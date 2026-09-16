Sport, alimentazione, ricerca e benessere sono al centro delle Longevity Weeks Costa Smeralda, con due settimane di attività e incontri aperti al pubblico

Vivere a lungo non basta più. La vera ambizione, almeno a giudicare da quanto si parla ultimamente di longevity, è arrivare il più avanti possibile continuando a stare bene. E se integratori, trattamenti e nuove tecnologie promettono continuamente di aiutarci nell'impresa, buona parte di ciò che possiamo fare per vivere più a lungo comincia in realtà da abitudini molto più semplici: muoverci, mangiare bene, prenderci cura della nostra salute e, possibilmente, imparare anche a rallentare.

È proprio da questa idea che nasce Longevity Weeks Costa Smeralda, in programma a Porto Cervo dal 25 settembre all'11 ottobre. Per due settimane, uno dei luoghi simbolo delle vacanze italiane cambierà prospettiva e diventerà un laboratorio dedicato al benessere e alla qualità della vita, con un calendario che mette insieme sport, prevenzione, alimentazione, ricerca scientifica e discipline olistiche.

La scelta della Sardegna, del resto, è particolarmente significativa. La regione è conosciuta in tutto il mondo anche per la straordinaria longevità dei suoi abitanti e diventa così il punto di partenza perfetto per provare a rispondere a una domanda che ci facciamo sempre più spesso: cosa possiamo fare, concretamente, per vivere più a lungo e soprattutto meglio?

La risposta, almeno secondo il programma della manifestazione promossa dal Consorzio Costa Smeralda, in partnership con Smeralda Holding, non si trova in una formula miracolosa. Si parla piuttosto di movimento, alimentazione, prevenzione, relazioni, salute mentale e di tutte quelle abitudini quotidiane che, messe insieme, contribuiscono alla qualità della vita. Per farlo, Porto Cervo si trasformerà in una sorta di laboratorio a cielo aperto, con incontri con medici e ricercatori, attività sportive, yoga, mindfulness, degustazioni e appuntamenti dedicati persino alla longevity economy.

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Dallo sport allo yoga: cosa fare alle Longevity Weeks Costa Smeralda

Una parte importante del programma si svolgerà all'aperto. Tra il 25 settembre e l'11 ottobre sono previste attività che vanno dal trail running al nuoto in acque libere, passando per tennis, padel, beach volley, beach rugby e percorsi dedicati alla camminata e al fitness. Sul Pevero Health Trail, 12 chilometri immersi nella macchia mediterranea, si terranno anche camminate metaboliche lungo un percorso con 11 stazioni fitness.

Dall'8 all'11 ottobre ci sarà invece spazio per la parte più olistica del benessere, con sessioni di Hatha Yoga, mindfulness, sound bath, ecstatic dance e arte terapia. In collaborazione con Technogym sarà inoltre possibile provare il Technogym Checkup, una stazione che analizza parametri fisici e cognitivi per determinare la cosiddetta Wellness Age, mettendo a confronto età anagrafica e funzionale. Queste attività saranno gratuite previa prenotazione.

L'idea delle Longevity Weeks Costa Smeralda, insomma, è affrontare la longevità da più punti di vista, ricordando che stare bene non significa soltanto allenarsi o mangiare correttamente, ma prendersi cura contemporaneamente di corpo e mente.

Non solo wellness: gli incontri da segnare in agenda

Accanto alle esperienze pratiche ci sarà un fitto calendario di incontri. Il 26 settembre i Medical Talks riuniranno medici, nutrizionisti, cardiologi e ricercatori per parlare di prevenzione e ricerca clinica; il 3 e 4 ottobre tornerà invece il Longevity Fest Costa Smeralda, arrivato alla quinta edizione e dedicato al rapporto tra longevità, scienza, ricerca, innovazione e cultura.

Proprio il 4 ottobre uno degli appuntamenti più attesi avrà come protagonista Steve McCurry. Il fotografo riceverà il Longevity Award Costa Smeralda 2026 e ripercorrerà la propria carriera attraverso fotografie iconiche, immagini inedite e racconti dal campo nell'incontro “Una vita in immagini”.

Si parlerà naturalmente anche di alimentazione. Il 10 ottobre Slow Food Gallura guiderà un approfondimento sul rapporto tra cibo e longevità partendo da prodotti legati alla cultura sarda, dal pane a lievito madre all'olio extravergine, fino ai formaggi a latte crudo e ai vini naturali.

Tutti gli appuntamenti delle Longevity Weeks Costa Smeralda 2026 saranno aperti al pubblico. Talk e incontri divulgativi saranno a ingresso libero, mentre per le attività sportive sarà necessaria l'iscrizione, gratuita in alcuni casi e con una piccola quota di partecipazione in altri.

Un'occasione, quindi, per scoprire la Costa Smeralda in un momento insolito dell'anno. E magari tornare a casa dalle Longevity Weeks Costa Smeralda non soltanto più riposati, ma con qualche buona abitudine da portarsi dietro.

Per ulteriori informazioni sulle attività, visitare il sito web.