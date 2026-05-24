Nel 2026 quattro spiagge Bandiera Blu trasformano il lago di Garda nella risposta lombarda al mare, tra acqua limpida e borghi iconici. Quale scegliere per una fuga rapida da Milano senza affrontare ore di autostrada verso la costa?

Niente mare ma acqua pulitissima, servizi da riviera e quell'atmosfera di vacanza che vi fa dimenticare l'autostrada verso Liguria e Romagna. Gardone Riviera, Sirmione, Toscolano Maderno e, novità 2026, Limone sul Garda sono quattro spiagge lacustri che non vi faranno rimpiangere il mare, soprattutto se partite da Milano o dalle altre città del Nord. Le quattro spiagge Bandiera Blu in Lombardia sono tutte qui, sul lago di Garda.



Per il 2026 la Foundation for Environmental Education ha assegnato la Bandiera Blu a 257 Comuni italiani, per un totale di 525 spiagge e 87 approdi turistici. In mezzo a tanti panorami marittimi, la Lombardia conquista quattro località premiate, tutte affacciate sul lago di Garda.

Bandiere Blu 2026 in Lombardia: perché il Garda vale come il mare

La Bandiera Blu è il riconoscimento internazionale ideato dalla Foundation for Environmental Education per premiare le località che rispettano 33 criteri ambientali e turistici. Tra questi ci sono la qualità delle acque, che devono risultare eccellenti per almeno quattro anni consecutivi, depurazione efficiente, gestione dei rifiuti, sicurezza in spiaggia, accessibilità e iniziative di educazione ambientale.

Secondo i dati diffusi dalla Foundation for Environmental Education, nel 2026 l'Italia conta 257 Comuni Bandiera Blu, con un incremento rispetto all'anno precedente. La Lombardia passa da tre a quattro località premiate, tutte sulla sponda bresciana del lago di Garda. Il Garda, non a caso, viene spesso chiamato il mare della Lombardia, per la combinazione di acque ampie, stabilimenti balneari e vera vita da vacanza.





Gardone Riviera: eleganza liberty e due spiagge Bandiera Blu

Gardone Riviera è la veterana lombarda della Bandiera Blu: le sue spiagge Lido di Fasano e Spiaggia Casinò sono premiate da quindici anni consecutivi. Il lungolago storico, gli alberghi in stile liberty e il clima mite creano una cornice molto più da riviera che da lago di montagna.

La Spiaggia Casinò è perfetta se volete lettini, bar e aperitivo al tramonto praticamente in centro paese. Il Lido di Fasano, leggermente decentrato, ha un'atmosfera più rilassata e molto adatta alle famiglie, con vista spettacolare sul Garda e sulle montagne del Parco Alto Garda Bresciano. Punta extra: potete alternare bagni e cultura visitando il complesso monumentale del Vittoriale degli Italiani, a pochi minuti a piedi dalla riva.





Sirmione: Lido delle Grotte tra terme e rovine romane

A Sirmione la Bandiera Blu sventola sul Lido delle Grotte, affacciato sulla punta della penisola che ospita le famose Grotte di Catullo. Qui il lago è aperto, l'acqua è trasparente e le lastre di roccia sotto il pelo dell'acqua creano scenari che ricordano certe baie del Mediterraneo.

La spiaggia alterna tratti liberi e aree attrezzate con lettini, bar e noleggio pedalò. Se arrivate in treno, la stazione di Desenzano-Sirmione è collegata al borgo da bus frequenti, ma in alta stagione conviene puntare sugli orari del mattino presto o della sera per evitare le code.





Toscolano Maderno: Lido Azzurro per chi ama muoversi

Toscolano Maderno, nato dall'unione di due centri storici sulla sponda occidentale del Garda, ottiene la Bandiera Blu con il suo Lido Azzurro. È una spiaggia molto amata da famiglie e gruppi sportivi, grazie alla presenza di campeggi, aree gioco e noleggio di kayak e tavole da SUP.

La cornice naturale è quella del Parco Alto Garda Bresciano, quindi potete organizzare una mattinata di trekking o bicicletta sui sentieri vista lago e poi tuffarvi nel pomeriggio. Dai pontili partono anche i traghetti per la sponda veronese, comodi se volete allungare la gita senza rimettervi in auto.





Limone sul Garda: la novità 2026 tra limonaie e ciclabile sospesa

Con poco più di mille abitanti, Limone sul Garda entra per la prima volta tra le Bandiere Blu grazie alle spiagge Tifù e Cola, affacciate sulla parte più settentrionale del lago. Il borgo è compatto e verticale, con case colorate che scendono quasi direttamente nell'acqua e scorci perfetti per riempire la galleria del telefono.

Le spiagge offrono sia tratti liberi sia zone attrezzate, spesso riparate dal vento e con vista spettacolare sulle montagne trentine. Il vero punto forte è la pista ciclopedonale sospesa sull'acqua, che corre per chilometri a picco sul Garda. Potete percorrerne un tratto a piedi o in bicicletta e poi fermarvi a prendere il sole in una delle calette lungo il percorso.





Quale spiaggia Bandiera Blu scegliere se partite dalla Lombardia

Per un weekend elegante e un po' chic, la scelta naturale è Gardone Riviera, con hotel scenografici e ristoranti vista lago. Se volete abbinare terme, archeologia e vita serale, Sirmione è l'insieme più completo, soprattutto per una fuga romantica.

Toscolano Maderno funziona bene per famiglie e gruppi di amici: campeggi, prezzi più morbidi e tante attività all'aria aperta. Limone sul Garda conquista chi ama i panorami estremi, la ciclabile sospesa e i borghi raccolti da esplorare a piedi.

Da Milano considerate circa un'ora e mezza in auto per l'area Desenzano-Sirmione e qualcosa in più per Gardone, Toscolano e Limone. In alternativa potete arrivare in treno fino a Desenzano-Sirmione o Brescia e proseguire in autobus o traghetto, evitando lo stress del parcheggio sotto il sole.