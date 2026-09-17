Un nuovo studio su oltre 1.500 adulti indica che condividere il letto (o la camera) con cane e gatto può rovinare il sonno. Con effetti a catena sulla salute.

Nel 2024 un lavoro pubblicato sulla rivista Scientific Reports ha fatto sobbalzare chi ama dormire con il proprio animale. I ricercatori hanno analizzato le abitudini notturne di più di 1.500 adulti statunitensi e dei loro pet.

Circa la metà dichiarava di far dormire il cane o il gatto in camera almeno per una parte della notte. Incrociando i dati, è emerso che chi condivide la stanza con l’animale ha una qualità del sonno peggiore e più sintomi di insonnia rispetto a chi tiene la porta chiusa. Eppure il 93 per cento dei partecipanti era convinto che il proprio animale avesse un effetto positivo o neutro sul riposo.

Perché vi piace dormire con il cane (ma il vostro sonno non è d’accordo)

Capirvi è semplice. Il cane raggomitolato ai piedi del letto dà sicurezza, scalda, fa sentire meno soli. Molti studi mostrano che gli animali domestici riducono stress e ansia, spingono a uscire di casa, creano routine.

Psicologicamente il letto condiviso sembra una coccola in più. Molte di voi raccontano di addormentarsi più in fretta con il rumore del respiro del cane o del gatto accanto. Il problema è che la percezione soggettiva non coincide sempre con i dati oggettivi.

Nel lavoro del 2024, dopo aver corretto per età, sesso e altre caratteristiche, chi dormiva con il pet mostrava sonni più frammentati e più difficoltà ad addormentarsi. L’effetto era chiaro con i cani, mentre per i gatti non emergeva un peggioramento netto.

Come spiegano gli autori, l’animale può diventare una fonte di rumore, calore e movimento. Un guaito, un salto giù dal letto, una zampa che spinge il piumone. Ogni micro-risveglio da solo sembra insignificante. Ma sommati per mesi, possono lasciare stanchi e irritabili anche se le ore a letto sembrano “abbastanza”.

Cosa dice la ricerca: cane nel letto, cane in camera, gatto sul cuscino

Lo studio su Scientific Reports parla di animali che dormono nella stessa stanza, non necessariamente sul materasso. Per capire meglio dove sta il problema, torna utile una ricerca della Mayo Clinic pubblicata nel 2017.

In quel caso sono stati seguiti 40 adulti e i loro cani per una settimana. Quando il cane dormiva in camera ma nella propria cuccia, l’efficienza del sonno umano restava buona. Quando il cane saliva sul letto, la qualità scendeva in modo misurabile. Tradotto: il compromesso cane in camera sì, dormire con il cane nel letto molto meno.

Il lavoro del 2024 aggiunge un’altra sfumatura interessante. L’associazione tra animale in stanza e sonno peggiore riguarda soprattutto i proprietari di cani. Per i gatti non si è visto lo stesso effetto negativo. Questo non significa che il gatto nel letto sia sempre innocuo, ma che il suo impatto sul sonno è meno chiaro.

Molti gatti sono più attivi la notte, si svegliano all’alba, saltano sull’armadio, fanno agguati ai piedi sotto le coperte. Se il vostro micio è di questo tipo, il sonno può essere disturbato lo stesso, anche se gli studi non lo mostrano con la stessa forza che per i cani.

Va ricordato anche il limite di queste ricerche: sono studi osservazionali, non “prove in laboratorio”. Non dimostrano che sia l’animale a causare direttamente l’insonnia. Però il legame statistico è abbastanza forte da far drizzare le orecchie.

Salute, allergie e igiene: quando l’animale nel letto è davvero un problema

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, un buon sonno è uno dei pilastri della salute. Chi dorme male in modo cronico ha più rischio di disturbi dell’umore, aumento di peso, calo delle difese immunitarie. Se l’animale vi ruba riposo notte dopo notte, il prezzo non è solo qualche sbadiglio al mattino.

Poi c’è il capitolo respiratorio. Pelo, forfora e polvere che il cane o il gatto portano sul letto possono peggiorare allergie e asma. Gli allergologi segnalano che tenere l’animale fuori dalla camera è una delle prime misure consigliate a chi ha raffreddori perenni o bronchiti ricorrenti.

Sul fronte igiene, i veterinari ricordano che un animale sano, vaccinato e protetto con antiparassitari comporta rischi bassi ma non nulli. Pulci, zecche, funghi della pelle e parassiti intestinali possono arrivare su lenzuola e cuscini, soprattutto se il cane dorme nel letto dopo essere stato in giardino o al parco.

Per alcune categorie il discorso diventa più serio. Le linee guida di diversi reparti oncologici e centri trapianti italiani sconsigliano espressamente il letto condiviso (e spesso anche la camera) a pazienti immunodepressi, trapiantati o in chemioterapia. Anche per i bambini molto piccoli e gli anziani fragili medici e pediatri invitano alla prudenza.

Che fare se l’idea di bandire il cane o il gatto dalla vostra stanza vi deprime più di una domenica di pioggia? La strada di mezzo esiste. Potete sistemare una cuccia accanto al letto, così l’animale resta vicino ma non sul cuscino. È la soluzione che concilia il bisogno di contatto con il rispetto del vostro sonno.

Alcune regole aiutano: antiparassitari regolari, sverminazione, zampe pulite prima di salire in casa, lavaggio frequente della biancheria a temperature alte. Un materasso abbastanza grande da garantirvi spazio vitale separato. Una routine fissa, con orari regolari, ultima uscita per i bisogni e niente giochi scatenati cinque minuti prima di spegnere la luce.

Infine, un piccolo esperimento onesto con voi stesse: per qualche notte fate dormire il cane o il gatto fuori dal letto o fuori dalla camera. Se vi svegliate più riposate, il messaggio è chiaro. L’amore per gli animali non si misura dai centimetri di piumone concessi, ma dalla capacità di proteggerli e di proteggere anche voi stesse.