Tra uffici roventi e notti tropicali, sempre più donne si sentono esauste, irritabili, confuse. Ma è burnout o "solo" caldo?

Trentaquattro gradi in ufficio, aria condizionata che fa finta di funzionare, cinque mail aperte e voi fissate lo schermo come se fosse un quadro astratto. Vi sentite lente, irritabili, con la memoria di un pesce rosso. Eppure, almeno sulla carta, avete dormito, mangiato, fatto tutto “bene”.

Secondo la Società Italiana di Neurologia, quando la temperatura supera i 30 gradi il cervello inizia a perdere colpi: peggiorano attenzione, velocità di elaborazione, capacità di prendere decisioni. Non è solo una sensazione: il caldo estremo inganna la vostra percezione di energia e umore. Sembra stanchezza cronica, burnout, perfino depressione. Spesso è un sofisticato meccanismo di difesa.

Quando il caldo manda il cervello in modalità risparmio energetico

Il cervello lavora al meglio intorno ai 20-25 gradi. Sopra i 27 inizia a rallentare, oltre i 30 la performance cala in modo evidente: più errori, tempi di reazione più lunghi, fatica a concentrarsi su compiti complessi. Diversi studi internazionali mostrano che, in ambienti molto caldi, la produttività mentale può ridursi anche a doppia cifra.

Il regista di tutto è l’ipotalamo, il “termostato” interno. Per evitare il surriscaldamento del corpo ordina vasodilatazione cutanea e sudorazione, attivando il sistema nervoso autonomo. Questo richiede molta energia e sangue, che vengono sottratti alle aree nobili come la corteccia prefrontale (decisioni, organizzazione) e l’ippocampo (memoria).

Tradotto: il cervello spegne volontariamente le funzioni superiori per tenervi vive e fresche. Se dimenticate appuntamenti, fate fatica a seguire una riunione o impiegate il doppio per finire un report, non state “diventando sceme”: il vostro sistema nervoso sta lavorando in modalità sopravvivenza.

Nervose, tristi, spente: è il caldo che vi inganna

Le ondate di calore non tolgono solo lucidità. Gli esperti ricordano che, oltre una certa soglia, aumentano irritabilità, aggressività, sensazione di ansia. Non è un caso se con 35 gradi le liti per un parcheggio esplodono più facilmente e sui social c’è meno pazienza del solito.

Il caldo altera l’equilibrio di neurotrasmettitori e ormoni dello stress, come serotonina, dopamina e cortisolo. Se a questo sommate disidratazione lieve, rumore, traffico e carico mentale, il passo da “un po’ stanche” a “esplosive” è breve. Il cervello, già impegnato a raffreddarvi, gestisce peggio le emozioni: risponde in modo più impulsivo.

Poi ci sono le famigerate notti tropicali, quando la temperatura non scende sotto i 20-25 gradi. Il cervello non riesce a raffreddarsi, il sonno profondo si riduce, ci si sveglia più volte. Il giorno dopo vi ritrovate con brain fog, umore ballerino, voglia di non fare nulla. Diversi studi collegano anche poche notti di sonno disturbato a calo di memoria, attenzione e capacità di regolare le emozioni.

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Siete stanche o solo accaldate? La check‑list pratica

Come capire se è “solo” caldo o se c’è altro da valutare? Una mini guida può aiutare.

Probabile stanchezza da caldo:

- vi sentite fiacche e rallentate nelle ore centrali;

- vi migliora nettamente all’ombra, al fresco o dopo una notte ben dormita;

- avete sudorazione, sete, magari un po’ di mal di testa, ma siete lucide.

Parlatene con il medico (soprattutto se dura giorni):

- la stanchezza è presente anche quando la temperatura è normale;

- avete cali di pressione frequenti, respiro corto, palpitazioni;

- compaiono umore depresso marcato, ansia forte, difficoltà a svolgere le attività quotidiane.

Chiamate il 112 subito se sospettate un colpo di calore:

- temperatura corporea molto alta, pelle calda e secca;

- confusione, linguaggio impastato, difficoltà a camminare diritto;

- perdita di coscienza o convulsioni.

In questi casi, spiegano i neurologi, il sistema nervoso centrale è in pericolo e servono soccorsi immediati.

La routine estiva che protegge il cervello

Per non finire in blackout mentale da metà mattina, la strategia è organizzare la giornata attorno al termometro. Le mansioni che richiedono più concentrazione dovrebbero stare tra le 7 e le 10: studio, riunioni importanti, decisioni difficili. In quelle ore il corpo è più fresco e il cervello lavora a pieno regime.

Dalle 12 alle 16 meglio dedicarsi a compiti automatici: mail di routine, archiviazione, commissioni leggere. Aiuta molto un pisolino breve, 15-20 minuti, verso metà pomeriggio. Winston Churchill lo considerava il suo superpotere anche d’estate: uno stacco controllato che ricarica l’attenzione senza “sfasare” il sonno notturno.

La sera giocatevi la carta igiene del sonno: camera buia, lenzuola leggere in cotone, ventilazione ma senza getti d’aria diretti sul corpo. Meglio una doccia tiepida che gelata, che inizialmente rinfresca ma poi può provocare un rimbalzo di calore. Almeno un’ora prima di dormire, stop a mail, chat di lavoro e notizie ansiogene sul caldo.

Caffè, acqua, integratori: cosa fare (e cosa evitare)

L’Istituto Superiore di Sanità ricorda che con il caldo l’idratazione è cruciale, soprattutto dopo i 65 anni, quando il senso di sete si attenua. Meglio bere piccoli sorsi durante tutta la giornata, anche quando non sentite sete, privilegiando acqua, tisane non zuccherate, acqua con una fetta di limone o menta.

Sul caffè, la regola d’oro estiva è: sì, ma con misura e mai come arma contro la sonnolenza delle 15. Tre espressi di fila nel primo pomeriggio, come avvertono molti specialisti, aumentano battito cardiaco, agitazione e rischiano di peggiorare il sonno notturno. Proprio quando il cervello avrebbe bisogno di riposarsi dallo stress termico.

Quanto a magnesio, potassio e affini: possono essere utili in caso di sudorazione abbondante o crampi, ma la scelta va personalizzata. Niente fai‑da‑te con integratori presi “per sentito dire”: se vi sentite spossate a lungo, è sempre il medico che deve valutare se servono esami (per esempio anemia, problemi tiroidei) e come intervenire.

La buona notizia? Se vi sentite meno brillanti, più irritabili e stanche in queste giornate bollenti, non siete voi che non reggete il colpo: è il vostro cervello che, silenziosamente, sta cercando di proteggervi dal caldo estremo. Trattatelo bene, lui ricambierà alla prima brezza fresca.