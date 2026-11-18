Le Travel Predictions 2027 di Booking.com svelano il Vibe Check-in, la nuova tendenza di viaggio che mette emozioni e benessere al centro delle vacanze

Quando prenotiamo una vacanza, quanto conta davvero la destinazione e quanto, invece, quello che speriamo di trovare una volta arrivati?

Fermate a pensarci per un momento: ci sono periodi in cui sogniamo soltanto qualche giorno di tranquillità, lontano dagli impegni quotidiani, e altri in cui abbiamo voglia di partire all'avventura, conoscere persone nuove o scoprire luoghi completamente diversi da quelli a cui siamo abituati. E spesso sono proprio queste esigenze, più ancora della bellezza di una destinazione, a influenzare le nostre scelte.

È un cambiamento sottile, ma significativo, che sta ridefinendo il nostro rapporto con le vacanze.

Le destinazioni continuano naturalmente ad avere il loro fascino, ma la scelta di viaggio sembra dipendere sempre meno soltanto dai luoghi che desideriamo visitare e sempre più dall'esperienza emotiva che immaginiamo di vivere una volta arrivati.

A raccontarlo sono anche le Travel Predictions 2027 di Booking.com, che individuano nel cosiddetto Vibe Check-in una delle tendenze destinate a influenzare il turismo del prossimo anno. Secondo la ricerca di Booking.com, infatti, il 76% dei viaggiatori sceglie una vacanza in funzione dell'emozione che desidera provare, mentre il 65% sarebbe disposto a utilizzare uno strumento capace di suggerire destinazioni in base al proprio stato d'animo.

Una prospettiva interessante, che suggerisce come il viaggio stia diventando sempre più personale. E che apre una domanda: quanto conta davvero il nostro stato emotivo quando decidiamo di partire?

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Il viaggio come risposta a ciò di cui abbiamo bisogno

Basta pensare a quanto possano cambiare i nostri desideri di viaggio nel corso della vita, o persino nell'arco di pochi mesi. Dopo un periodo di lavoro intenso, l'idea di trascorrere una settimana in una grande città, tra musei, ristoranti e appuntamenti da incastrare, potrebbe sembrare poco invitante. In un altro momento, invece, quella stessa esperienza potrebbe essere esattamente ciò che cerchiamo.

Il punto è che non esiste necessariamente una destinazione perfetta in assoluto, ma una destinazione che può essere più adatta a noi in un determinato momento.

Dal punto di vista psicologico, non è difficile comprenderne il motivo. Le emozioni influenzano il modo in cui valutiamo le esperienze e le aspettative che riponiamo in esse. Quando ci sentiamo sopraffatti, possiamo desiderare ambienti tranquilli e familiari; quando prevalgono noia o insoddisfazione, potremmo essere più attratti dalla novità, dall'avventura e da situazioni capaci di sorprenderci.

Naturalmente, partire non significa risolvere automaticamente ciò che ci preoccupa. Una vacanza non cancella lo stress accumulato né rappresenta una soluzione ai problemi personali. Può però offrirci una pausa dalle abitudini quotidiane, nuove prospettive e occasioni per dedicarci ad attività che normalmente fatichiamo a trovare il tempo di fare.

È anche per questo che il concetto di benessere legato ai viaggi si sta ampliando. Non riguarda più soltanto spa, trattamenti e ritiri yoga, ma anche la possibilità di scegliere esperienze che rispondano ai nostri desideri del momento. Per qualcuno sarà una lunga camminata nella natura, per altri un weekend culturale, una cena memorabile o qualche giorno trascorso senza programmi.

Dal Vibe Check-in all'intelligenza artificiale: il futuro delle vacanze è sempre più personale

Se le emozioni hanno sempre influenzato le nostre scelte, ciò che sta cambiando è soprattutto il modo in cui la tecnologia potrebbe aiutarci a tradurle in un viaggio concreto.

Fino a poco tempo fa, organizzare una vacanza significava generalmente partire da alcuni criteri piuttosto definiti: destinazione, budget, periodo dell'anno e tipologia di alloggio. Oggi, grazie all'evoluzione degli strumenti digitali e dell'intelligenza artificiale, si apre la possibilità di un approccio differente, in cui il punto di partenza è il tipo di esperienza che desideriamo vivere.

Anziché cercare semplicemente un hotel al mare, per esempio, potremmo chiedere suggerimenti per un luogo in cui rallentare, stare all'aria aperta e ritrovare un po' di tranquillità. Oppure lasciarci consigliare una destinazione capace di stimolare la curiosità, offrire nuove esperienze o favorire occasioni di socialità.

È proprio questa la direzione indicata dal Vibe Check-in di Booking.com. E i dati suggeriscono che soprattutto le nuove generazioni siano interessate a una personalizzazione sempre più approfondita: il 70% della Gen Z italiana si dichiara favorevole a condividere dati personali e indicatori di benessere per ricevere consigli di viaggio iper-personalizzati.

Numeri che raccontano il crescente interesse verso strumenti capaci di interpretare preferenze ed esigenze individuali, ma che solleva anche interrogativi importanti sulla privacy e sull'utilizzo delle informazioni personali.

C'è però un aspetto da considerare: per quanto sofisticato possa diventare un algoritmo, nessuna tecnologia può sapere con certezza come ci sentiremo una volta arrivati a destinazione. Le emozioni sono influenzate da molti fattori, spesso imprevedibili, e il successo di una vacanza dipende anche da ciò che accade durante il viaggio.

L'intelligenza artificiale può quindi sì diventare uno strumento utile per ampliare le possibilità e scoprire luoghi ai quali non avremmo pensato, senza necessariamente sostituire l'intuito, la spontaneità e il piacere della scoperta.

Perché la vacanza perfetta potrebbe non essere quella che immaginiamo

C'è poi un elemento particolarmente interessante in questo nuovo modo di concepire i viaggi: la possibilità di mettere in discussione le nostre abitudini.

Spesso tendiamo a scegliere destinazioni che conosciamo già, o che corrispondono all'idea di vacanza che abbiamo costruito nel tempo. Chi ama il mare continuerà a cercare spiagge, chi preferisce le città si orienterà verso capitali europee e chi è abituato ai viaggi avventurosi difficilmente penserà a una settimana di assoluto relax.

Eppure, i nostri bisogni cambiano. Una persona che ha sempre amato gli itinerari ricchi di attività potrebbe scoprire, in un determinato momento, di desiderare soprattutto silenzio e tranquillità. Allo stesso modo, chi ha sempre scelto vacanze rilassanti potrebbe sentire improvvisamente il bisogno di mettersi alla prova.

Partire dalle emozioni, anziché dalle abitudini, potrebbe aiutarci a riconoscere questi cambiamenti e a considerare esperienze che altrimenti avremmo escluso.

Il rischio, naturalmente, è quello di attribuire al viaggio aspettative eccessive, immaginando che una destinazione possa regalarci automaticamente felicità, serenità o una nuova versione di noi stessi. Ma il valore di una vacanza non si misura soltanto in base a quanto riesce a soddisfare un desiderio iniziale.

A volte sono proprio gli imprevisti, gli incontri casuali e le esperienze che non avevamo programmato a diventare i ricordi più significativi.

Forse è questa la parte più interessante del Vibe Check-in: non tanto l'idea di trovare un luogo capace di garantirci una determinata emozione, quanto quella di prestare maggiore attenzione a ciò che desideriamo davvero quando decidiamo di partire.

Perché, in fondo, scegliere una vacanza significa anche immaginare come vorremmo trascorrere il nostro tempo. E capire cosa cerchiamo in un viaggio può essere un buon punto di partenza per viverlo con maggiore consapevolezza.