Tra caldo, uffici climatizzati e giornate piene, il confine tra sete e disidratazione si fa sottile. I medici spiegano i segnali nascosti che il corpo manda prima di star male

Tra il 55 e il 70% del nostro peso corporeo è acqua, ricordano i manuali di medicina. Eppure ci pensate davvero solo quando uscite dall’ufficio alle 18, con il mal di testa e la sensazione di essere “svuotate” dal caldo e dall’aria condizionata.

In estate tutte ripetete "devo bere di più", ma la vera partita si gioca prima che arrivi la sete. La differenza tra semplice sete e disidratazione non è solo teorica: cambia come vi sentite, quanto rendete al lavoro e, nei casi più seri, la vostra sicurezza. E molti segnali passano sotto radar.

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Sete e disidratazione: cosa sono, in parole semplici

La disidratazione è la situazione in cui il corpo perde più acqua di quanta ne assuma. Succede con il caldo intenso, con lo sport, con febbre, vomito o diarrea, ma anche semplicemente perché si beve poco e male durante la giornata.

La sete, spiegano le enciclopedie mediche, è invece una sensazione soggettiva: è il cervello che, accorgendosi che i liquidi o i sali minerali stanno cambiando, vi spinge a cercare da bere. È un campanello d’allarme, non lo stato del corpo in sé.

La vera differenza è tutta qui: la disidratazione è il deficit di acqua nell’organismo, la sete è solo uno dei modi in cui quel deficit può manifestarsi. Secondo gli esperti, lo stimolo della sete può essere debole o tardivo, soprattutto negli anziani, e nelle forme più gravi addirittura ridursi. Tradotto: potete essere già disidratate senza avere una sete particolarmente intensa.

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Dal mal di testa all’alito cattivo: i segnali da non ignorare

Gli specialisti ricordano che i primi sintomi di disidratazione lieve sono spesso sfumati: stanchezza, mal di testa, difficoltà di concentrazione, bocca secca, urine più scure del solito. Facile dare la colpa alle ore davanti al computer, al traffico o allo stress.

Un altro segnale che molti nutrizionisti collegano alla disidratazione è la voglia improvvisa di snack salati o dolci. Quando il livello di liquidi cala, aumenta la fatica e il corpo può “confondere” il bisogno di acqua con la fame. Quelle patatine delle 11 del mattino potrebbero essere, in realtà, un promemoria a bere.

Poi c’è il tema, poco glamour ma molto utile, dell’alito cattivo. Se bevete poco, producete meno saliva, che normalmente aiuta a “lavare via” i batteri dalla bocca. I batteri aumentano, l’odore peggiora. Una buona idratazione non serve solo alla pelle, ma anche all’igiene orale, riducendo secchezza della bocca e alito pesante.

I segnali “classici” di disidratazione da conoscere

Quando la disidratazione avanza, i segnali diventano più netti. Gli esperti elencano tra i campanelli d’allarme urine scarse e molto concentrate, pelle e labbra secche, sensazione di capogiro quando vi alzate in piedi, crampi muscolari, battito accelerato. In questi casi non basta “un bicchiere d’acqua al volo”.

Le linee guida avverte che sintomi come forte debolezza, confusione, sonnolenza marcata, febbre alta associata a vomito o diarrea, mancata emissione di urine per molte ore richiedono una valutazione medica urgente. Lo stesso vale se un bambino ha la bocca molto secca, piange senza lacrime, ha pannolini asciutti da tante ore o appare insolitamente apatico.

Quanta acqua bere davvero e come capire se basta

Secondo gli specialisti, un adulto sano dovrebbe puntare in media a 1,5-2 litri di acqua al giorno. Con il caldo, l’attività fisica, la febbre, la gravidanza o l’allattamento il fabbisogno aumenta e può arrivare anche a 2,5-3 litri. Molti nutrizionisti sportivi ricordano che la sete è un segnale tardivo: se aspettate di “sentirla”, siete già un passo oltre.

Meglio quindi puntare su piccoli sorsi regolari. Una strategia semplice è bere un bicchiere d’acqua appena sveglie, per compensare la notte, e uno la sera, lasciando però almeno 30-45 minuti prima di coricarsi per non disturbare il sonno. Tenere sempre una bottiglia sulla scrivania, in borsa o in auto, e usare promemoria sullo smartphone aiuta a non dimenticarsi di bere nelle giornate più piene.

Per capire se state bevendo abbastanza, gli esperti propongono un test facilissimo: osservare il colore delle urine. Dovrebbero essere giallo molto chiaro; se diventano giallo intenso o quasi ambrate, è un segnale che serve più acqua. Anche andare in bagno pochissime volte al giorno, avere la bocca costantemente secca, le labbra screpolate e una pelle che, “pizzicata” sul dorso della mano, torna lentamente al suo posto indica che l’idratazione non è ideale.