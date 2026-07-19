Il cortisol cocktail promette di trasformare la pausa caffè in un rituale anti-stress. Ma può davvero sostenere l’energia fino a sera?

Secondo l’ultimo rapporto Censis-Eudaimon, il 31,8% degli italiani si sente vicino al burnout per lo stress da lavoro. Nel frattempo i social si riempiono di soluzioni lampo, dai diari della gratitudine ai bagni di ghiaccio. L’ultima ossessione si beve: si chiama cortisol cocktail e promette calma, buonumore e energia fino a sera.

Nel feed è un bicchiere color pesca, con ghiaccio e fettina di lime. Dietro, una ricetta a base di acqua di cocco, agrumi, magnesio e un pizzico di sale. Chi lo prova giura di essere meno nervoso in riunione e di non crollare alle quattro del pomeriggio. Ma quanto c’è di reale in questo piccolo elisir da scrivania?

Che cos’è davvero il cortisol cocktail

Il cortisol cocktail è un cocktail analcolico nato sui social come "bevanda anti-stress". Viene chiamato anche adrenal cocktail, perché sulla carta dovrebbe "supportare" le ghiandole surrenali, che producono cortisolo. In pratica è una miscela di liquidi e sali minerali pensata per idratare e dare una leggera spinta di energia.

La ricetta più condivisa prevede 200 ml di acqua di cocco, il succo di mezzo limone e circa 50 ml di succo d’arancia. Si aggiungono un cucchiaino di magnesio in polvere, un quarto di cucchiaino di sale fino e acqua frizzante quanto basta. In versione italiana potete usare arancia rossa o bergamotto, riducendo un po’ il succo se volete contenere gli zuccheri.

L’idea è semplice: unire sodio e potassio per il bilancio degli elettroliti, zuccheri rapidi e vitamina C dagli agrumi, più magnesio per il sistema nervoso. Il risultato è una bevanda idratante, leggermente dolce, che molti bevono al mattino al posto del secondo caffè.

Cortisolo: l’ormone che vi sveglia (e vi sfinisce se è troppo)

Il cortisolo è un ormone prodotto dalle ghiandole surrenali in risposta allo stress. Regola glicemia, pressione, infiammazione, risposta immunitaria e ha un ruolo chiave nel ritmo sonno-veglia. È quello che vi aiuta ad aprire gli occhi al mattino e, se tutto funziona, a spegnerli con naturalezza la sera.

I livelli di cortisolo non sono fissi: salgono nelle prime ore del giorno e calano la sera, lasciando spazio alla melatonina. Quando restano cronicamente alti, per mancanza di sonno, alimentazione disordinata o stress continuo, vi sentite sempre in allerta e fate fatica a "staccare" davvero.

Gonfiore al viso, pancia che non si sgonfia e stanchezza al risveglio vengono spesso attribuiti al cortisolo sui social. In realtà questi segni possono avere molte cause diverse. Per capire se c’è un problema ormonale servono esami mirati prescritti dal medico, di solito saliva o urine raccolte nelle 24 ore. L’Organizzazione Mondiale della Sanità considera lo stress cronico uno dei grandi temi di salute pubblica.

Perché questo drink può aiutarvi a mantenere l’energia

Detto questo, il cortisol cocktail qualche carta interessante la gioca. Prima di tutto l’idratazione: acqua di cocco, acqua frizzante e un pizzico di sale migliorano il bilancio dei liquidi e degli elettroliti. Essere ben idratati si traduce spesso in maggiore lucidità mentale e meno mal di testa da ufficio.

Gli agrumi portano vitamina C e zuccheri naturali, che danno una piccola spinta all’energia. Se bevete il cocktail insieme a una colazione con proteine e fibre, per esempio yogurt greco e fiocchi d’avena, aiutate la glicemia a restare più stabile fino al pranzo, evitando il crollo di metà mattina.

Il magnesio, infine, partecipa a centinaia di reazioni nel corpo ed è coinvolto nella funzione muscolare e nervosa. Diversi studi di nutrizione pubblicati su riviste scientifiche internazionali mostrano che un apporto adeguato di magnesio è associato a minore percezione di stanchezza e a un sonno di qualità migliore.

Quello che non fa, almeno per ora, è "abbassare il cortisolo" in modo dimostrato. Gli esperti di nutrizione sottolineano che non esistono studi clinici specifici sulla bevanda. La sensazione di calma può dipendere anche dal rito: prendersi cinque minuti lontano dallo schermo per preparare e sorseggiare qualcosa di piacevole.

Come usarlo nella routine (e quando evitarlo)

Il momento più strategico per il cortisol cocktail è la mattina o la tarda mattinata, quando il cortisolo è fisiologicamente alto e serve sostenerlo senza esagerare con la caffeina. Un bicchiere al giorno è più che sufficiente. Nel resto della giornata l’acqua resta la base, con il caffè gestito con buon senso. La sera, meglio puntare su tisane e su una routine di spegnimento, soprattutto se soffrite di insonnia o reflusso.

Attenzione però a non trasformarlo in una prescrizione universale. Chi ha diabete o insulino-resistenza deve valutare con il proprio medico la quota di zuccheri dei succhi. In caso di ipertensione o problemi renali e cardiaci è prudente limitare sale e potassio. E se la stanchezza è estrema e continua, niente autodiagnosi di "stanchezza surrenale": il riferimento resta l’endocrinologo.