Vacanze in Italia? Ecco dove vi conviene andare per soddisfare le esigenze dell'oroscopo estivo del vostro segno zodiacale

L’estate che sta iniziando per molti è sinonimo di vacanze in Italia: un'ottima occasione per scoprire meglio il nostro paese e gustarselo per bene - anche letteralmente.

Non sapete dove andare? Vi aiutiamo noi, mappa stellare alla mano.

Deliveroo e Paola Sucato, food influencer da sempre appassionata di astrologia, hanno interrogato gli astri per identificare per ogni segno zodiacale la destinazione ideale per passare le vacanze in Italia (e i relativi piatti da gustare in loco per non farsi mancare niente, perché l'Italia è sì bellissima, ma anche buonissima).

Insomma, segno per segno, ecco dove andare e cosa mangiare per passare un'estate italiana indimenticabile.

Vacanze in Italia: a ogni segno zodiacale una meta ideale

Ariete, Alto Adige

Marte, vostro pianeta guida, sarà in transito nel vostro segno e vi ricorderà molto bene chi siete e cosa desiderate, ma soprattutto, vi riporterà energia e determinazione. I più sportivi di voi tradurranno quest’energia in puro spirito competitivo e si dedicheranno totalmente all’attività fisica, ma i più creativi e i seduttivi, saranno galvanizzati e sempre in pista. Venere nei primi giorni di agosto entra nel segno del Cancro e sollecita il bisogno di attenzione e di amore, che con Mercurio nel segno del Leone, avrete ottime possibilità di ottenere.

Valutate l’Alto Adige per una vacanza a pieno ritmo: scalate, passeggiate, tuffi nei laghi verdi e ghiacciati, per poi ritrovare tutte le energie con le ricette che hanno proprio quella vocazione.

Cosa ordinare: Canederli, Schlutzkrapfen, Strauben

Toro, Basilicata

Giove nel segno favorevole del Capricorno, in compagnia di altri pianeti (Plutone e Saturno), dovrebbe aiutarvi nel farvi ricercare il giusto relax. Mercurio in Leone nei giorni centrali di agosto dovrebbe suggerivi vere e proprie oasi di silenzio e spazi aperti. Avrete bisogno di staccare la spina da tutto e tutti, con la difficile gestione dei successivi sensi di colpa.

Ritrovate un sano egoismo in una regione spettacolare: la Basilicata, terre di origini lontane, dove ogni sasso ha una storia e ogni paesaggio parlerà a voi come se foste i primi a osservarli. Riuscirete a dissipare l’ansia accumulata negli scorsi mesi anche attraverso il profumo del grano maturo e dei pomodori seccati al sole.

Cosa ordinare: Peperoni cruschi, pane di Matera, orecchiette e cavatelli, minestre di legumi

Gemelli, Liguria

Il transito di Mercurio in Leone durante la metà di agosto e di Marte in Ariete, vi faranno premere forte sull’acceleratore, come se doveste recuperare occasioni perse, opportunità sfumate, e amici che sembravano irraggiungibili.

Veloci di pensiero e di gambe, potrebbe darvi grandi soddisfazioni la Liguria: dall’aperitivo sulla spiaggia alla passeggiata sui promontori in poco tempo. Mille paesaggi diversi che nutriranno l’anima e soddisferanno il vostro iperattivismo. Nella corsa a recuperare chissà che cosa, fate attenzione a non perdere le occasioni che arriveranno inaspettate.

Cosa ordinare: Trofie al pesto, torta di riso e di verdure, farinata di ceci, focaccia di Recco

Cancro, Umbria

Mercurio e Venere faranno un’interessante staffetta nel vostro segno: Mercurio uscirà dal Cancro e quasi contemporaneamente entrerà Venere con tutto il suo edonismo. Quest’estate non riusciranno a convincervi su nessun itinerario che solo al pensiero possa stancarvi. Marte in Ariete, peraltro, può solo confermare che potreste essere circondati da confusione e ostacoli di varia natura. La vostra stanchezza è ormai atavica e vi sentirete più che legittimati a scegliere una destinazione che vi assicuri un’accoglienza squisita e vi prometta confort in tutte le sue forme.

Fingete svenimenti, rompete i telefoni, staccate il wi-fi, e perdetevi nel verde dell’Umbria, mentre gli altri si arrampicheranno sulle vette e correranno nelle spiagge del nostro litorale.

Cosa ordinare: Tagliatelle al ragù di cinghiale, tartufo nero, dolcetti e biscotti tipo i torcetti

Leone, Sicilia

Il transito favorevole di Marte in Ariete, mixato al passaggio di Mercurio nel vostro segno farà esplodere in voi la passione con tutte le sue sfumature e la sua teatralità. Un grande bisogno di azione e di stimoli intellettuali che potrebbero tradursi anche in grand belle avventure e nuove amicizie. Fatevi una promessa durante la luna piena del 3 agosto: lasciar andare tutto il trascurabile per fare spazio all’eccezionale.

Raggiungete la Sicilia, terra di amore, di grandi storie e di sapori intensi, sotto il sole accecante, all’ombra di una bella pergola o navigando nel blu del suo mare.

Cosa ordinare: Pasta alla Norma, Caponata, cous cous di pesce, cannoli siciliani.

Vergine, Veneto

I tre pianeti in transito positivo dal segno del Capricorno vi manterranno sempre all’erta, ma propositivi e pronti a risolvere qualsivoglia questione personale e lavorativa che riguardi voi stessi o altri. Come sempre vi accade, state chiedendo davvero tanto a voi stessi, senza troppo considerare le ripercussioni fisiche ed emotive di tutto questo galoppare.

Rischiate delle vacanze molto impegnative, pur sapendo che al vostro rientro il carico non sarà certo da meno. Meritereste che qualcuno vi bendasse e vi prendesse per mano per portarvi nella bella laguna veneta, dove il paesaggio tranquillo è sommessamente animato da un’operosità affascinante che potrebbe rilassarvi. Nulla è meglio dell’acqua per ritrovare un ritmo più naturale.

Cosa ordinare: Baccalà mantecato, sarde in saor, risotti di pesce

Bilancia, Toscana

La combinazione astrale di Giove in Capricorno e Marte in Ariete suggeriscono una condizione di stress emotivo e psicologico, ma il transito positivo di Mercurio nel segno del Leone, vi renderà totalmente consapevoli, e pronti a reagire con arguzia. È ora di ricominciare, di rimettere al centro voi stessi per scoprire che in fondo avete dato troppa importanza a persone e cose del passato. Riscoprite la leggerezza e il vostro amore per il bello, di cui dovreste circondarvi pienamente per ritrovare la giusta strada.

Scegliete la Toscana con i suoi paesaggi perfetti e la sua meravigliosa offerta d’arte: da Firenze alle colline del Chianti, alle profumate pinete adagiate sulle spiagge.

Cosa ordinare: Fiorentina, Caciucco, Cantucci e vinsanto.

Scorpione, Sardegna

Mercurio nel segno del Leone, potrebbe farvi esagerare nei modi e nelle parole, ma i transiti positivi di Venere in Cancro e Giove ancora nel segno del Capricorno, vi freneranno prima di creare dei danni irreparabili o, a seconda della vostra situazione personale, vi darà modo di addolcire la pillola di fronte a dei cambiamenti epocali.

Il bisogno di “nascondersi” sarà quindi impellente per molti di voi: dirigetevi verso la Sardegna dei luoghi più sperduti e le calette invisibili ai più, dove il silenzio è la comune costante e non un fatto eccezionale, meglio ancora se in barca con gli amici che non hanno bisogno di chiedere troppo.

Cosa ordinare: Porcheddu arrosto, fregola con i frutti di mare, spaghetti alla bottarga

Sagittario, Puglia

L’accoppiata esplosiva di Marte in Ariete e Mercurio in Leone promette un’estate sfavillante, lascerete da parte ogni problema e responsabilità, per concedervi una meritata vacanza in grado di portarvi via da tutto, almeno temporaneamente. Entusiasmo ed energia non mancheranno, insieme al desiderio di scoprire realtà e luoghi nuovi con qualsiasi mezzo a vostra disposizione: bici, moto a piedi, a cavallo…

La destinazione perfetta potrebbe essere la Puglia con i suoi quattrocento chilometri di costa, innumerevoli città e paesini da scoprire e un cibo che ogni volta rimane nel cuore di ogni visitatore.

Cosa ordinare: Orecchiette con pomodorini e cacioricotta, focaccia barese, friselle, bombette e puccia salentina.

Capricorno, Marche

Nonostante il vantaggio di avere nel segno ben tre pianeti (Plutone, Saturno e Giove) e altri due alleati in segni favorevoli (Nettuno in Pesci e Urano in Toro), la vostra estate potrebbe risentire dei transiti dei pianeti veloci in segni sfavorevoli: Marte minaccioso dall’Ariete e Venere all’opposizione dal segno del Cancro suggeriscono fatica e qualche ostacolo.

Desiderate una vacanza riposante, ma una parte di voi vorrebbe in fondo continuare a lavorare o si potrebbe essere programmata delle vacanze fin troppo impegnative.

Se siete ancora in tempo, scegliete una meta che possa offrirvi diverse possibilità e scenari: le Marche, alle scogliere alte e rocciose del Conero alle spiagge di sabbia finissima, ai borghi medioevali e alle colline in cui perdersi.

Cosa ordinare: I vincisgrassi, stoccafisso all’anconetana, olive all’ascolana.

Acquario, Valle D'Aosta

Mercurio nel segno opposto del Leone stuzzicherà il vostro piglio polemico, mentre il transito favorevole di Marte in Ariete vi assicurerà energia psicofisica per reagire con determinazione a ogni provocazione. La vostra visione del presente e del futuro, come spesso vi succede, è diversa dal pensiero comune e mai come oggi ve ne state rendendo conto.

Quando si è capaci di guardare al futuro ci si può sentire soli anche in mezzo alla gente, scegliete quindi una vacanza dai tratti spirituali, e raggiungete le alte vette della Valle d’Aosta, per allontanarvi dagli altri e avvicinarvi a voi stessi.

osa ordinare: Pappardelle al ragù di cinghiale, Tartiflette, fonduta valdostana e tanto Genepy.

Pesci, Calabria

Nettuno da lungo tempo nel segno, con il sostegno di ben altri quattro pianeti (Plutone, Saturno e Giove in Capricorno e Urano in Toro), vi renderanno il segno più “fortunato”, ma questo non vuol dire che gli scorsi mesi non siano stati impegnativi, anzi. Questo quadro astrale lascia immaginare che nonostante tutto, siate però nel giusto cammino, con un futuro che per quanto possa essere diverso da come lo avevate immaginato nel passato, sarà molto più coerente con il vostro modo di essere e i vostri bisogni.

Venere in Cancro aggiungerà un sano edonismo che vi permetterà di godere totalmente delle vacanze. Dirigetevi verso la Calabria e godete delle sue coste spettacolari, del mare cristallino e un paesaggio montano che potrò solo sorprendervi.

Cosa ordinare: Fileja con la ‘nduja, pesce spada in tutte le sue forme, peperoni ripieni e pitta ‘mpigliata.