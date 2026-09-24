Tra lavoro, routine e vite sempre più piene, creare legami da grandi può sembrare complicato. Eppure esistono modi concreti (e molto meno imbarazzanti di quanto pensiamo) per conoscere persone nuove

In cerca di amicizie adulte? A vent’anni fare amicizia sembrava quasi automatico, bastava condividere un banco, una festa universitaria o semplicemente una pausa sigaretta fuori da un locale. Poi succede qualcosa: cresciamo, ci trasferiamo, lavoriamo troppo, ci abituiamo alle nostre abitudini e improvvisamente fare nuove amicizie diventa difficilissimo.

Ma attenzione, non è perché siamo diventati antipatici, né perché “gli adulti non hanno più amici”. Semplicemente, da grandi cambiano le occasioni, il tempo e anche il modo in cui viviamo le relazioni.

La verità è che molte persone si sentono più sole di quanto mostrino. Solo che se ne parla poco, perché ammettere “vorrei nuovi amici” sembra quasi infantile quando in realtà è un bisogno normalissimo.

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Perché da adulti è così difficile fare amicizia?

Tra lavoro, partner, famiglia, palestra, commissioni e stanchezza mentale, spesso arriviamo a fine giornata con energie sociali vicine allo zero. Conoscere qualcuno richiede tempo, presenza e continuità, tre cose che da adulti sembrano sempre mancare.

Quando andavamo a scuola o all’università vedevamo le stesse persone ogni giorno. È così che nascono molte amicizie: dalla frequentazione casuale e ripetuta. Da adulti, invece, le relazioni vanno cercate intenzionalmente ed è qui che nasce il problema.

Quando siamo piccoli ci avviciniamo agli altri con naturalezza. Crescendo però diventiamo più selettivi, ma anche più insicuri. Abbiamo paura di sembrare invadenti, fuori posto o “troppo disponibili”, così spesso aspettiamo che siano gli altri a fare il primo passo.

Idealizziamo forse le amicizie?

Molti pensano che un’amicizia debba nascere subito, con una sintonia immediata quasi cinematografica. In realtà i rapporti veri spesso crescono lentamente: da un caffè casuale, da qualche messaggio, da piccole abitudini condivise.

Fare amicizia da adulti è più difficile, sì, ma non impossibile. Richiede solo un approccio diverso: meno spontaneità “magica” e più apertura consapevole. E soprattutto richiede una cosa che spesso dimentichiamo: la costanza.

Le amicizie adulte non nascono necessariamente da grandi momenti, molto più spesso nascono da piccole ripetizioni: stiamo parlando di cose semplici, come vedere sempre la stessa persona al corso di yoga, scriversi dopo una cena, prendere un caffè “quando capita”.

Amicizie adulte : come farne di nuove?

Molte persone pensano: “Se capita, capita”. Ma la realtà è che oggi bisogna creare occasioni sociali, non aspettarle. Dire sì a un aperitivo anche quando si è un po’ stanchi, iscriversi a un corso, partecipare a eventi o semplicemente fermarsi a parlare cinque minuti in più con qualcuno può fare molta differenza.

Le amicizie più solide spesso nascono attorno a qualcosa di condiviso. Sport, libri, cinema, volontariato, cucina, trekking, corsi creativi: avere un interesse comune elimina gran parte dell’imbarazzo iniziale.In più, frequentare gli stessi ambienti aumenta naturalmente la possibilità di creare familiarità.

Accetta che all’inizio sarà un po’ awkward

Questa è forse la parte più importante. Da adulti non siamo più abituati a “metterci in gioco” socialmente. Quindi sì: i primi incontri possono sembrare leggermente forzati, ma non significa che non funzioneranno.

Anche le amicizie più profonde, all’inizio, erano due persone che cercavano argomenti di conversazione davanti a uno spritz, non siete d'accordo?

Uno dei grandi miti delle relazioni adulte inoltre è che se qualcuno è interessato “si farà sentire”. In realtà moltissime persone sono timide, distratte o semplicemente convinte di disturbare.

Mandare un messaggio dopo una serata, proporre un caffè o condividere qualcosa che ti ha fatto pensare a quella persona non è disperato: è umano.

Attenzione però: anche le amicizie cambiano

Una cosa che spesso fa soffrire è accorgersi che alcune amicizie storiche si trasformano, succede. Le vite prendono direzioni diverse e non sempre i rapporti riescono a seguirle.

Ma tranquille, lasciare spazio a nuove persone non significa tradire il passato, al contrario, significa riconoscere che abbiamo bisogno di connessioni nuove nelle diverse fasi della vita. E forse il punto è proprio questo: smettere di pensare che sia “troppo tardi” per creare legami importanti.

A volte una nuova amicizia arriva quando smettiamo di cercare qualcosa di perfetto e iniziamo semplicemente a essere un po’ più disponibili, curiosi e soprattutto aperti agli altri.