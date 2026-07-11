Quando il termometro supera i 35 °C, bere acqua non basta. Per contrastare stanchezza, disidratazione e cali di pressione è fondamentale scegliere gli alimenti giusti. Ecco quali cibi aiutano davvero a idratare l'organismo, reintegrare i sali minerali e combattere l'afa.

Le estati italiane sono sempre più tropicali: termometro a 35 gradi, umidità alle stelle e voi che vi trascinate dal letto alla scrivania con la pressione a terra. Quella sensazione di batteria scarica ha un nome tecnico, astenia da calore, ed è legata soprattutto a come gestite acqua e sali minerali, non solo al numero di ore di sonno.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, circa il 20-30% dell’acqua che vi serve ogni giorno arriva dal cibo. Tradotto: il modo in cui riempite il piatto può fare la differenza tra un pomeriggio in cui sognate il divano e uno in cui reggete l’afa senza crollare. L’obiettivo è l’idratazione profonda, quella che arriva davvero ai tessuti e “disinnesca” la spossatezza estiva.

Perché il caldo vi svuota: astenia da calore e acqua che manca

Quando fa molto caldo, i vasi sanguigni periferici si dilatano per disperdere calore. Risultato: pressione che scende, testa leggera, qualche giramento se vi alzate di colpo. In più, sudate di più e perdete acqua ed elettroliti come sodio, potassio e magnesio, indispensabili per muscoli, cuore e sistema nervoso.

Se questi sali minerali non vengono reintegrati, anche con l’alimentazione, arrivano crampi, stanchezza inspiegabile, difficoltà di concentrazione. Non basta riempire la bottiglia: serve ristabilire l’equilibrio idro-salino, cioè il rapporto tra acqua e minerali dentro e fuori le cellule.

Idratazione profonda: come bere perché l’acqua arrivi davvero alle cellule

Bere mezzo litro tutto d’un fiato al rientro a casa sembra un’idea brillante, ma dal punto di vista fisiologico è un mezzo autogol. Un afflusso improvviso di acqua molto povera di sali può ridurre la secrezione dell’ormone antidiuretico (ADH), che regola il riassorbimento renale. Il rene accelera la diuresi e gran parte di quell’acqua finisce diretta in bagno, non nelle cellule.

Funziona meglio una “infusione” lenta: piccoli sorsi regolari durante la giornata, mantenendo costante l’osmolarità del sangue. Se l’acqua arriva insieme a elettroliti, il passaggio nei tessuti è ancora più efficiente. Qui entrano in gioco alimenti ricchi di sodio, potassio e magnesio.

Diversi studi di nutrizione indicano come riferimento generale circa 30-35 ml di acqua per chilo di peso al giorno, da aumentare in caso di caldo intenso o attività fisica, considerando anche quella che assumete con frutta e verdura.

Cibi anti-afa: l’“acqua solida” che spegne la spossatezza

I nutrizionisti parlano di acqua solida per indicare l’acqua intrappolata nella matrice fibrosa di frutta e verdura. Questa struttura fa sì che i liquidi vengano rilasciati lentamente nell’intestino, con una sensazione di idratazione più duratura rispetto al classico bicchiere bevuto al volo.

Le cucurbitacee sono regine in questo:

Cetrioli : oltre il 95% di acqua, con vitamina K e potassio utili anche per la pressione.

: oltre il 95% di acqua, con e utili anche per la pressione. Zucchine : intorno al 95% di acqua, poche calorie, fibre solubili che rallentano l’assorbimento e mantengono lo stomaco “fresco”.

: intorno al 95% di acqua, poche calorie, che rallentano l’assorbimento e mantengono lo stomaco “fresco”. Anguria : circa 93% di acqua, zuccheri naturali, licopene e soprattutto citrullina , un amminoacido che favorisce la vasodilatazione periferica, aiutando a disperdere il calore.

: circa 93% di acqua, zuccheri naturali, e soprattutto , un amminoacido che favorisce la periferica, aiutando a disperdere il calore. Melone: circa 90% di acqua, ricco di potassio, perfetto quando la pressione tende a scendere.

Nel team delle super-idratanti entrano anche sedano (fino al 96% di acqua), lattuga iceberg (circa 94%), pomodori e peperoni (intorno al 92-94%). Una grande ciotola di insalata mista con questi ingredienti può valere, in termini di liquidi, quasi mezza bottiglia d’acqua, con in più fibre, vitamine e antiossidanti.

La giornata tipo anti-afa: come costruire il menu

Immaginate il vostro piatto come un ventilatore interno: metà sempre occupata da verdure molto acquose, un quarto da proteine leggere, un quarto da cereali integrali. A colazione, meglio qualcosa che idrata senza appesantire: yogurt bianco o kefir con anguria o melone a cubetti e qualche fiocco d’avena, più un bicchiere d’acqua appena svegli.

A pranzo, evitate i piatti bollenti e impegnativi. Molto meglio un’insalatona con lattuga iceberg, cetrioli, pomodori, sedano, ceci o fagioli cannellini, una manciata di cereali integrali cotti e raffreddati (farro, orzo, riso integrale), olio extravergine e un pizzico di sale se sudate parecchio. A cena, piatti unici freddi o tiepidi: orzo con zucchine e menta, insalata di pomodori e melone con ricotta fresca, vellutate fredde di verdure con un uovo sodo.

Gli spuntini tra un pasto e l’altro sono l’occasione perfetta per “rabboccare” serbatoio idrico e sali minerali senza ricorrere a snack confezionati: cocomero, melone, frutta di stagione ricca d’acqua oppure yogurt con cetriolo e menta.

Gli errori da evitare: termogenesi, alcol e falsi amici

Qui entra in scena la termogenesi indotta dalla dieta, cioè il calore prodotto durante la digestione. Le proteine animali hanno il costo energetico più alto: abbondare con grigliate, arrosti e formaggi stagionati nelle ore più calde significa aumentare la temperatura interna proprio quando il corpo sta già lottando contro l’afa. Anche i grassi saturi rallentano lo svuotamento gastrico, trattenendo il sangue nell’area addominale e lasciandone meno a disposizione per sudare e raffreddarvi.

Altro capitolo: le bevande. L’alcol dà una fugace sensazione di freschezza per la vasodilatazione, ma interferisce con i recettori termici e riduce l’ADH, spingendo verso una disidratazione di rimbalzo. Anche le bibite zuccherate e il caffè in eccesso possono aumentare la diuresi e destabilizzare la glicemia, con ulteriori cali di energia. Meglio puntare su acquafresca a piccoli sorsi, infusi non zuccherati e acque aromatizzate con agrumi, cetriolo e menta: l’aperitivo potete sempre giocarlo sul cibo, con crudité di verdure super-idratanti e porzioni intelligenti.