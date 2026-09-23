Sfumature avvolgenti e silhouette sofisticate: ecco la guida ai capi e agli accessori chiave per dare il benvenuto all'autunno con lo stile giusto

L’estate è ufficialmente al capolinea e l’equinozio d’autunno porta con sé quell’inimitabile atmosfera di nuovo inizio, fatta di aria frizzantina, tazze fumanti e, soprattutto, una pazza pazza voglia di rinnovare il guardaroba con tante "primizie fashion".

Ma da dove partire per costruire i look autunnali perfetti? La risposta sta in un mix equilibrato di sartorialità, tocchi colorati e accessori capaci spesso di fare da soli l'intero outfit.

Dalle passerelle allo street style, i diktat parlano chiaro: la palette virerà verso le calde sfumature della terra, con il marrone cioccolato assoluto protagonista, spezzata da accenti insoliti come il verde bosco e il rosa shocking.

Per accogliere il nuovo mese all'insegna del glamour, abbiamo selezionato i pezzi must-have che non possono assolutamente mancare nella wishlist di stagione.

A partire dai capispalla, vero investimento dei mesi freddi: il classico trench si rinnova con texture grintose come l'effetto cocco proposto da Reserved, ideale per regalare un'allure contemporanea anche al più semplice dei jeans.

E a proposito di denim, il fit rilassato e workwear firmato Carhartt WIP si conferma la scelta urban per eccellenza, da smorzare con la morbidezza avvolgente di una giacca in pelle di Sézane e un dolcevita passe-partout come quello di Sandro.

Preferite una mise iper-femminile e sofisticata? Puntate tutto sulla gonna midi in similpelle di Zara, da abbinare alla camicia con fiocco rosa shocking di Mango, capace di illuminare con un pizzico di spensieratezza anche le giornate più grigie dell’anno.

Non sono da meno naturalmente gli acccessori e i gioielli delle nuove collezioni. Ai piedi dominano le linee eleganti: le pumps color cioccolato di Souliers Martinez sono la quintessenza dello chic autunnale, ma il vero elemento sorpresa della stagione sono le calze, da mettere in mostra attingendo alla speciale capsule Socks Obsession di Wolford.

A completare ogni look c’è la borsa Shuldo di Polène nella nuance verde "tiglio", strutturata e capiente a tal punto da poter portare con sé tutto l’occorrente e molto molto di più.

E per finire non può mancare un punto luce raffinato: che si tratti delle forme scultoree della collana di lapislazzuli Marea firmata Aerien, dei preziosi orecchini Felce in argento di Suma Cruz o di un anello della collezione Iconics di PDPAOLA, i gioielli della nuova stagione sono fatti per distinguersi con eleganza.

Pronte a dare il benvenuto all'autunno 2026 con una marcia (fashion) in più?

Welcome, autumn! I capi e gli accessori su cui puntare adesso

Giacca di pelle, SÉZANE

Credits: sezane.com

Pantaloni stampa check, PLAN C

Credits: plan-c.com

Maglia dolcevita, SANDRO

Credits: it.sandro-paris.com

Gonna midi in similpelle, ZARA

Credits: zara.com

Orecchini Felce in argento, SUMA CRUZ

Credits: sumacruz.com

Calze a coste, WOLFORD

Credits: wolford.com

Trench effetto cocco, RESERVED

Credits: reserved.com

Anello con ametista, PDAPOLA

Credits: pdpaola.com

Camicia con fiocco, MANGO

Credits: shop.mango.com

Jeans regular straight fit, CARHARTT WIP

Credits: carhartt-wip.com

Pumps in pelle cioccolato, SOULIERS MARTINEZ

Credits: souliers-martinez.com

Borsa Shuldo, POLÈNE

Credits: it.polene-paris.com

Collana di lapislazzuli, AERIEN

Credits: aerien.it