Capillari fragili, lividi frequenti e pelle che si segna facilmente possono essere collegati anche a una carenza nutrizionale. Una vitamina in particolare gioca un ruolo importante per il microcircolo e la salute dei vasi sanguigni.

Lividi che compaiono per un urto minimo, capillari in evidenza su gambe e viso, couperose che non perdona le serate al caldo. Tante di voi liquidano tutto con un «ho i capillari fragili» e si chiedono quale vitamina manchi.

La risposta c’è, ed è abbastanza netta: esiste una protagonista assoluta, la vitamina C. Ma il quadro è più sfumato di così, e non sempre basta una spremuta d’arancia per archiviare il problema.

Capillari rotti: la vitamina che manca più spesso è la vitamina C

La carenza nutrizionale più direttamente collegata alla fragilità capillare è quella di vitamina C, o acido ascorbico. Il corpo non la produce da solo e deve riceverla ogni giorno con l’alimentazione.

La vitamina C è indispensabile per produrre collagene, la proteina che fa da “impalcatura” al tessuto connettivo, comprese le pareti dei capillari. Se il collagene è scarso o difettoso, i vasi diventano meno elastici e resistenti. Risultato: si dilatano, si rompono facilmente, compaiono petecchie, piccoli lividi, porpora.

Nei casi estremi la carenza porta allo scorbuto, la malattia dei vecchi marinai: stanchezza intensa, gengive che sanguinano, dolori articolari, emorragie sottocutanee diffuse. Oggi è rarissimo, ma le forme “blande” di deficit restano attuali.

Secondo l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), il fabbisogno medio di vitamina C è di 110 mg al giorno per gli uomini e 95 mg per le donne. Meno di 10 mg al giorno per alcune settimane aprono la strada allo scorbuto. I fumatori hanno bisogno di circa 35 mg in più, perché il fumo aumenta lo stress ossidativo e “consuma” più vitamina C.

Come capire se c’entra davvero una carenza di vitamina

Un capillare rotto ogni tanto, da solo, non fa diagnosi. La carenza di vitamina C diventa sospetta quando ai capillari fragili si associano altri segnali: stanchezza immotivata, piccoli lividi che compaiono anche dopo traumi banali, gengive che sanguinano quando vi lavate i denti, tagli che guariscono lentamente.

Conta molto anche il vostro stile alimentare. Dieta povera di frutta e verdura fresca, cotture lunghe che “uccidono” la vitamina C, abuso di alcol, fumo, età avanzata, problemi di malassorbimento intestinale o insufficienza renale aumentano il rischio di avere livelli sub-ottimali.

In queste situazioni ha senso parlarne con il medico o con un nutrizionista, prima di lanciarsi su integratori ad alto dosaggio. A volte basta rivedere il menù quotidiano per cambiare già molto il destino dei vostri capillari.

Non solo vitamina C: bioflavonoidi, vitamina K, vitamina E e stile di vita

Accanto alla vitamina C lavorano i bioflavonoidi, spesso chiamati vitamina P. Sono pigmenti vegetali che riducono la permeabilità dei capillari e ne aumentano la resistenza. Molecole come rutina, diosmina ed esperidina sono alla base di molti integratori “vasoprotettori” usati contro pesantezza e gonfiore alle gambe. In tavola le trovate soprattutto in frutti di bosco, agrumi (soprattutto nella parte bianca sotto la buccia), uva nera, tè.

La vitamina K gioca un ruolo diverso: non rinforza le pareti, ma serve alla coagulazione. Se manca, i piccoli sanguinamenti durano di più e i lividi risultano più evidenti e persistenti. Le carenze vere sono rare e di solito legate a farmaci anticoagulanti o a importanti problemi intestinali o epatici. Anche qui: niente fai-da-te con integratori, serve valutazione medica.

Vitamina E e acidi grassi omega-3 completano il quadro. La prima protegge le membrane cellulari dallo stress ossidativo, compreso l’endotelio dei vasi. Gli omega-3, presenti nel pesce azzurro e nelle noci, aiutano a mantenere fluido il sangue e flessibili le pareti vascolari.

Poi c’è lo stile di vita. Calore diretto e prolungato su gambe e viso (sauna, bagno bollente, ceretta a caldo) dilata i capillari già fragili. Il fumo danneggia il collagene e riduce le scorte di vitamina C. Sedentarietà e sovrappeso aumentano il carico di pressione sulle vene. Anche il sole preso senza protezione impoverisce il collagene cutaneo: non solo rughe, quindi.

Cosa mettere nel piatto e quando rivolgersi al medico

La buona notizia è che raggiungere il fabbisogno di vitamina C con la dieta è semplice. Un esempio di giornata “vaso-friendly”?

Colazione con yogurt e una manciata di frutti di bosco più un kiwi. A pranzo insalata con peperoni crudi e pomodori, oppure un piatto di cavolo cappuccio o rucola insieme a un’arancia. A cena pesce azzurro con contorno di verdure e, come spuntino, qualche fragola o un bicchiere di succo d’uva. Se gli alimenti sono freschi e poco cotti, superate tranquillamente i 95-110 mg consigliati.

Quando la dieta non basta (per esempio in caso di fumo, diete molto restrittive, malassorbimento intestinale) il medico può suggerire integratori di vitamina C, spesso associati a bioflavonoidi. Possono ridurre la tendenza ai piccoli lividi e sostenere il microcircolo, ma non fanno miracoli sui capillari già evidenti. Teleangectasie e reticoli violacei sulle gambe, una volta formati, di solito richiedono trattamenti medici mirati come laser o scleroterapia, sempre dopo visita angiologica o flebologica.

Attenzione ai segnali d’allarme: lividi numerosi che compaiono senza motivo, porpora estesa, sanguinamenti da naso o gengive ricorrenti, macchie rosso-violacee che non passano. In questi casi la priorità non è cercare quale vitamina manca, ma farsi visitare dal medico di base e, se necessario, eseguire esami del sangue per escludere problemi di coagulazione o malattie del sangue. Solo da lì, eventualmente, si torna a parlare di vitamina C.