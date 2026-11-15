Quasi 600 euro a famiglia tra regali, tavola e valigie pronte: il Natale 2025 degli italiani resiste alla crisi, ma porta con sé nuovi equilibri, qualche ansia e molti numeri da leggere.

Quasi 600 euro a famiglia per Natale e Capodanno. È la cifra che emerge dall’indagine di Altroconsumo su oltre duemila persone: in media 592 euro, pari a circa il 34% del reddito familiare netto mensile.

Il dato colpisce ancora di più se si guarda all’umore economico: il 31% descrive la propria situazione come difficile o molto difficile, circa la metà dice di arrivare “giusto giusto” a fine mese. Eppure il Natale resta un capitolo di spesa a cui pochi rinunciano davvero.

Quasi 600 euro: quanto pesa davvero il Natale sul portafoglio

Secondo Altroconsumo, solo il 27% degli intervistati prevede di spendere meno dello scorso anno. Il 61% manterrà più o meno lo stesso budget e un 12% pensa addirittura di aumentarlo, seppure di poco: circa 8 euro in più rispetto al 2024.

Tradotto: il Natale 2025 non viene vissuto come una voce “tagliabile”, ma come qualcosa da difendere anche quando il bilancio è in tensione. Non a caso poco più di un quinto del campione si dice davvero tranquillo da un punto di vista economico.

Dal punto di vista della finanza personale, destinare un terzo del reddito mensile alle feste è impegnativo. Un criterio prudente sarebbe non superare il 20-25%, soprattutto per chi ha mutuo o affitti pesanti. Ma la realtà dice altro: per molte famiglie il Natale è l’eccezione che si accetta, pur sapendo che a gennaio si dovrà stringere un po’ la cinghia.

Regali e tavola si mangiano il grosso del budget

Il cuore della spesa resta il pacchetto più tradizionale: regali e tavola. In media gli italiani prevedono di destinare 208 euro ai doni, 117 euro a pranzi e cene di Natale e 86 euro al cenone di Capodanno.

Entrando nel dettaglio, dei 208 euro per i regali, 128 sono per gli adulti e 80 per bambini e ragazzi. Chi dichiara di voler aumentare il budget lo farà soprattutto per i più piccoli: il 7,8% pensa di spendere di più per loro, contro il 4,9% che alzerà la cifra per gli adulti. La priorità emotiva è chiarissima.

Molto più facile, invece, intervenire sugli “extra”. La spesa media prevista è di 29 euro per le decorazioni e appena 8 euro per i giochi a lotteria. Quasi la metà degli intervistati (48,5%) ridurrà le decorazioni, e più di uno su due taglierà i biglietti delle lotterie.

Regali: 208 euro

Pranzi e cene di Natale: 117 euro

Cenone di Capodanno: 86 euro

Decorazioni: 29 euro

Lotterie: 8 euro

Viaggi in Italia: 81 euro

Viaggi all’estero: 63 euro

Pranzi e cene, invece, sono quasi intoccabili. Più di due italiani su tre manterranno lo stesso budget per la tavola, il 22,6% lo ridurrà e quasi uno su dieci lo aumenterà. Anche per Capodanno prevale la continuità: il 61% spenderà come nel 2024, il 30,3% meno e l’8,5% più.

Natale sempre più digitale: il 44% compra soprattutto online

Il Natale digitale è ormai una realtà consolidata. Il 44% degli intervistati farà gli acquisti solo o prevalentemente online, circa il 9% resterà fedele quasi esclusivamente ai negozi fisici, mentre un 25,6% dividerà in parti uguali tra web e vetrine reali.

L’età fa la differenza: tra gli under 34 il 54,6% privilegerà l’online, fascia che scende appena sotto la metà (49,6%) tra i 35-54enni. Gli over 55 restano i più affezionati ai negozi: il 28,5% comprerà solo o più spesso dal vivo, mentre il 31,7% userà soprattutto i canali digitali.

Il rovescio della medaglia è il rischio di acquisti d’impulso: il 54% preferisce comprare proprio nel periodo natalizio, solo il 23,3% aspetta i saldi di gennaio. Una strategia concreta per difendere il budget? Fare una lista di regali prima di aprire le app, fissare un tetto per categoria (per esempio massimo 50 euro a persona) e applicare la “regola delle 24 ore”: lasciare il carrello pieno, ma chiuso, fino al giorno dopo.

Feste, viaggi e stress da regalo: tra voglia di uscire e ansia da budget

Oltre alla spesa, l’indagine racconta come gli italiani vogliono vivere il Natale 2025. Dopo anni di incertezza, torna forte la voglia di stare insieme: la quota di chi partecipa a pranzi o cene con amici e parenti passa dal 59% del 2024 al 79%. Anche i mercatini di Natale crescono: dal 53,8% al 65,5%.

Cresce anche la voglia di viaggi a Natale. Aveva viaggiato in Italia durante le feste il 13,6% degli intervistati nel 2024, mentre per il 2025 il 29% ha già in programma uno spostamento interno. Per l’estero si passa dal 5,7% che aveva effettivamente viaggiato al 12% che vorrebbe farlo quest’anno. Piccole fughe, weekend lunghi, city break: esperienze che pesano sul budget familiare, ma vengono percepite come un investimento in benessere più che un lusso superfluo.

La controparte meno scintillante è lo stress da regali. Per il 34,7% comprare i doni è fonte di tensione o preoccupazione, e quasi uno su due (47,6%) ammette di spendere più del previsto. Il 30,2% dichiara di ricevere spesso regali inutili, mentre il 43% non collega il valore del dono al suo prezzo.

Un modo per alleggerire tutto questo potrebbe essere accordarsi di più: regali di gruppo, esperienze al posto degli oggetti, tetti di spesa condivisi nelle famiglie allargate. Così quei quasi 600 euro possono trasformarsi meno in un conto che spaventa e più in un investimento consapevole in relazioni, ricordi e qualche valigia in più.