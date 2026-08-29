Il vero momento critico del rientro non è il lunedì in ufficio, ma quel famoso terzo giorno in cui l’energia crolla e l’umore segue: il cervello ha le sue ragioni.

Secondo i dati citati da centri come Humanitas Salute e Santagostino Psiche, fino a metà di chi rientra dalle ferie sperimenta qualche forma di stress da rientro: stanchezza, malinconia, fatica a riprendere il ritmo. Tutti puntano il dito contro il “primo giorno in ufficio”, ma le ricerche su cervello e ormoni raccontano un’altra storia, molto meno immediata.

Il vero crollo arriva spesso al terzo giorno: quando l’adrenalina dei primi rientri è finita, le mail hanno iniziato a moltiplicarsi e la testa non è più tenuta insieme solo dalla forza di volontà. È il momento in cui il cervello, che fino a ieri viveva di mare, sonnellini e luce naturale, presenta il conto.





Stress da rientro: che cos’è davvero

Medici e psicologi lo chiamano sindrome da rientro o, più semplicemente, malinconia post-vacanze. Non è una malattia ufficiale, spiegano gli specialisti di Humanitas Salute, ma una reazione fisiologica al cambio brusco di ambiente, orari e responsabilità dopo un periodo di pausa prolungato.

I sintomi più comuni sono stanchezza intensa, sonno agitato, difficoltà di concentrazione, irritabilità, calo di motivazione. Secondo diversi studi riportati da Santagostino Psiche, questo stato di sfasamento tende a ridursi spontaneamente in pochi giorni o al massimo in una-due settimane, man mano che l’organismo si riabitua alla routine.





Perché il terzo giorno è il più pesante

Il primo giorno regge spesso per un motivo semplice: siamo ancora pieni di dopamina e serotonina, i neurotrasmettitori del piacere e del benessere, alimentati da attività piacevoli, movimento libero e tanta luce durante le vacanze. A questo si somma una dose generosa di adrenalina da “nuovo inizio” e di volontà di dimostrare che siamo subito operativi.

Dopo 48 ore, però, il quadro cambia. Le richieste aumentano, le chat riprendono a bombardare, il traffico torna normale, mentre l’energia emotiva accumulata in ferie si abbassa. Mypersonaltrainer descrive questo momento come crollo del terzo giorno: gli ormoni dello stress, in particolare il cortisolo, restano alti, mentre dopamina e serotonina scendono, e il sistema nervoso entra in una piccola fase di calo neurochimico.

Il risultato si sente: nebbia mentale, voglia di rimandare tutto, fastidio per i colleghi troppo entusiasti, desiderio di isolamento. Se non viene gestita, questa fase rischia di trasformarsi in trascinamento cronico, con giornate in cui ci si sente sempre “un passo indietro” rispetto a impegni e aspettative.





Ritmo circadiano: il fuso orario del rientro

Il terzo giorno coincide spesso con il momento in cui il nostro ritmo circadiano mostra davvero gli scompensi. In vacanza vi alzate più tardi, mangiate a orari flessibili, vi muovete di più e soprattutto passate molte ore alla luce naturale. Di colpo tornano la sveglia all’alba, i pasti veloci e le ore chiusi in ufficio.

Gli esperti ricordano che luce e orari regolari guidano la produzione di melatonina e di altri mediatori del benessere. Se la sveglia suona presto ma fuori è ancora buio, e la prima luce forte è quella del computer, l’orologio biologico resta “in vacanza”: da qui umore altalenante, difficoltà ad attivarsi e nebbia mentale pomeridiana.





Come organizzare il rientro per non crollare al terzo giorno

Il trucco è giocare d’anticipo. Gli psicologi consigliano, quando possibile, di tenere uno o due giorni “cuscinetto” tra il rientro fisico a casa e il ritorno in ufficio: servono per riordinare spazi, lavatrici e pensieri. In questi giorni conviene avvicinare gradualmente l’orario di sonno e della sveglia a quello lavorativo, senza strappi.

Nel primo e nel secondo giorno di lavoro, l’obiettivo non è recuperare tutto, ma proteggere l’energia. Meglio una lista delle cose da fare corta, con due o tre priorità vere, riunioni importanti rimandate di qualche giorno, pausa pranzo lontano dallo schermo, magari facendo una breve camminata alla luce. Il messaggio al cervello è chiaro: il ritmo accelera, ma non state scappando da un pericolo.

Nel famigerato terzo giorno aiutano molto le micro-pause strutturate: cinque minuti ogni ora e mezza per alzarsi, bere acqua, fare qualche respiro profondo e allungare le spalle. Uscire almeno una volta alla luce del giorno, anche solo per un caffè, sostiene l’orologio biologico meglio di qualsiasi stimolante. Un’attività fisica leggera a fine giornata, come una camminata sostenuta, facilita il sonno e scarica il cortisolo accumulato.

Molte persone costruiscono anche un piccolo “kit di rientro”: routine serale coerente (cenare presto, abbassare le luci, spegnere gli schermi), esposizione alla luce intensa al mattino, tecniche di respirazione o meditazione breve. In accordo con gli esperti di nutrizione, si può valutare con il medico un integratore con magnesio, vitamine del gruppo B e sostanze ad azione adattogena. Se però il malessere non si attenua o peggiora, meglio parlarne con uno specialista.