Ecco cosa vi aspetta nel nuovo numero di Grazia, da oggi in edicola e su app

Un numero straordinario, 100% moda, dedicato dalla prima all’ultima pagina alle nuove tendenze, allo stile e ai suoi protagonisti. È il nuovo numero di Grazia, disponibile da oggi in edicola e su app, che celebra la Milano Fashion Week con un’edizione speciale di 196 pagine interamente dedicate alla moda.

A firmare la copertina è la grande fotografa Ellen von Unwerth, che con il suo sguardo audace e libero interpreta per Grazia le tendenze più forti della stagione autunno-inverno 2026/27. Il set scelto per lo shooting è una location d’eccezione: le Isole Borromee, sul Lago Maggiore.

La moda è protagonista anche delle interviste con alcune delle più interessanti icone di stile del momento. Alicia Vikander, protagonista del film The Echo Chamber, racconta le sue donne, personaggi sempre in bilico tra passione e sofferenza. Florence Pugh, che rivedremo nelle saghe di Avengers e Dune, parla invece dell’importanza di ascoltare la propria voce interiore.

L’imprenditrice Giulia De Lellis racconta il suo rapporto con la moda, uno strumento che le permette di cambiare ogni giorno rimanendo fedele a se stessa. La modella e attrice Dree Hemingway svela invece il suo legame profondo con la natura.

Nel nuovo numero trova spazio anche un’inchiesta dedicata a un tema centrale del dibattito contemporaneo: come sta cambiando il racconto dei corpi in un momento in cui le battaglie per l’inclusione sembrano aver perso parte della loro centralità.

Le nuove rubriche celebrano i must-have della stagione, mentre lo shopping accende i riflettori sugli accessori moda del momento. Anche il make-up guarda alle passerelle e interpreta le tendenze beauty più amate dalle grandi maison.

Un numero da collezione che racconta la moda autunno-inverno 2026/27 attraverso immagini, protagonisti, tendenze e storie, nel cuore della Fashion Week di Milano.