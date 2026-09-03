Dormire meglio e sentirsi meno tristi senza cambiare vita da un giorno all’altro è possibile: la chiave, mostrano nuove ricerche, sta nella banalissima regolarità degli orari di ogni giorno.

Negli Stati Uniti poco più di un adulto su cinque convive con dolore cronico e circa il 18% riferisce una depressione in corso, secondo i dati citati da varie ricerche internazionali. Numeri simili si osservano anche in Europa, Italia compresa. Eppure una parte di questo peso potrebbe essere alleggerita lavorando su qualcosa che non costa nulla: una routine quotidiana più prevedibile.

Un recente studio pubblicato nel 2026 sul Journal of Behavioral Medicine dai ricercatori dell’Università del Missouri ha messo sotto la lente proprio gli orari delle nostre giornate. Il risultato è interessante: chi ha abitudini regolari lungo il giorno riferisce meno dolore fisico e meno sintomi depressivi, anche quando soffre di insonnia. Non si parla di bacchetta magica, ma di una leva concreta su cui vale la pena insistere.

Routine sfasata, corpo in allarme

Immaginate una settimana tipo: lunedì sveglia alle 7, martedì alle 8 perché la sera prima è finita tardi, mercoledì pranzo al volo alle 15, giovedì riunione fino alle 21, venerdì apericena, sabato crollo sul divano, domenica mezza giornata in pigiama. Il corpo non sa più dove girarsi.

Diversi materiali divulgativi dell’Università di Torino (progetto MedSonno) spiegano che il nostro ritmo circadiano, l’orologio biologico interno, tende naturalmente a circa 25 ore e ha bisogno di punti di riferimento esterni per restare allineato alle 24 ore sociali. Questi segnali sono luce, orari del sonno, dei pasti, momenti di attività e di socialità.

Quando gli orari cambiano di continuo, l’orologio entra in confusione. La rete clinica per la terapia del dolore del Friuli Venezia Giulia ricorda che dormire male e a orari irregolari aumenta la sensibilità al dolore e alimenta un circolo vizioso: più dolore, peggiore sonno, ancora più dolore. Anche sul fronte dell’umore il quadro è simile: contributi italiani sul benessere psicologico, come quelli citati da Heraldo, collegano la deregolarizzazione dei ritmi quotidiani a più ansia, irritabilità e tendenza alla tristezza.

Non a caso le linee guida su depressione e insonnia diffuse da Fondazione Onda inseriscono tra le prime raccomandazioni quella di coricarsi e alzarsi a orari regolari. È una base di igiene del sonno, ma anche di stabilità emotiva.

Cosa ha scoperto lo studio dell’Università del Missouri

I ricercatori del Missouri hanno seguito 67 anziani, età media poco più di 68 anni. Trentasei avevano sintomi di insonnia, gli altri dormivano bene. Per ognuno sono stati valutati i cosiddetti “ritmi comportamentali-sociali”: orari di sveglia, pasti, attività fuori casa, incontri sociali, momento in cui si andava a letto.

Chi manteneva orari piuttosto stabili durante la settimana aveva meno dolore, meno sintomi depressivi e un indice di massa corporea più basso. E questo effetto restava significativo anche tenendo conto della presenza o meno di insonnia. In altre parole, la regolarità della giornata sembrava contare quasi quanto la qualità del sonno.

Gli autori non sostengono che la routine “curi” depressione o dolore cronico: lo studio è correlazionale, non dimostra un rapporto di causa-effetto diretto. Ma i risultati sono molto coerenti con ciò che sappiamo già sul ritmo circadiano.

Secondo il materiale di MedSonno, l’orologio interno regola il rilascio di ormoni come cortisolo e melatonina, la temperatura corporea, la fame, i picchi di attenzione. Quando i segnali esterni sono stabili, il corpo anticipa i momenti chiave della giornata: si prepara al risveglio, alla digestione, al riposo notturno. Se gli orari “saltano”, aumenta lo stress fisiologico e, come suggeriscono diversi lavori clinici, si alza anche la soglia di infiammazione che rende i dolori più intensi e l’umore più fragile.

C’è poi il famoso “jet lag sociale”: la differenza tra gli orari dei giorni lavorativi e quelli del weekend. Spostare avanti tutto di tre o quattro ore sabato e domenica è, di fatto, come fare avanti e indietro su un fuso orario ogni settimana. Non stupisce che lunedì sembri sempre un piccolo trauma.

Come costruire una routine quotidiana che fa bene

La buona notizia è che non servono giornate da monaco zen. Gli esperti parlano di “regolarità sufficiente”, non di disciplina militare. Un primo obiettivo realistico è scegliere due o tre “ancore” di orario e difenderle quasi tutti i giorni.

La più potente è l’ora della sveglia: provate a mantenerla stabile, con una variazione massima di un’ora tra feriali e weekend. Poi gli orari dei pasti: colazione entro una certa fascia, pranzo non troppo oltre, cena non all’alba né a mezzanotte. Infine il blocco serale: un’ora più tranquilla, con pochi schermi e un rituale ripetuto (doccia, tisana, libro) che segnali al cervello che si va verso il riposo.

Per chi lavora su turni, la perfezione è impossibile ma si può comunque costruire una routine quotidiana “per tipo di turno”: stessi orari relativi dei pasti, stesso piccolo rituale prima di dormire, ricerca di luce naturale appena possibile. Anche questo aiuta l’orologio biologico a trovare un minimo di coerenza.

Se convivete con dolore cronico o umore depresso, partire in piccolo è fondamentale. Le raccomandazioni psicoeducative per la depressione suggeriscono micro-passi: fissare solo l’orario di alzata e un momento quotidiano, anche breve, di movimento leggero all’aria aperta. Quando questo diventa automatico, si aggiungono gli orari dei pasti, poi si lavora sulla sera.

Un trucco molto pratico è usare lo smartphone come alleato, non come nemico: allarmi per i pasti, promemoria per iniziare a “staccare” la sera, modalità notturna che smorza notifiche e luce blu. Piccole cose, ma ripetute ogni giorno, che mandano messaggi chiari al vostro orologio interno.

Gli studi ricordano che non stiamo parlando di un sostituto di terapie mediche o psicologiche. Però una giornata più prevedibile riduce gli sbalzi, alleggerisce la percezione dei dolori e toglie un po’ di carburante alla tristezza. È una cura “low cost” che potete iniziare letteralmente domani mattina, scegliendo un’ora di sveglia e rispettandola per una settimana. Il resto verrà a ruota.