Basta sfregare una foglia fra le dita perché l'aria si riempia di un profumo di limone appena inciso. La melissa cresce con la generosità delle erbe umili, ai bordi degli orti e nelle fessure dei muri, e i greci le diedero il nome delle api, mélissa, per la costanza con cui quegli insetti tornano ai suoi fiori. Gli orti dei monasteri medievali la custodivano fra le piante della quiete, mentre la ricerca contemporanea ne ha ripreso in mano la fama antica di rimedio per le notti difficili, cercando di capire quanto resista alla prova degli studi clinici.

Melissa e sonno, quello che dicono gli studi

Il principio più indagato è l'acido rosmarinico, capace di frenare l'enzima che degrada il GABA, il neurotrasmettitore inibitorio che accompagna il cervello verso il rilassamento serale. Su questa base sono nati diversi lavori clinici, fra cui uno studio in doppio cieco con formulazione fitosomiale che ha ridotto in misura significativa il punteggio dell'indice di gravità dell'insonnia, e una sperimentazione su pazienti cardiochirurgici dove la polvere di foglie essiccate ha migliorato ansia e qualità del riposo. Un'altra ricerca ha osservato benefici in donne in postmenopausa, spesso in associazione con la valeriana. La cautela resta d'obbligo, poiché i campioni sono piccoli e la scarsa biodisponibilità dei polifenoli rende i risultati umani meno uniformi di quelli ottenuti in laboratorio.

Come usare la melissa la sera, dall'infuso agli estratti

L'infuso rimane il modo più antico e più gentile, un cucchiaino di foglie essiccate in acqua bollente, coperto per una decina di minuti così che gli oli essenziali restino nella tazza anziché disperdersi nel vapore. Chi cerca un dosaggio costante trova in commercio estratti titolati in acido rosmarinico, da valutare con il medico quando siano già in corso terapie sedative o per la tiroide. Il gesto conserva una lunga discendenza, poiché nel 1611 i Carmelitani Scalzi di Parigi codificarono la loro celebre acqua di melissa, un distillato che attraversò i secoli come tonico dei nervi, tanto che Paracelso avrebbe visto nella pianta un elisir di lunga vita. Un'insonnia che si prolunga per settimane merita comunque l'attenzione di uno specialista, mentre la tazza serale conserva il suo valore di soglia fra la giornata e un momento di relax.





