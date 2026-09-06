Il passeggino esce con voi ovunque e poi rientra in casa, dritto sul tappeto dei giochi. Ecco come igienizzarlo davvero, con una routine veloce e a prova di gattonamenti.

Il passeggino è uno dei posti in cui il vostro bambino passa più tempo. Tra biscotti sbriciolati, rigurgiti, mani appiccicose e giri sui marciapiedi, in pochi giorni diventa un concentrato di sporco visibile e microbi invisibili.

Mantenere pulite le superfici con cui i bambini entrano in contatto aiuta a ridurre molte infezioni respiratorie e gastrointestinali. Tradotto: quello che resta su seduta, cinture e soprattutto sulle ruote del passeggino può finire sul pavimento di casa, proprio dove il bimbo gattona.





Perché igienizzare il passeggino (e le sue ruote) se il bimbo gattona

Il passeggino è esposto continuamente a polvere, residui di cibo, secrezioni, gocce di pioggia, smog. In più viene toccato da mani, scarpe, superfici di bar, ambulatori, mezzi pubblici. Non stupisce che i microbi si accumulino.

Qui serve distinguere:

- Pulizia: togliere sporco e briciole con acqua e detergente neutro. È il primo passo, sempre.

- Igienizzazione: dopo la pulizia, usare prodotti che riducono la carica microbica sulle superfici (spray o soluzioni igienizzanti adatte a oggetti per bambini).

- Disinfezione: usare un vero disinfettante con indicazioni in etichetta (virucida, battericida, fungicida). Va riservata a casi specifici: dopo malattie, uso intenso su mezzi pubblici, passeggino usato o rimasto mesi in cantina.

Il momento in cui igienizzare con più attenzione? Dopo una malattia del bambino, se condividete il passeggino con altri, quando rientrate da ambienti affollati e, soprattutto, prima di riportare le ruote su tappeti e tappetoni da gioco.





Come pulire e igienizzare seduta, tessuti e cinture

Prima regola: create una piccola “zona sporco” vicino alla porta, con un tappetino lavabile. Qui parcheggiate il passeggino appena rientrate, così lo sporco resta lì e non arriva al salotto.

Svuotate il cestello, togliete copertine, giochi, sacchi invernali. Poi passate un aspirapolvere con bocchetta per tessuti, insistendo su pieghe della seduta, cuciture e sotto il bambino appoggia i piedi.

Se il passeggino è sfoderabile, controllate le etichette e il manuale. In genere:

- rimuovete rivestimenti, cappottina, copriseduta;

- date una seconda passata di aspirapolvere;

- lavate in lavatrice a 30 °C, programma delicato, con detersivo liquido neutro, senza candeggina né ammorbidente;

- scegliete una centrifuga moderata e, se possibile, usate un sacco per il lavaggio.

Asciugate tutto all’aria, in un luogo ventilato ma non sotto il sole diretto o sui termosifoni. Rimontate solo quando i tessuti sono perfettamente asciutti. Poi controllate che cinture, bottoni, cerniere e agganci siano in sede e funzionino.

Se il passeggino è non sfoderabile, l’obiettivo è pulire bene senza inzuppare le imbottiture. Dopo aver aspirato, passate un panno in microfibra ben strizzato con acqua tiepida e poco detergente neutro, con movimenti delicati. Poi un secondo panno, sempre strizzato, solo con acqua per eliminare i residui. Lasciate asciugare il passeggino aperto, in un ambiente arieggiato.

Per le macchie fresche basta spesso tamponare subito con acqua tiepida e sapone delicato. Evitate candeggina, solventi, ammoniaca o sgrassatori forti: possono rovinare tessuti, plastiche e imbottiture.

Le cinture di sicurezza, il maniglione e la barra di protezione meritano un’attenzione extra: puliteli con un panno umido e poco detergente delicato, seguendo le indicazioni del produttore. Su queste zone, dopo la pulizia, potete usare uno spray igienizzante per piccole superfici, con base alcolica e senza risciacquo, lasciandolo agire per il tempo indicato e arieggiando bene.

Capitolo rimedi naturali. Una soluzione fai-da-te molto usata prevede acqua tiepida, sapone di Marsiglia, un cucchiaio di aceto bianco e poche gocce di olio essenziale di lavanda. Si spruzza sul tessuto, si lascia agire 15-20 minuti e poi si rimuove con un panno pulito. Funziona per la pulizia quotidiana, ma è sempre meglio provarla prima su un angolo nascosto e ricordare che non sostituisce un prodotto disinfettante quando questo è necessario.

Il bicarbonato di sodio, invece, è ottimo per assorbire odori: spolveratelo sui rivestimenti asciutti, lasciate agire qualche ora e aspirate. Attenua i cattivi odori, ma non disinfetta.





Ruote, telaio e routine a prova di gattonamenti

Le ruote fanno la spola tra marciapiedi, parchi, bagni pubblici e il vostro pavimento. E spesso finiscono proprio accanto al tappeto su cui il bambino gattona (o nelle vicinanze!).

Ogni rientro, se il passeggino deve entrare in casa, appoggiatelo sul tappetino dell’ingresso e passate un panno dedicato, inumidito con acqua e detergente delicato, su ogni ruota. Per una riduzione rapida dei microbi potete usare uno spray igienizzante compatibile con gomme e plastiche. Evitate getti d’acqua ad alta pressione o di immergere il telaio: l’acqua potrebbe infilarsi nei cuscinetti e nei freni.

Una volta al mese ritagliatevi mezz’ora per una pulizia profonda: se il modello lo consente, smontate le ruote, eliminate terra, sassolini e capelli con una spazzola, poi pulite il telaio con panno in microfibra e detergente neutro, insistendo su maniglione, barra, leve. Asciugate bene giunzioni e cerniere. È il momento giusto anche per controllare che i freni rispondano subito e che le ruote scorrano senza giochi strani.

Nei periodi di malattia o dopo l’uso su mezzi pubblici molto affollati potete aggiungere un passaggio di disinfezione: scegliete un prodotto con attività virucida e battericida indicata in etichetta, nebulizzatelo a circa 20 centimetri di distanza su maniglione, cinture, barra e punti più toccati, lasciando agire per il tempo previsto prima di far sedere di nuovo il bambino.

Per rendere la gestione sostenibile, può aiutare uno schema fisso:

- dopo ogni uscita: pulizia rapida delle ruote se entrano in casa, panno igienizzante su maniglione e barra;

- una volta alla settimana: aspirare bene seduta e cestino, passare il panno umido sui tessuti non sfoderabili, igienizzare cinture e punti di contatto;

- una volta al mese: lavaggio dei rivestimenti, pulizia approfondita di telaio e ruote, controllo di freni e chiusure.

Così, quando il bambino scende dal passeggino per lanciarsi nei suoi gattonamenti sul tappeto, troverà un ambiente molto più pulito e voi avrete tolto di mezzo una preoccupazione in più.