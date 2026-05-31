Come far durare il make-up tutto il giorno: preparazione della pelle e tecniche di applicazione sono il segreto.

Avere un make-up perfetto al mattino è semplice, la vera sfida è mantenerlo fresco e impeccabile fino a sera. Caldo, umidità, sbalzi di temperatura e produzione di sebo possono infatti compromettere anche il trucco più curato, facendo svanire il fondotinta, segnare la pelle o spegnere l’incarnato nel corso delle ore. Eppure, con la giusta skincare e alcuni passaggi strategici, è possibile prolungare notevolmente la durata del make-up senza continui ritocchi.

Il primo segreto parte sempre dalla pelle. Una base ben preparata permette ai prodotti di aderire meglio e di mantenersi più a lungo. Detergere il viso e applicare una crema idratante leggera aiuta a creare una superficie uniforme, evitando che il make-up si accumuli nelle zone più secche o venga assorbito troppo rapidamente.

Il primer gioca un ruolo fondamentale: minimizza i pori, controlla la lucidità creando una sorta di barriera che migliora la tenuta del trucco durante la giornata e la scelta delle formule fa certamente la differenza. I prodotti long lasting e a lunga tenuta sono pensati proprio per resistere più ore senza alterarsi, soprattutto nei periodi più caldi o durante giornate particolarmente intense.

Uno degli errori più comuni è applicare troppo prodotto. Il segreto per un make-up che dura davvero è lavorare con piccole quantità, fissando ogni passaggio gradualmente. Cipria e spray fissante diventano quindi alleati indispensabili: la prima aiuta a controllare l’effetto lucido, soprattutto nella zona T, mentre il setting spray contribuisce a mantenere il trucco compatto e uniforme più a lungo.

I prodotti più amati per fissare il make-up

Impossibile non citare l’Urban Decay All Nighter Setting Spray? Diventato iconico per la sua capacità di mantenere il trucco impeccabile per ore anche con caldo e umidità.

Per chi preferisce un finish più luminoso e naturale, invece, il Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Setting Spray è uno dei preferiti del mondo beauty grazie alla sua formula leggera che prolunga la durata del make-up senza appesantire la pelle.

Molto apprezzato anche il Milk Makeup Hydro Grip Set + Refresh Spray, ideale per chi desidera un effetto glow e una tenuta a lunga durata mantenendo l’incarnato fresco durante tutta la giornata.

Anche la cipria gioca un ruolo fondamentale nella riuscita del make-up long lasting. La Laura Mercier Translucent Loose Setting Powder resta uno dei prodotti più iconici per fissare la base senza creare effetto pesante, mentre la Huda Beauty Easy Bake Loose Powder è amatissima per la sua capacità di levigare la pelle e controllare la lucidità per ore.

Far durare il make-up tutto il giorno, quindi, non significa appesantire il viso con più prodotti, ma trovare il giusto equilibrio tra skincare, tecnica e leggerezza. Bastano pochi gesti mirati per ottenere un trucco resistente, confortevole e capace di valorizzare il viso fino a sera.

Per questo motivo, i prodotti multifunzione e le formule effetto seconda pelle stanno diventando sempre più popolari nel mondo beauty.