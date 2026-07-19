Dal gommista all’aula d’esame, il dubbio tra il pneumatico e lo pneumatico mette in crisi anche chi l’italiano lo conosce bene. Una regola fonetica nascosta cambia tutto.

Capita in officina, nel tema di italiano del nipote, nella chat del gruppo famiglia: qualcuno scrive «il pneumatico», qualcun altro corregge in «lo pneumatico» e parte il dibattito infinito.

Questo dubbio non è un capriccio da puristi, ma tocca una delle regole più delicate dell’italiano: la scelta tra gli articoli maschili "il/lo" e "un/uno".

La buona notizia è che la regola è più semplice di quanto sembri. Dipende solo dal suono iniziale della parola che segue, non dal significato. E "pneumatico", da questo punto di vista, è un caso limite molto interessante.





La regola generale: quando usare "il" e quando "lo"

Partiamo dall’ABC. Gli articoli determinativi maschili sono "il" e "lo" (al plurale "i" e "gli"); gli indeterminativi sono "un" e "uno".

Il trucco da tenere a mente è questo: dove usereste "lo", userete anche "uno" e "gli"; dove usereste "il", andranno "un" e "i".

Che cosa decide tra i due blocchi? Il suono iniziale della parola che segue, che sia un sostantivo o un aggettivo. In pratica: «lo studente», ma «il bravo studente», perché dopo l’articolo, nella seconda frase, sentiamo una "b" semplice.

La regola, semplificata, funziona così:

- se la parola comincia per vocale: l’amico, gli amici, un amico, degli amici;

- se inizia con consonante semplice o con gruppo in cui la seconda consonante è "l" o "r": il cane, il treno, il prato, un cane, un prato;

- se inizia con un gruppo "difficile" (s + consonante, sc palatale, z, gn, ps, pn, x, y, i semiconsonantica, oppure nessi rari come pt-, ct-, ft-), entrano in gioco "lo", "uno" e "gli": lo studente, lo zio, lo gnomo, lo xilofono, lo psicologo, lo pneumatico.

Il caso "pneumatico" nella grammatica

"Pneumatico" arriva dal greco "pneuma" e conserva il gruppo iniziale "pn-". Dal punto di vista delle grammatiche tradizionali, rientra quindi a pieno titolo tra quei nessi che richiedono "lo".

La forma scolasticamente “perfetta” è: lo pneumatico, uno pneumatico, gli pneumatici, degli pneumatici, nello pneumatico.

Le principali grammatiche dell’uso, come La nuova grammatica della lingua italiana di Maurizio Dardano e Pietro Trifone, collocano proprio "pn-" tra i casi che, per norma, vogliono "lo/uno/gli". La logica è la stessa di "psicologo" o "pseudonimo": la presenza di due consonanti iniziali rende più naturale l’appoggio su "lo" anziché su "il".







Come parla davvero l’italiano: uso e pareri degli esperti

Fin qui la teoria. Poi arriva la realtà: nella conversazione quotidiana si sente quasi sempre «il pneumatico», «i pneumatici», «un pneumatico». Dardano e Trifone osservano che nel parlato «ho forato lo pneumatico» è ormai rarissimo.

Fonetisti e linguisti spiegano che il gruppo "pn-" tende a essere percepito come meno “duro” di "ps-" o "gn-". Questo indebolisce la spinta verso "lo" e favorisce l’uso di "il".

Che cosa dicono le istituzioni linguistiche? L’Accademia della Crusca ha dedicato una consulenza specifica all’argomento e ammette entrambe le serie: il/lo pneumatico, un/uno pneumatico, i/gli pneumatici, dei/degli pneumatici.

La stessa Crusca precisa che le forme con "lo/gli/uno" sono più adatte alla scrittura curata e ai registri formali, mentre "il/i/un" appartengono a un uso più familiare. La Treccani, da parte sua, nota che grafie come «il pneumatico» di fatto non vengono più censurate: la norma tradizionale e l’uso vivo convivono.



Mini-guida pratica: quale forma usare, e altri casi simili

Come comportarsi, allora, nella vita di tutti i giorni?

Se state scrivendo un tema d’esame, una tesi, una relazione per l’università o un testo destinato alla pubblicazione, la scelta più prudente resta "lo pneumatico", "gli pneumatici", "uno pneumatico", "degli pneumatici", "nello pneumatico". È la forma che segue la regola fonetica scolastica e che gli esperti considerano più sorvegliata.

In un’email di lavoro meno formale, in un articolo divulgativo o in un messaggio veloce, "il pneumatico", "i pneumatici" e "un pneumatico" sono oggi perfettamente accettabili, e nessun correttore serio vi segnalerà un errore. Al bar, dal gommista o in chat, potete tranquillamente parlare di «pressione dei pneumatici» senza sensi di colpa: rientra nel registro colloquiale condiviso.

Per fissare meglio la regola, guardiamo altri casi simili. Con "gn-" la norma vuole "lo gnocco", "uno gnocco", "gli gnocchi". L’espressione «il gnocco fritto», diffusissima in Emilia-Romagna, nasce dal dialetto e, come ricorda la Crusca, è tollerata nel contesto gastronomico locale, ma da evitare in testi sorvegliati.

Con "ps-" abbiamo "lo psicologo", "gli psicologi", "uno psicologo"; con "x-" "lo xilofono", "uno xilofono". Con "i" semiconsonantica, si dirà "lo iato", "uno iato", "gli iati".

Ci sono poi parole dove l’oscillazione ricorda il caso "pneumatico". "Yogurt" viene tradizionalmente classificato tra i nessi che richiedono "lo": lo yogurt, gli yogurt, uno yogurt. Alcune grammatiche registrano anche "il yogurt", proprio come succede per "il pneumatico", ma nei testi curati la forma con "lo" resta preferibile.

Infine, un esempio opposto: "suocero". Qui le grammatiche sono compatte su "il suocero", "un suocero", "i suoceri". L’uso popolare «lo suocero» è considerato regionale e da evitare se puntate a un italiano standard.

Il principio da portare a casa è uno solo: ascoltare il suono iniziale della parola successiva. Quando lo sentite “facile”, scatta quasi sempre "il/un"; quando comincia con gruppi consonantici più ostici, pensate subito a "lo/uno/gli". Con "pneumatico" entrambe le strade sono aperte: poi tocca a voi scegliere quella che meglio si adatta alla situazione.