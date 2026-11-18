Come abbinare gonna midi e stivali in questa stagione? Lasciatevi ispirare da questi look delle trend setter.

Diciamo la verità, non appena si avvicina l’inverno tendiamo a prediligere pantaloni e jeans e a indossarli h24 con cardigan e maglioni.

Ma perché relegare le gonne al fondo dell’armadio: esiste un modo per continuare a sfruttarle facilmente anche nelle giornate più fredde. Quale?

Puntare tutto sulle gonne midi, meglio ancora se realizzate in tessuti morbidi e caldi, e abbinarle a un paio di stivali alti al ginocchio.

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In una stagione in cui coniugare comfort, calore e stile diventa una priorità, questa combo (tanto semplice quanto cool) si rivela la soluzione ideale per non dover rinunciare a questo capo e soprattutto per creare outfit quotidiani femminili e mai scontati.

E basta giocare un po’ con lunghezze, texture e proporzioni per riuscire a ottenere look effortless-chic, adatti a ogni momento della giornata.

Ma come abbinare gonna midi e stivali in modo sempre diverso?

Se siete a caccia di idee, ecco 5 abbinamenti scovati su Instagram da cui potete prendere spunto in questa stagione.

5 idee su come abbinare gonna midi e stivali

01. Gonna midi a quadri + stivali flat

Per un look easy e disinvolto, si può partire da un grande must del guardaroba di stagione: la gonna midi a stampa check. Basta portarla con un maglione dallo stile essenziale, degli stivali senza tacco e una tracolla dai colori caldi e avvolgenti per avere una divisa quotidiana calda, comoda e stilosa.

02. Gonna midi in pelle + stivali a punta

Anche nella vita di tutti i giorni non volete rinunciare a un po’ di tacco? Se avete nell’armadio una gonna midi in pelle marrone, provatela con degli stivali a punta coordinati e un maglione grigio effetto “fluffy”. Un paio di accessori statement, come una borsa marrone in pelle scamosciata, faranno il resto.

03. Gonna midi gessata + stivali a stampa cocco

Se non sapete mai come sfruttare una gonna midi gessata fuori dall’ufficio, ecco un’idea per sfoggiarla da mattina a sera, senza stancarvene mai. Indossatela con una t-shirt bianca e un pullover oversize con lo scollo a v e poi aggiungete una borsa a mano in pelle liscia e degli stivali con il tacco basso a stampa cocco: è una di quelle combo che vorrete tenere addosso h24.

04. Gonna midi zebrata + stivali burgundy

Come abbinare gonna midi e stivali in modo più grintoso? Una gonna zebrata che si ferma al ginocchio e un paio di stivali burgundy sono i primi pezzi da mettere subito in wishlist.

05. Gonna midi in suede + stivali in vernice

Per rendere “quotidiani” anche un paio di stivali neri in vernice, invece, dovete solo scegliere un modello con il tacco largo e comodo e provarlo con una pencil skirt in suede beige, un dolcevita nero e un bomber in pelle. Il risultato? Un look che regala all'istante vibes anni '90.

Foto in apertura: GettyImage