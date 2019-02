Se volete far diventare il vostro profilo Instagram più interessante, ecco 10 posti instagrammabili in Italia per foto e ritratti decisamente originali

Avete presente le foto davanti alla torre di Pisa fingendo di sostenerla con le mani? Ecco, basta.

Oggi siamo qui per consigliarvi 10 luoghi sparsi per l'Italia decisamente meno comuni per i vostri scatti, che siano ritratti o panorami.

Pronti per il tour?



San Nicola Arcella - Calabria

Siamo vicino a Cosenza, a circa un'ora di strada.

Vi servirà una certa voglia di inerpicarsi a piedi per scoprire meravigliosi affreschi, strapiombi e un panorama da urlo.

I colori e la forma della costa, permettono scatti perfetti a ogni ora del giorno e in alcuni punti anche di notte, con le luminarie che fanno risplendere il famoso Arcomagno, arcata naturale di pietra alta ben 20 metri.



Ponte alla Luna - Basilicata

Per i più temerari, ci spostiamo in Basilicata per questo meraviglioso ponte tibetano situato a 120 metri di altezza: sarà un'esperienza mozzafiato.

È situato a Sasso di Castalda, comune di 800 abitanti a 40 minuti in auto da Potenza (ma ci sono anche delle navette dedicate).

L'ideale è muoversi di giorno, per godere appieno della visuale a 360 gradi.



Carso Isontino - Friuli

La vegetazione del Carso Isontino è una delle più suggestive che potete trovare in Italia.

Il sommaco selvatico e le drupe in mezzo a un territorio roccioso calcareo, conferiscono a questo luogo di roccia calcarea un aspetto magico con un colore rosso predominante per gran parte dell'anno.

Si trova a 20 minuti di auto dall'aeroporto del Friuli Venezia Giulia e rimarrete senza fiato per la sua bellezza.



Parco dei Mostri di Bomarzo - Lazio

20 minuti di auto da Viterbo e vi troverete al Parco dei Mostri, area naturale monumentale del 16esimo secolo che vi farà sembrare sul set di un film ambientato nella giungla.

Le creature mitologiche in pietra che la abitano sono numerose e costruite, per precisa volontà, senza un preciso senso logico ed è questo parte del suo fascino.

È un luogo incantato immerso tra conifere e latifoglie dove è possibile fare ottimi scatti anche nelle ore più calde e luminose.



Tempio del Valadier - Marche

Provate a immaginare un monastero di clausura costruito dentro una grotta e usato per l'eremitaggio.

Questo capolavoro architettonico immerso in un luogo sospeso nel tempo si trova a Genga, è a un'ora da Ancona in auto.

È bellissimo da fotografare sia all'interno nella cava, sia da fuori, dove c'è un panorama surreale. Vi darà un senso di pace inaspettato.



Lago di Candia - Piemonte

In Piemonte non c'è il mare, ma di laghi eccezionali ce ne sono tantissimi.

Uno dei più belli e affascinanti da fotografare nelle ore in cui sorge il sole e poco prima della notte, è il Lago di Candia, situato a 20 minuti di auto da Chivasso.

Con i suoi moli abbandonati e i tantissimi fiori e piante di palude, sarete rapiti dal romanticismo. Ideale per foto di coppia e sessioni di scatti senza essere disturbati.



Marina di Arbus - Sardegna

Ci hanno girato un videoclip dei Placebo (per i più curiosi, parliamo di «Jesus' Son») ed è uno dei luoghi più incantevoli della Sardegna.

C'è sabbia sottile, un mare mozzafiato, vegetazione selvaggia e rocce che sembrano disegnate da uno scultore di arte contemporanea.

È a un'ora d'auto da Oristano e se non vi basta il panorama, godetevi i bellissimi hotel della zona.



Borgo fiorito di Spello - Umbria

Non potete perdervi, a soli 5 chilometri da Foligno, uno dei comuni più belli e colorati d'Italia.

L'Umbria, ricchissima di questi scenari, a Spello si caratterizza per l'immensa offerta di piante e fiori costantemente presenti all'esterno delle case, pronte a offrirvi il contesto più bello per i vostri ritratti.

Non perdetevi la tradizionale infiorata locale, dove vengono creati (con i fiori, ovviamente) dei tappeti con motivi ornamentali liturgici. Incantevoli.



Cappella Madonna di Vitaleta - Toscana

Siamo nel bel mezzo del niente.

Questa meravigliosa cappella (Madonna di Vitaleta) è a un'ora di macchina da Siena, un edificio tardo rinascimentale raggiungibile solo attraverso una strada sterrata.

Non stiamo parlando di un edificio religioso qualsiasi, ma di un bene patrimonio dell'Unesco.

È ideale per scatti paesaggistici in ogni condizione di luce. A seconda delle stagioni e con il colore dei terreni circostanti, può offrire colori e atmosfere diversissime.



Cava di Bauxite di Spinazzola - Puglia

Cercate l'avventura e quei panorami tipici dei film nelle zone selvatiche degli Stati Uniti? Ebbene, non vi serve sorvolare l'oceano, basta andare in Puglia.

Questa clamorosa cava di bauxite, situata a Spinazzola, è a un'ora e venti di auto da Bari e vi regalerà lo scenario perfetto per un film western.

Ideale per ritratti, si presta bene per scatti in giornate nuvolose. Il cielo sopra di voi darà un tocco magico in più specie al tramonto.