhotels sulla costa settentrionale di Zanzibar, diventa la base ideale per esplorare l'anima selvaggia dell'isola attraverso esperienze ravvicinate con la sua fauna unica. Dal resort si parte alla scoperta della foresta di Jozani, l'area protetta che custodisce l'ultimo regno delle famose scimmie colobo rosse, esemplari rari e saltatori acrobatici tra le chiome degli alberi, per poi proseguire verso le acque storiche di Prison Island, famosa per la sua colonia di tartarughe giganti ultra-centenarie. Il resort, inoltre, è costruito sulla base di un'architettura che rilegge l'estetica swahili attraverso l'uso di pietre e legni locali, potendo contare su un tratto di mare sempre balneabile e su trattamenti alla spa a base di spezie dell'isola e miele selvatico.

Un tour della Puglia centrale a bordo di un'auto d'epoca

Scendendo lungo la costa adriatica, l'esplorazione del territorio si veste di nostalgia e design industriale italiano. Masseria AuraTerrae, una dimora storica a emissioni zero situata su un colle panoramico tra Polignano a Mare e Conversano, propone un modo completamente nuovo di abitare la campagna pugliese. Gli ospiti possono mettersi al volante di icone automobilistiche vintage per percorrere le strade disegnate tra ulivi secolari e muretti a secco. Che si scelga il Tour Adriatico verso le scogliere e i vicoli bianchi di Monopoli e Ostuni, o il Tour della Valle d’Itria tra i trulli di Alberobello e le storie delle badesse di Conversano, il viaggio è scandito dal ritmo lento del motore e dall'assistenza discreta di un autista di supporto pronto a svelare aneddoti locali durante le soste, coronate da un immancabile aperitivo tradizionale.

Una grigliata sotto le stelle sulla spiaggia maldiviana

Nel bel mezzo dell’Oceano Indiano, il Jumeirah Olhahali Island propone un programma estivo interamente incentrato sul valore del tempo condiviso e delle connessioni familiari. Il culmine dell'esperienza sensoriale si raggiunge al calar del sole, quando la sabbia finissima dell'atollo si trasforma nel palcoscenico di grigliate sotto le stelle, dove i sapori della cucina contemporanea incontrano il suono della risacca. Le giornate nel resort scorrono combinando questa convivialità serale a laboratori di ceramica ed esplorazioni marine guidate per comprendere la biodiversità locale, mentre la spa Talise accoglie gli ospiti con rituali di benessere pensati per l'intera famiglia fin dall'alba.

Un'esperienza nei masi biologici e laboratori nella natura della Valle d'Isarco

L'apprendimento attraverso l'ecosistema montano è il pilastro estivo dell'AKI Family Resort Plose, la struttura a cinque stelle del gruppo Adler vicino a Bressanone. Qui le famiglie e i più piccoli sono invitati a vivere da vicino la vita d'alpeggio, partecipando a laboratori didattici nella natura ed esplorazioni guidate direttamente nei masi biologici della zona per imparare a raccogliere i frutti di bosco e a curare le piante. Questa filosofia della terra si riflette poi a tavola, dove l'esperienza rurale si traduce in piatti d'autore capaci di raccontare il territorio, come la crème brûlée al caprino fresco della Valle d'Isarco impreziosita da crumble di nocciole e fiori edibili.

Un'opera lirica al tramonto di fronte alle Dolomiti

L'alta quota in Alto Adige si trasforma in un teatro a cielo aperto grazie al Cyprianerhof Dolomit Resort di Tires al Catinaccio. Invece di limitarsi alla messinscena tradizionale, l'hotel a cinque stelle porta l'opera buffa di Pergolesi a stretto contatto con i prati alpini. Gli spettatori assistono alle peripezie della furbissima cameriera in un salotto en plein air, mentre il profilo monumentale del Catinaccio si tinge del rosa acceso dell'Enrosadira. La musica si fonde così con lo spettacolo geologico delle Dolomiti, celebrando l'unione tra due distinti patrimoni protetti dall'UNESCO in un'atmosfera informale ed esclusiva.

La spa all'interno di un monastero

Nel silenzio sospeso del borgo medievale di Buggiano Castello, l’architettura sacra si apre al benessere profondo. La Monastica Resort & Spa ha ricavato un percorso polisensoriale intimo e suggestivo tra le mura di un antico monastero del XVI secolo. Il viaggio rigenerante comincia immergendosi nelle acque calde della Vasca dell’Agape, ricavata alla base di una torre medievale e accanto a un pozzo del Seicento, dove la pietra antica sembra assorbire le tensioni emotive. Il rilassamento prosegue poi in ambienti silenziosi dove culle sospese regalano una sensazione di totale assenza di gravità. Pensato per piccoli gruppi o coppie, questo rifugio affacciato sulla Valdinievole ridefinisce l'idea di isolamento, trasformando la storia in un guscio protettivo contro la frenesia quotidiana.