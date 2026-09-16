

Dall’antica filosofia dell’Hara Hachi Bu arriva un principio semplice: fermarsi prima di sentirsi completamente sazi per ritrovare equilibrio, consapevolezza e un rapporto più sereno con il cibo



Conoscete la regola dell’80%? Si tratta di un’antica abitudine giapponese che invita a mangiare con maggiore consapevolezza, ascoltando i segnali del proprio corpo senza rinunce rigide né programmi alimentari restrittivi.

Conosciuta anche come Hara Hachi Bu, questa filosofia nasce sull’isola di Okinawa, famosa per la longevità dei suoi abitanti, e si basa su un’idea tanto semplice quanto rivoluzionaria: non arrivare al punto di sentirsi completamente pieni, ma fermarsi quando si è soddisfatti all’80%. Un piccolo cambiamento nelle abitudini quotidiane che può trasformare il modo in cui viviamo il momento del pasto.

Vi spieghiamo come funziona e come metterla in pratica nella vita di tutti i giorni.

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Regola dell'80%: una dieta? No, un modo diverso di stare a tavola

In un’epoca in cui il rapporto con il cibo è spesso associato a regole, divieti e sensi di colpa, la filosofia dell’80% propone un approccio più naturale. Attenzione però, non si tratta di contare calorie, eliminare categorie di alimenti o seguire schemi rigidi: il principio invita semplicemente a rallentare e a riconoscere il momento in cui il corpo ha ricevuto abbastanza nutrimento.

La differenza sta tutta nella consapevolezza. Spesso infatti continuiamo a mangiare non perché abbiamo ancora fame, ma per abitudine, distrazione o perché il cibo davanti a noi è ancora disponibile. La regola dell’80% suggerisce invece di creare uno spazio tra il desiderio di continuare e la reale necessità del corpo.

L'antica saggezza di Okinawa

L’espressione Hara Hachi Bu deriva dalla tradizione confuciana e può essere tradotta come “mangia fino all’80% della tua capacità”. È un principio profondamente radicato nella cultura alimentare di Okinawa, una regione del Giappone conosciuta per l’elevata presenza di centenari.

Naturalmente la longevità dipende da molti fattori quali, genetica, ambiente, movimento, relazioni sociali e stile di vita, ma questa abitudine rappresenta un esempio di come piccoli gesti quotidiani possano contribuire a un rapporto più equilibrato con il benessere.

Come applicare la regola dell'80% nella vita quotidiana?

Integrare la filosofia dell’80% nella propria routine non significa stravolgere il modo di mangiare, ma invece imparare a vivere il momento del pasto con maggiore presenza. Un primo passo può essere quello di rallentare: mangiare con calma infatti permette al corpo di registrare gradualmente il senso di sazietà e aiuta a distinguere la vera fame dal semplice desiderio di continuare a mangiare.

Anche ridurre le distrazioni, dedicando qualche minuto in più al pasto senza lo schermo dello smartphone o della televisione, può trasformare un gesto automatico in un’esperienza più consapevole.

La regola dell’80% invita inoltre a prestare attenzione alle quantità, scegliendo porzioni leggermente più contenute e lasciandosi la libertà di aggiungere altro se il corpo ne sente davvero il bisogno. Si tratta di creare uno spazio di ascolto tra il cibo e le proprie sensazioni, senza pensare al concetto di rinuncia. Anche una semplice pausa durante il pasto può diventare un’occasione per chiedersi se si ha ancora fame o se si sta continuando solo per abitudine.

In fondo, il principio alla base dell’Hara Hachi Bu è proprio questo: riportare equilibrio e consapevolezza a tavola, trasformando il momento del nutrimento in un gesto di cura verso sé stessi.

Il valore del "basta così"

Uno degli aspetti più interessanti della regola dell’80% è il suo invito alla moderazione senza privazione. In molte culture occidentali infatti il pasto viene spesso vissuto come un momento in cui “finire tutto” è quasi un obbligo. La filosofia giapponese propone invece un altro punto di vista: lasciare un piccolo margine significa rispettare il proprio corpo e riconoscere i suoi segnali.

È un principio che si collega alla crescente attenzione occidentale verso la mindful eating, ovvero il mangiare consapevole: un approccio che invita a vivere il cibo come esperienza sensoriale e momento di presenza e non solo come "nutrimento". La regola dell’80% però non promette trasformazioni immediate né risultati miracolosi. Il suo valore sta nella semplicità, ovvero ricordarci che il benessere spesso nasce da gesti quotidiani ripetuti nel tempo.

Invece di iniziare l’ennesima dieta, potrebbe bastare imparare ad ascoltare meglio il proprio corpo. A volte infatti, il segreto per stare bene è riscoprire il momento giusto per fermarsi senza aggiungere o imporsi nuove regole.