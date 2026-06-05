Weekend alle porte, mettiamoci comode e scopriamo insieme le fashion news della settimana!

Dall’arte alla moda, passando per le nuove generazioni e le donne che lasciano il segno: sette pillole, sette storie che raccontano un presente creativo, dinamico e pieno di personalità. #FashionPills





Fashion Pills: lunedì e apre a FDM la "Frutteria Golden" by Golden Goose





(Credits: courtesy of Press Office)

Se per i matrimoni esiste la crisi del settimo anno, tra Golden Goose e Forte dei Marmi decisamente no. Dopo il successo delle precedenti stagioni, tra edicole, gelaterie, pescherie e altri luoghi iconici della quotidianità italiana, il brand torna con la “Frutteria Golden”. Un universo colorato ispirato al Mediterraneo e ai tradizionali banchi della frutta, dove dettagli vintage e atmosfere da market all’aperto si intrecciano alle iconiche sneaker della maison, che diventano ancora più yummy e perfette per l’estate. Un appuntamento che ormai è una tradizione e che permette di scoprire da vicino anche la Resort Collection, tra righe marinare, cotoni leggeri e silhouette rilassate.

#FrutteriaGolden





Fashion Pills: martedì e la capsule più divertente di STAUD è un'esclusiva di Net-â-Porter





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Se non conoscete ancora Da Adolfo, l’iconico beach club nascosto tra le rocce di Positano, raggiungibile solo via mare o attraverso una suggestiva scalinata, è arrivato il momento di recuperare. Anche perché quest’estate ci porta direttamente lì grazie alla capsule esclusiva firmata STAUD per Net-a-Porter. Spirito mediterraneo, abiti leggeri ed eleganza rilassata, quella dei lunghi pranzi vista mare che sfumano naturalmente nell’ora dell’aperitivo. Una collezione che racchiude tutto ciò che amiamo della Costiera Amalfitana e tutto ciò che abbiamo imparato ad amare di STAUD, uno dei brand più desiderati degli ultimi anni grazie ai suoi colori, alla sua freschezza e a quel perfetto equilibrio tra stile e accessibilità. La parola chiave? Escapismo estivo: tramonti infiniti, sale sulla pelle e valigie sempre pronte.

#StaudSummer





Fashion Pills: mercoledì e la rooftop experience di APM Monaco e Nikki Beach Monte Carlo durante il GP





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GP sta per Gran Premio, certo, ma anche per grande occasione. E quella della Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco 2026 è senza dubbio la più glamour dell’anno. Dal 4 al 7 giugno Nikki Beach Monte Carlo ospita infatti il takeover di APM Monaco, trasformando il celebre rooftop affacciato sul circuito in una destinazione imperdibile tra musica, intrattenimento e viste mozzafiato sulla pista. Per l’occasione il beach club cambia pelle e si veste delle iconiche strisce rosse e bianche, un omaggio alla bandiera del Principato e alle radici monegasche della Maison. Ad aprire i festeggiamenti ci ha pensato anche il man of the moment Charles Leclerc, protagonista di un esclusivo appuntamento che ha dato il via al weekend più atteso dell’estate monegasca. Questo sì che è il concetto di hospitality che piace a Grazia.

#APMMonacoxNikkiBeach





Fashion Pills: giovedì e la campagna Gucci Monte Carlo





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Sempre in tema Monte Carlo, restiamo nel Principato per parlare di una campagna estiva che sa di luce, movimento e desiderio di evasione. Gucci sceglie infatti Monaco come sfondo del primo capitolo di #GucciMonteCarlo, una narrazione visiva che profuma di mare aperto, piscine scintillanti e partenze improvvise, più all’insegna dell’avventura che del semplice relax.

Tra le protagoniste della campagna le modelle del momento, insieme a una capsule di capi e accessori pensati per accompagnare l’estate più glamour della nostra vita. Il vero filo conduttore del racconto è però Flora, uno dei motivi floreali più iconici e affascinanti mai disegnati, che quest’anno celebra il suo sessantesimo anniversario.

Creato nel 1966 da Vittorio Accornero su richiesta di Rodolfo Gucci per la Principessa Grace di Monaco, Flora torna oggi proprio nel luogo che più di ogni altro ne racconta le origini. E così il cerchio si chiude: Monaco, il lusso senza tempo, l’eleganza in movimento e quel dialogo continuo tra tradizione e contemporaneità che da sempre definisce l’universo Gucci.

#GucciMonteCarlo





Fashion Pills: venerdì ed Essentiel Antwerp sostiene i giovani talenti della moda!





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La moda ha sempre bisogno di nuovi sguardi e Essentiel Antwerp lo sa bene. Per il terzo anno consecutivo il brand rinnova la collaborazione con la prestigiosa Royal Academy of Fine Arts di Anversa, una scuola che ha formato alcuni dei più grandi nomi della moda contemporanea. Protagonista di questa edizione è Agar Enkhbaatar, giovane designer mongola che firma una capsule dal carattere audace, dove nostalgia, memoria e cultura digitale si incontrano. Cinque pezzi dal forte impatto visivo che reinterpretano i codici creativi di Essentiel Antwerp con una sensibilità fresca e contemporanea. Perché il vero lusso, oggi, è scommettere sui talenti di domani. #EssentielAntwerpXRoyalAcademyOfFineArtsAntwerp





Fashion Pills: sabato e fashion is art per Burberry





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Arte e moda all’ennesima potenza con la nuova capsule firmata Burberry insieme a Sir Quentin Blake, l’illustratore britannico che ha dato forma ai sogni e all’immaginario di intere generazioni. Trench, abiti, foulard e accessori diventano una tela su cui prendono vita piume colorate, personaggi fantastici e dettagli capaci di riportarci all’infanzia. Una collezione che celebra la creatività più autentica e quel pizzico di meraviglia che troppo spesso dimentichiamo da adulti. Del resto, la vera eleganza è anche saper guardare il mondo con curiosità e leggerezza. E nessuno, come Quentin Blake, sa ricordarcelo meglio.

#BurberryxQuentinBlake





Fashion Pills: domenica e Alessandra Amoroso diventa testimonial di Yalea

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Diciassette anni fa debuttava sulle scene una delle stelle più amate della musica italiana. Oggi Alessandra Amoroso aggiunge un nuovo capitolo al suo percorso diventando Digital Ambassador di Yalea, marchio di eyewear del gruppo De Rigo. Un incontro naturale tra due universi che parlano di autenticità, libertà e consapevolezza, celebrando una femminilità contemporanea, forte e determinata. Con la sua voce inconfondibile e una carriera costruita passo dopo passo, Alessandra incarna perfettamente i valori del brand, che da sempre racconta donne capaci di lasciare il segno senza rinunciare alla propria sensibilità. Talento puro. #YaleaEyewear