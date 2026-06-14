Togliere il pane per dimagrire è stato il primo passo di ogni dieta, con risultati lampo. Ora i nutrizionisti spiegano perché questa scelta nasconde un errore strategico.

Per anni, ogni volta che si iniziava una dieta, il primo gesto era bandire il cestino del pane. Addio michetta, trancio di baguette, fetta di integrale. Dopo pochi giorni la bilancia scendeva e sembrava la prova definitiva: togliere il pane per dimagrire funziona.

I nutrizionisti, però, stanno dicendo l’esatto contrario. Togliere il pane per dimagrire è uno degli errori più frequenti in studio: dà un risultato rapido ma finto e, soprattutto, rende la dieta molto più difficile da seguire nel lungo periodo.





Perché togliere il pane funziona solo all’inizio

Negli ultimi anni le diete low carb sono esplose. La dottoressa Valentina Nuzzi, medico nutrizionista, ricorda che «quando si mangiano meno carboidrati, il peso cala rapidamente». Ma il trucco sta nel tipo di peso che perdete.

Riducendo bruscamente pane, pasta e altri carboidrati, il corpo consuma le sue scorte di glicogeno, la forma in cui immagazzina zuccheri nei muscoli e nel fegato. Il glicogeno trattiene molta acqua: quando lo svuotate, perdete soprattutto liquidi. L’ago della bilancia scende, ma il grasso è quasi tutto al suo posto.

Dopo qualche settimana, il calo rallenta, la fame aumenta, la voglia di “pane e cose buone” pure. Tante persone mollano, tornano a mangiare come prima e il peso risale, spesso con gli interessi. Non per colpa del pane, ma dell’effetto elastico di una restrizione poco sostenibile.





Il pane fa ingrassare davvero? Questione di bilancio energetico

Qui i nutrizionisti sono molto chiari. Il peso corporeo dipende dal bilancio energetico: se introducete più calorie di quante ne consumate, aumentate di peso, indipendentemente che arrivino da pane, pasta o dolci. Non esiste l’alimento “magico” che ingrassa da solo.

Il pane comune apporta circa 250 calorie per 100 grammi. Alcune gallette di mais, considerate super dietetiche, arrivano anche a circa 380 calorie per 100 grammi. Il pane contiene più acqua, quindi ha una densità calorica più bassa e spesso sazia di più a parità di calorie.

Un altro dato utile: 100 grammi di pasta hanno più o meno le stesse calorie di 140 grammi di pane. Se siete molto affamate, una porzione di pane vi permette di mangiare qualche boccone in più senza aumentare le calorie rispetto alla pasta.

Le linee guida italiane per una sana alimentazione indicano che circa il 45-60% dell’energia quotidiana dovrebbe venire dai carboidrati. Anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità ribadisce il loro ruolo di fonte principale di energia. Tagliarli quasi del tutto, pane compreso, difficilmente è una scelta davvero salutare per una persona sana.





Quanta pane potete mangiare se volete dimagrire

In una dieta ipocalorica standard, i nutrizionisti di solito non eliminano il pane, ma lo inseriscono in porzioni controllate. Per molte donne sedentarie che vogliono perdere peso, si parla spesso di 1-2 porzioni al giorno da circa 40-60 grammi ciascuna, da adattare al fabbisogno individuale.

Il trucco è giocare con le equivalenze. Se scegliete il pane a pranzo, magari riducete o eliminate pasta, riso, patate nello stesso pasto. Per esempio: insalata abbondante, una porzione di proteine (pesce, legumi, carni magre) e 50 grammi di pane integrale. Avete un piatto completo, mediterraneo e compatibile con il dimagrimento.

A cena, se mangiate un minestrone con legumi e un secondo, potete decidere di rinunciare al pane, oppure tenere solo una piccola fetta. L’importante è che il totale dei carboidrati della giornata resti in linea con il vostro obiettivo calorico, non che il pane sparisca per principio. Per una personalizzazione vera, comunque, serve sempre il confronto con un professionista.





Quale pane scegliere (e perché le gallette non sono sempre “più light”)

Pane bianco o integrale? A livello di calorie, siamo lì: le differenze sono minime. Ma il pane integrale contiene circa il doppio delle fibre rispetto al pane raffinato. Le fibre aumentano la sazietà, aiutano l’intestino e attenuano i picchi glicemici. Ecco perché a dieta il pane integrale è spesso preferito.

Meglio scegliere pani con pochi ingredienti riconoscibili: farina (meglio poco raffinata), acqua, lievito, sale. Promossi quelli a lievitazione naturale, ai cereali o con semi, se ben tollerati. Da limitare invece i pani industriali molto soffici, ricchi di zuccheri, grassi e additivi.

Capitolo sostituti “furbi”. Gallette, crackers, grissini e taralli hanno spesso più calorie del pane a parità di peso, oltre a più sale e grassi. Il problema è che si sgranocchiano distrattamente: un pacchetto di crackers può superare le calorie di un panino, saziando meno. Togliete il pane, ma intanto la bilancia ringrazia… in senso opposto.





Il vero errore: bandire il pane invece di imparare a gestirlo

Demonizzare il pane porta dritti nella logica del tutto o niente: fasi di privazione totale alternate a momenti di perdita di controllo. Gli esperti di nutrizione ripetono che, per chi è sano, non serve bandire un alimento o un’intera categoria, ma imparare a gestirne quantità e contesto.

Nella dieta mediterranea il pane ha sempre avuto un posto quotidiano, inserito in pasti ricchi di verdure, legumi, olio extravergine, pesce. Il lavoro del nutrizionista serio non è eliminarlo d’ufficio, ma adattarlo al vostro stile di vita, alle eventuali patologie e agli obiettivi di peso.

Ridurre molto il pane può essere utile in alcune condizioni specifiche (diabete, obesità importante, strategie temporanee), ma sono scelte che si fanno in studio, non davanti allo specchio dopo un selfie in costume. Per tutte le altre, l’errore non è mangiare pane: è pensare che eliminarlo sia l’unico modo per dimagrire.