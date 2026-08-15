C'è una luce, fra Tolone e la frontiera italiana, che i pittori hanno inseguito prima degli scrittori, e che verso metà mattina rende ogni pineta un interno di casa. Gli anni Venti portarono su quella costa una piccola colonia di romanzieri in cerca di silenzio e di bagni lunghi, e da allora il Midi si è depositato nelle pagine come una stagione della mente più che una geografia. Cinque libri bastano per attraversarlo, dalle ville con la ghiaia calda agli altopiani dove il vento arriva prima del rumore.



I classici ambientati nel Sud della Francia, da Sagan a Fitzgerald



Françoise Sagan aveva diciotto anni quando immaginò Bonjour tristesse, l'estate di Cécile in una villa affacciata sul Mediterraneo, fra un padre incantevole e frivolo e l'arrivo di Anne, che introduce nella casa il principio di realtà. In Tenera è la notte Francis Scott Fitzgerald collocò i suoi Diver su una spiaggia della Riviera, ispirandosi ai coniugi Murphy e alla loro Villa America a Cap d'Antibes, dove gli americani impararono a considerare estivo un litorale che fino a quel momento avevano frequentato d'inverno. Più a occidente, nella baia dei Canoubiers, Colette aveva comprato nel 1925 la Treille Muscate, e da quella casa di vigne e glicini nacque La nascita del giorno, meditazione luminosa sull'età e sull'arte di abitare un luogo.

Due romanzi contemporanei fra Provenza e altopiani

Il libraio di Nina George, in Una piccola libreria a Parigi, molla gli ormeggi della sua farmacia letteraria sulla Senna e discende la Francia attraverso i canali, fino ai paesi provenzali dove ritrova il nome che dà il titolo al romanzo amato dai suoi clienti. Con Mia regina Jean-Baptiste Andrea porta invece il lettore nell'estate del 1965, in una valle provenzale dove Shell, dodici anni e un giubbotto con la scritta di una compagnia petrolifera, fugge dalla stazione di servizio dei genitori convinto di raggiungere una guerra e incontra sull'altopiano Viviane, che lo nomina suo cavaliere. Andrea, che nel 2023 ha vinto il Goncourt, scrive un'iniziazione dove il paesaggio si fa complice, con la macchia mediterranea a fare da regno provvisorio a due bambini.