Gonna midi + stivali: 5 idee da Instagram per indossare la combo più cool della stagione
Diciamo la verità, non appena si avvicina l’inverno tendiamo a prediligere pantaloni e jeans e a indossarli h24 con cardigan e maglioni.
Ma perché relegare le gonne al fondo dell’armadio: esiste un modo per continuare a sfruttarle facilmente anche nelle giornate più fredde. Quale?
Puntare tutto sulle gonne midi, meglio ancora se realizzate in tessuti morbidi e caldi, e abbinarle a un paio di stivali alti al ginocchio.
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In una stagione in cui coniugare comfort, calore e stile diventa una priorità, questa combo (tanto semplice quanto cool) si rivela la soluzione ideale per non dover rinunciare a questo capo e soprattutto per creare outfit quotidiani femminili e mai scontati.
E basta giocare un po’ con lunghezze, texture e proporzioni per riuscire a ottenere look effortless-chic, adatti a ogni momento della giornata.
Ma come abbinare gonna midi e stivali in modo sempre diverso?
Se siete a caccia di idee, ecco 5 abbinamenti scovati su Instagram da cui potete prendere spunto in questa stagione.
5 idee su come abbinare gonna midi e stivali
01. Gonna midi a quadri + stivali flat
Per un look easy e disinvolto, si può partire da un grande must del guardaroba di stagione: la gonna midi a stampa check. Basta portarla con un maglione dallo stile essenziale, degli stivali senza tacco e una tracolla dai colori caldi e avvolgenti per avere una divisa quotidiana calda, comoda e stilosa.
02. Gonna midi in pelle + stivali a punta
Anche nella vita di tutti i giorni non volete rinunciare a un po’ di tacco? Se avete nell’armadio una gonna midi in pelle marrone, provatela con degli stivali a punta coordinati e un maglione grigio effetto “fluffy”. Un paio di accessori statement, come una borsa marrone in pelle scamosciata, faranno il resto.
03. Gonna midi gessata + stivali a stampa cocco
Se non sapete mai come sfruttare una gonna midi gessata fuori dall’ufficio, ecco un’idea per sfoggiarla da mattina a sera, senza stancarvene mai. Indossatela con una t-shirt bianca e un pullover oversize con lo scollo a v e poi aggiungete una borsa a mano in pelle liscia e degli stivali con il tacco basso a stampa cocco: è una di quelle combo che vorrete tenere addosso h24.
04. Gonna midi zebrata + stivali burgundy
Come abbinare gonna midi e stivali in modo più grintoso? Una gonna zebrata che si ferma al ginocchio e un paio di stivali burgundy sono i primi pezzi da mettere subito in wishlist.
05. Gonna midi in suede + stivali in vernice
Per rendere “quotidiani” anche un paio di stivali neri in vernice, invece, dovete solo scegliere un modello con il tacco largo e comodo e provarlo con una pencil skirt in suede beige, un dolcevita nero e un bomber in pelle. Il risultato? Un look che regala all'istante vibes anni '90.
Foto in apertura: GettyImage
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