Un enorme studio internazionale lega una precisa fascia di temperatura a umore, socialità e stabilità emotiva. Quanto incide il clima mite sulla serenità quotidiana?

Un gruppo di ricercatori ha incrociato i dati di oltre 1,6 milioni di persone con quelli del clima dei luoghi in cui erano cresciute. Dal computer è uscito un numero preciso: circa 22 gradi Celsius.

Si tratta della fascia di temperatura in cui, in media, le persone risultano più stabili emotivamente, più aperte agli altri, più socievoli. Non solo “si sta bene”, ma si è anche più sereni. Il bello è che questa cifra coincide con ciò che molti di noi chiamano istintivamente “la giornata perfetta”.

La temperatura della serenità secondo la scienza

Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Nature Human Behaviour con il titolo «Regional ambient temperature is associated with human personality», è stato firmato da ricercatori della Peking University, della University of Texas at Austin e della University of Cambridge. Gli autori hanno analizzato 59 regioni della Cina e un enorme campione statunitense, confrontando i tratti della personalità con le temperature medie locali.

Per misurare la personalità hanno usato i famosi Big Five: estroversione, apertura mentale, coscienziosità, gradevolezza e stabilità emotiva. È emerso che chi cresce in zone dal clima mite, con temperature medie vicine ai 22 gradi, tende a ottenere punteggi più alti in tutti e cinque questi tratti rispetto a chi vive in climi molto freddi o molto caldi.

I ricercatori spiegano che il clima non “decide” la personalità, ma crea un contesto. Se fuori non fa né troppo caldo né troppo freddo, si esce di più, si cammina, ci si vede con gli altri. Aumentano le occasioni sociali, diminuisce lo stress legato a condizioni estreme, l’energia non viene spesa per sopravvivere al meteo ma per vivere. Un clima mite diventa così una specie di alleato silenzioso del nostro equilibrio psicologico.

Perché intorno ai 22 gradi il corpo va in “folle”

Gli psicologi parlano di «temperamento climatico ideale»: quella fascia di temperatura in cui il corpo non deve né produrre calore extra per difendersi dal freddo, né disperderne troppo per il caldo. Intorno ai 22 gradi il metabolismo lavora al minimo sforzo, come un’auto in folle al semaforo. Il risultato è che restano più risorse per la mente: concentrazione, creatività, capacità di gestire le emozioni.

Diversi studi sul comfort termico e sul benessere termoigrometrico, utilizzati anche da enti come l’INAIL e da varie università italiane, collocano la zona di benessere negli ambienti interni sedentari tra 18 e 22 gradi, con un valore spesso ottimale di 22 gradi in inverno. L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda che nelle abitazioni la temperatura non scenda sotto i 18-20 gradi per proteggere la salute, soprattutto delle persone più fragili. La famosa soglia dei 22 gradi si inserisce quindi nella parte alta di questa fascia di comfort.

Quando superiamo troppo questi valori, il corpo inizia a lavorare sodo. Con il caldo intenso aumentano sudorazione, stanchezza, irritabilità; con il freddo marcato si stringono i vasi sanguigni, i muscoli si irrigidiscono, calano energia e buonumore. Anche le prestazioni cognitive ne risentono: la letteratura scientifica mostra che in ambienti troppo caldi o troppo freddi la nostra capacità di concentrarci e prendere decisioni peggiora. Il clima “da mezza stagione” non è solo piacevole, è anche funzionale.

Come avvicinarsi alla propria temperatura ideale nella vita quotidiana

Il numero magico dei 22 gradi, però, non è un comandamento scolpito nella pietra. È una media statistica, non una prescrizione medica. Il comfort reale dipende da molti fattori: umidità, ventilazione, abbigliamento, età, stato di salute, abitudine al clima locale. C’è chi si sente benissimo a 20 gradi e chi vuole due gradi in più.

L’idea utile è un’altra: cercare un intervallo mite, intorno ai 20-22 gradi, in cui il corpo non debba combattere e la mente possa rilassarsi. Qualche strategia concreta:

In casa di giorno, mantenere il termostato tra 20 e 22 gradi, curando anche l’umidità (idealmente tra 40% e 60%).

In camera da letto scendere di 1-2 gradi: molti esperti indicano 18-20 gradi come fascia che favorisce il sonno.

In ufficio puntare su una temperatura condivisa intorno ai 22 gradi, giocando su strati di abiti anziché su sbalzi drastici del climatizzatore.

Sfruttare le ore più miti della giornata per fare due passi all’aperto: il corpo si muove, la mente si ossigena, l’umore ne beneficia.

Osservare come cambia il vostro stato d’animo al variare dei gradi, per capire qual è il vostro “micro-range” personale di benessere.

La ricerca sul clima mostra anche un altro punto chiave: le condizioni estreme, come le ondate di calore o i lunghi periodi bui e freddi, sono associate a un aumento dei disturbi dell’umore e della sensazione di isolamento. Al contrario, i periodi miti facilitano relazioni, movimento, routine più regolari. Non possiamo impostare il meteo a 22 gradi come un termostato globale, ma possiamo creare piccole oasi di clima gentile nelle nostre giornate. Una stanza alla temperatura giusta, una passeggiata quando l’aria è piacevole, un aperitivo all’aperto nella “giornata perfetta”: dettagli che, sommati, assomigliano molto a una ricetta di serenità.