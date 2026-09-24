Fare nuove amicizie da adulte sembra impossibile? Vero, ma non lo è (soprattutto se seguite questi consigli)
In cerca di amicizie adulte? A vent’anni fare amicizia sembrava quasi automatico, bastava condividere un banco, una festa universitaria o semplicemente una pausa sigaretta fuori da un locale. Poi succede qualcosa: cresciamo, ci trasferiamo, lavoriamo troppo, ci abituiamo alle nostre abitudini e improvvisamente fare nuove amicizie diventa difficilissimo.
Ma attenzione, non è perché siamo diventati antipatici, né perché “gli adulti non hanno più amici”. Semplicemente, da grandi cambiano le occasioni, il tempo e anche il modo in cui viviamo le relazioni.
La verità è che molte persone si sentono più sole di quanto mostrino. Solo che se ne parla poco, perché ammettere “vorrei nuovi amici” sembra quasi infantile quando in realtà è un bisogno normalissimo.
(Continua sotto la foto)
Perché da adulti è così difficile fare amicizia?
Tra lavoro, partner, famiglia, palestra, commissioni e stanchezza mentale, spesso arriviamo a fine giornata con energie sociali vicine allo zero. Conoscere qualcuno richiede tempo, presenza e continuità, tre cose che da adulti sembrano sempre mancare.
Quando andavamo a scuola o all’università vedevamo le stesse persone ogni giorno. È così che nascono molte amicizie: dalla frequentazione casuale e ripetuta. Da adulti, invece, le relazioni vanno cercate intenzionalmente ed è qui che nasce il problema.
Quando siamo piccoli ci avviciniamo agli altri con naturalezza. Crescendo però diventiamo più selettivi, ma anche più insicuri. Abbiamo paura di sembrare invadenti, fuori posto o “troppo disponibili”, così spesso aspettiamo che siano gli altri a fare il primo passo.
Idealizziamo forse le amicizie?
Molti pensano che un’amicizia debba nascere subito, con una sintonia immediata quasi cinematografica. In realtà i rapporti veri spesso crescono lentamente: da un caffè casuale, da qualche messaggio, da piccole abitudini condivise.
Fare amicizia da adulti è più difficile, sì, ma non impossibile. Richiede solo un approccio diverso: meno spontaneità “magica” e più apertura consapevole. E soprattutto richiede una cosa che spesso dimentichiamo: la costanza.
Le amicizie adulte non nascono necessariamente da grandi momenti, molto più spesso nascono da piccole ripetizioni: stiamo parlando di cose semplici, come vedere sempre la stessa persona al corso di yoga, scriversi dopo una cena, prendere un caffè “quando capita”.
Amicizie adulte : come farne di nuove?
Molte persone pensano: “Se capita, capita”. Ma la realtà è che oggi bisogna creare occasioni sociali, non aspettarle. Dire sì a un aperitivo anche quando si è un po’ stanchi, iscriversi a un corso, partecipare a eventi o semplicemente fermarsi a parlare cinque minuti in più con qualcuno può fare molta differenza.
Le amicizie più solide spesso nascono attorno a qualcosa di condiviso. Sport, libri, cinema, volontariato, cucina, trekking, corsi creativi: avere un interesse comune elimina gran parte dell’imbarazzo iniziale.In più, frequentare gli stessi ambienti aumenta naturalmente la possibilità di creare familiarità.
Accetta che all’inizio sarà un po’ awkward
Questa è forse la parte più importante. Da adulti non siamo più abituati a “metterci in gioco” socialmente. Quindi sì: i primi incontri possono sembrare leggermente forzati, ma non significa che non funzioneranno.
Anche le amicizie più profonde, all’inizio, erano due persone che cercavano argomenti di conversazione davanti a uno spritz, non siete d'accordo?
Uno dei grandi miti delle relazioni adulte inoltre è che se qualcuno è interessato “si farà sentire”. In realtà moltissime persone sono timide, distratte o semplicemente convinte di disturbare.
Mandare un messaggio dopo una serata, proporre un caffè o condividere qualcosa che ti ha fatto pensare a quella persona non è disperato: è umano.
Attenzione però: anche le amicizie cambiano
Una cosa che spesso fa soffrire è accorgersi che alcune amicizie storiche si trasformano, succede. Le vite prendono direzioni diverse e non sempre i rapporti riescono a seguirle.
Ma tranquille, lasciare spazio a nuove persone non significa tradire il passato, al contrario, significa riconoscere che abbiamo bisogno di connessioni nuove nelle diverse fasi della vita. E forse il punto è proprio questo: smettere di pensare che sia “troppo tardi” per creare legami importanti.
A volte una nuova amicizia arriva quando smettiamo di cercare qualcosa di perfetto e iniziamo semplicemente a essere un po’ più disponibili, curiosi e soprattutto aperti agli altri.
© Riproduzione riservata