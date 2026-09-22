La nuova collezione di Miuccia Prada e Raf Simons apre ufficialmente la settimana della moda milanese. E celebra la gonna come simbolo di libertà



La grottesca conversazione sulla gonna che sta interessando l'attualità in questi giorni sembra trovare una naturale risposta nella sfilata Prada Primavera-Estate 2027. Miuccia Prada e Raf Simons si concentrano su questo capo del guardaroba, sulla gonna come oggetto e sulle sue variazioni, in questa nuova collezione intitolata proprio The Skirt.

Prada Primavera-Estate 2027.

Credits: Courtesy Prada

Da sempre pezzo chiave del guardaroba Prada - nelle note riferite allo show viene definita una "vera e propria ossessione – la gonna che vediamo salire in passerella si fa portavoce di un messaggio di libertà. Completa i look, li caratterizza, ma al tempo stesso vive di vita propria. Può sfiorare il ginocchio, essere molto più corta, tanto da sparire quasi sotto a un maxi bomber in pelle, può avere spacchi profondissimi, puntare sulle trasparenze.

Prada Primavera-Estate 2027.

Credits: Courtesy Prada

Prada Primavera-Estate 2027.

Credits: Courtesy Prada

Prada Primavera-Estate 2027.

Credits: Courtesy Prada

Materiali e lavorazioni restituiscono un'idea di gonna, e un immaginario, sempre diversi: c'è il cotone che somiglia al camoscio e alla pelle, mentre i dettagli gioiello evocano le trame del pizzo.

Prada Primavera-Estate 2027.

Credits: Getty Images

Cambiano i colori, i materiali, le sovrapposizioni e i tagli, e seppure la base rimanga grafica e lineare, questo capo assume forme sempre diverse. Lo fa accostandosi a micro top e reggiseni, a maglioni e capispalla in pelle, giocando con contrasti e contraddizioni. Più di ciò che fa, c'è qualcosa che non fa: non si professa giusta o sbagliata, non setta parametri e, contro quanto qualcuno ha coraggio di esternare, non è mezzo per etichettare o definire chi si ha davanti, ma solo un elemento da utilizzare per esprimersi liberamente. Cosa che indubbiamente al giorno continua a fare paura.

Uno sguardo agli accessori

Prada Primavera-Estate 2027.

Credits: Getty Images

Seppure dedicata alla gonna, la collezione non mette in ombra la parte accessori, con borse dai manici lunghissimi e dalle linee pulite e minimali. Curiosi i charms agganciati ai microtop, che ondeggiano unendo una spinta decorativa all'idea di funzionalità che il materiale, e la chiusura a moschettone, comunicano.

Prada Primavera-Estate 2027.

Credits: Getty Images

Prada Primavera-Estate 2027.

Credits: Getty Images

Le scarpe hanno tacchi portabili e sono arricchite di spille floreali dal design forte nella memoria del marchio. Gli occhiali sorprendono puntando su asimmetrie e colore.

Prada Primavera-Estate 2027.

Credits: Getty Images

Prada Primavera-Estate 2027.

Credits: Getty Images