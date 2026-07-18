Felicità, sesso, relazioni e persino il cervello: ecco tutte le cose più sorprendenti e inaspettate che migliorano con l'età

Secondo una ricerca pubblicata sulla rivista Perspectives on Psychological Science, molte persone intorno ai 60 anni dichiarano di sentirsi più felici rispetto a quando ne avevano 30 o 40. Il cervello, col passare del tempo, tende a conservare meglio i ricordi positivi e a lasciar andare quelli negativi.

Anche National Geographic racconta che l’invecchiamento non è solo declino, ma include miglioramenti reali in vari aspetti della vita. Insomma, tra le cose che migliorano con l’età ci sono più sorprese di quanto ci si aspetti.

Qui ne trovate sette, supportate da studi e dati, da usare come promemoria quando vi dicono che “eh, si invecchia”.

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1. La felicità e il benessere emotivo

La famosa “curva della felicità” mostra come, in media, l’umore tenda a risalire dopo i 50 anni. Le ricerche psicologiche parlano di positivity effect: con l’età diventiamo più bravi a concentrarci sugli stimoli positivi e a ridimensionare quelli negativi.

Tradotto: meno drammi, più capacità di godersi ciò che va bene. Per sfruttare questo vantaggio naturale, aiuta scegliere con cura persone, notizie e attività che alimentano il buon umore invece di drenarlo.

2. Il sesso (e gli orgasmi) possono migliorare

Un sondaggio di Club 50plus racconta che il 34% degli over 50 considera il sesso migliore grazie a una maggiore conoscenza del proprio corpo, il 30% per emozioni più intense e un altro 30% per un miglior feeling con il partner.

Una ricerca commissionata dal marchio Lelo segnala che oltre il 75% delle donne over 60 descrive orgasmi più soddisfacenti e numerosi rispetto alla giovinezza. Meno ansia da prestazione, più comunicazione e corpi conosciuti meglio: l’età, in camera da letto, può essere un’alleata. E parlarne apertamente col partner rende tutto ancora più interessante.

3. Le relazioni diventano più autentiche

Gli studi sulla cosiddetta socioemotional selectivity mostrano che, con l’età, il numero di conoscenze tende a ridursi, ma aumenta la qualità dei legami. Si investe di più nelle relazioni che nutrono davvero e si lasciano andare quelle superficiali.

Alcune ricerche indicano punteggi più alti di supporto percepito negli adulti più anziani rispetto ai giovani. In pratica: meno uscite per dovere, più cene con chi vi fa stare bene. E la libertà di dire “no” diventa un superpotere.

4. Gestione dello stress e decisioni complesse

Il National Geographic ricorda che molte persone anziane gestiscono meglio lo stress rispetto ai giovani adulti. Non perché la vita sia più semplice, ma perché l’esperienza aiuta a mettere i problemi nella giusta prospettiva.

Decenni di scelte, errori e successi allenano il cervello a valutare le situazioni complesse con più calma. È quella che spesso chiamiamo “saggezza pratica”: meno impulsività, più capacità di individuare la soluzione possibile. Un capitale da usare anche nel lavoro, come mentori o punti di riferimento per colleghi più giovani.

5. Autonomia e fiducia in sé

Studi sul lato sociale dell’invecchiamento mostrano che gli adulti più anziani hanno punteggi più alti in autonomia e environmental mastery, cioè nella capacità di organizzare la propria vita e sentirsi competenti nel gestire il quotidiano.

Non è solo “avere esperienza”, è proprio percepirsi più in controllo. Questo si traduce in scelte più allineate ai propri desideri: cambiare orari, ridefinire i confini in famiglia, rifiutare incarichi che non rispecchiano i propri valori. Un buon esercizio è chiedersi, prima di dire sì: “Lo faccio perché voglio o perché mi sento in obbligo?”.

6. I benefici dell’attività fisica

Il Manuale MSD, riferimento internazionale in ambito medico, sottolinea che le persone anziane possono ottenere benefici dall’attività fisica in misura persino maggiore rispetto ai giovani. E questi benefici compaiono anche se l’esercizio viene iniziato in età avanzata.

Bastano camminate regolari, qualche esercizio di forza dolce e un po’ di equilibrio per migliorare autonomia, umore e qualità del sonno, riducendo il rischio di cadute e malattie croniche. L’idea che “ormai è tardi per cominciare” è molto meno scientifica di quanto sembri.

7. Creatività matura e lavoro cognitivo

Una ricerca su oltre 13 mila professori universitari ha mostrato che, mentre la quantità di articoli pubblicati tende a stabilizzarsi, il numero di lavori altamente citati continua ad aumentare fino alla pensione. L’apporto di qualità, insomma, resta elevato anche oltre i 55 anni.

Fuori dalle università, questo significa che la capacità di cogliere pattern, collegare discipline diverse e anticipare gli errori rende molte professioni particolarmente forti nelle età mature. Che si tratti di gestire un team, lanciare un progetto creativo o cambiare carriera, l’esperienza non è un fardello: è la parte più preziosa della valigia.