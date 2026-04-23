Avete già deciso cosa fare durante il ponte del 1° Maggio? Se volete concedervi un weekend lungo o una mini vacanza, ecco le mete da segnarsi subito

Il 1° maggio 2026 cade di venerdì: calendario alla mano, avete almeno tre giorni pieni, da venerdì 1 a domenica 3, perfetti per un weekend lungo di primavera. Con un po’ di strategia ferie potete anche trasformarlo in un maxi-ponte di nove giorni, unendo il 25 aprile e prendendo quattro giorni di vacanza dal 27 al 30 aprile.

Secondo i dati di Confcommercio, riportati da Il Sole 24 Ore, per il ponte del 1° maggio saranno in viaggio circa 7,2 milioni di italiani, con un terzo dei soggiorni da tre o più notti e un quinto diretto all’estero. Le prenotazioni, però, tendono a concentrarsi sempre più sotto data a causa dei rincari: motivo in più per chiarirvi subito le idee sulla meta.

Perché il ponte del 1° maggio 2026 è perfetto per partire

Inizio maggio è il momento in cui le temperature diventano miti, la luce si allunga e le località turistiche non sono ancora nel pieno della stagione. Al Nord il clima è ideale per passeggiate, borghi e città d’arte; al Sud e sulle isole spesso è già possibile il primo bagno, ma senza la calca di agosto.

Se puntate alle mete più iconiche - Cinque Terre, Costiera Amalfitana, capitali europee molto richieste - conviene bloccare almeno l’alloggio con un po’ di anticipo. Se invece siete fan del vero last minute, orientatevi su borghi meno noti, agriturismi nell’entroterra e città di provincia ben collegate in treno.

Mete in Italia: borghi, mare e natura di primavera

Al Nord, il ponte del Primo Maggio è perfetto per le Cinque Terre: i sentieri che collegano i borghi sono già praticabili, ma non ancora presi d’assalto, e potete alternare trekking, pranzi di pesce a Manarola o Vernazza e un giro in treno lungo la costa. In alternativa, il Lago di Garda offre un mix riuscito di paesini da cartolina come Sirmione e Limone, escursioni sul Monte Baldo e una giornata a Gardaland se viaggiate con bambini o amici in cerca di adrenalina.

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Per chi ama il vino, le Langhe regalano colline verdissime, cantine di Barolo e Barbaresco e l’atmosfera vivace di Alba, dove il periodo si incrocia con gli eventi enogastronomici di primavera.

Nel Centro Italia, la Val d’Orcia in Toscana è un classico che non delude: tre giorni bastano per un on the road tra Pienza, Montalcino e San Quirico d’Orcia, con soste panoramiche per un picnic tra cipressi e colline. Se preferite un assaggio di mare, la Riviera del Conero nelle Marche offre spiagge ancora tranquille come le Due Sorelle o Mezzavalle, sentieri vista Adriatico e i borghi bianchi di Sirolo e Numana. Nel Lazio, potete dedicarvi alle gite “da sogno”: il Giardino di Ninfa, aperto in date limitate, esplode di fioriture proprio in questo periodo; il Parco dei Mostri di Bomarzo è l’ideale se volete un tocco fiabesco e un po’ surreale.

Al Sud, la Costiera Amalfitana in primavera mostra il suo lato migliore: limoneti in fiore, temperature piacevoli e meno traffico. Potete camminare sul Sentiero degli Dei da Agerola a Positano, visitare Amalfi e salire a Ravello per una vista che vale il viaggio. Il Salento, a inizio maggio, significa spiagge quasi deserte: base a Lecce, poi gite verso Otranto, Gallipoli e le acque turchesi tra Porto Cesareo e Punta Prosciutto. In Sicilia occidentale scegliete Palermo o Trapani come “campo base” e incastrate una giornata alla Riserva dello Zingaro, un salto a Erice, le saline di Marsala e, se il meteo è generoso, una mini-crociera a Favignana e Levanzo.

Europa a corto raggio: city break di 3 giorni

Chi sogna un weekend internazionale ha l’imbarazzo della scelta: diversi portali di viaggio segnalano già voli andata e ritorno per l’Europa a partire da 35-40 euro nel periodo del ponte. In tre giorni potete vivere una capitale senza correre troppo.

Lisbona è perfetta per una fuga romantica e un po’ malinconica tra tram gialli, miradouros e pastéis de nata, con una gita a Sintra o Cascais. Siviglia, in Andalusia, in questo periodo profuma di fiori d’arancio: l’Alcázar, la Cattedrale, il quartiere di Santa Cruz e le serate tra tapas e flamenco fanno volare il tempo. Se volete una città più festaiola, Barcellona unisce arte, spiagge e vita notturna, con Parc Güell, Sagrada Família e passeggiate sul lungomare.

Per un’atmosfera più rilassata, la Provenza si presta a un breve on the road tra i villaggi del Luberon come Gordes e Roussillon, mercatini, stradine in pietra e, se arrivate fino alla costa, le Calanques vicino a Marsiglia. Chi ama i canali e i tulipani può puntare su Amsterdam e dintorni, oppure scegliere Porto o Budapest per un rapporto qualità-prezzo spesso molto interessante.

Ponte del Primo Maggio con i bambini: idee family friendly

Se viaggiate con figli al seguito, il ponte del Primo Maggio è l’occasione giusta per un mix di divertimento e natura. Oltre a Gardaland sul Garda, Mirabilandia vicino a Ravenna e Cinecittà World alle porte di Roma possono diventare il fulcro del weekend, abbinando un giorno di parco a visite nelle città vicine o in spiaggia.

Sulla costa romagnola, il Festival Internazionale dell’Aquilone di Cervia riempie la spiaggia di colori tra fine aprile e inizio maggio: spettacoli in cielo, laboratori e un’atmosfera che conquista anche gli adulti. Potete fermarvi due notti in zona, alternando la manifestazione a passeggiate sul mare e a una capatina a Ravenna.

Per chi preferisce la campagna, gli agriturismi con fattoria didattica in Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna permettono ai bambini di dare da mangiare agli animali, partecipare a piccoli laboratori e correre nei prati mentre voi vi rilassate tra degustazioni e letture all’ombra. Un’alternativa divertente sono i percorsi tematici come il Sentiero degli Gnomi sull’Altopiano di Asiago o i parchi avventura nei boschi.

Budget, meteo ed eventi: come organizzarsi al meglio

Con milioni di italiani pronti a partire tra aprile e maggio, i prezzi di voli e alloggi tendono a salire. Se puntate a un city break europeo, il trucco è prenotare il volo appena individuata un’offerta buona e lasciare più flessibile la scelta dell’hotel. In Italia, per risparmiare potete valutare autobus a lunga percorrenza invece del treno ad alta velocità e scegliere città medie o borghi interni al posto dei soliti hotspot.

Il meteo di inizio maggio è in genere mite, ma resta un minimo imprevedibile: meglio pensare a strati leggeri, una giacca antipioggia, scarpe comode, cappellino e crema solare se andate al mare o ai festival all’aperto. Per i bambini non dimenticate un cambio in più e qualche gioco da viaggio, utile anche in caso di pioggia improvvisa.

Se amate la musica e le piazze piene, Roma con il Concerto del Primo Maggio resta un grande classico, tra performance live e riflessioni sui temi del lavoro. Taranto offre un appuntamento alternativo e molto impegnato, mentre molte città - da Bologna a Napoli, passando per Milano - propongono concerti e iniziative culturali diffuse: opzioni perfette per chi vuole dare al ponte un sapore anche un po’ politico, oltre che vacanziero.