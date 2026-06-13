Non si trova a Dubai, ma in Veneto. A Montegrotto Terme c’è la piscina termale più profonda del mondo, una struttura unica che unisce immersioni, benessere e record internazionali nel cuore dei Colli Euganei.

Sessanta metri di profondità, più di quattordici milioni di litri d’acqua: la piscina più profonda al mondo in senso assoluto oggi è la Deep Dive Dubai, un abisso indoor certificato dal Guinness dei Primati. Una sorta di città sommersa, con stanze, auto, scenografie pensate per gli appassionati di immersioni. Fin qui tutto torna: il record ce lo aspettiamo da Dubai.

La sorpresa arriva quando si entra nel dettaglio. Se la domanda diventa: qual è la piscina termale più profonda del mondo, quella dove si scende come in mare aperto ma in acqua calda da spa, il primato non è più degli Emirati. È italiano, e si trova in una tranquilla cittadina del Veneto: Montegrotto Terme, provincia di Padova.

Qual è davvero la piscina più profonda al mondo oggi

Per rimettere ordine: secondo il Guinness dei Primati il record assoluto spetta alla Deep Dive Dubai, che raggiunge i 60,02 metri di profondità e ospita oltre 14 milioni di litri d’acqua dolce. È la regina delle piscine per immersioni indoor.

Al secondo posto della classifica mondiale c’è la Deepspot di Mszczonów, in Polonia, con i suoi 45,47 metri. Terza, ma con un primato tutto suo, arriva Y-40 The Deep Joy: 42,15 metri di profondità certificata, la piscina più profonda d’Italia e, soprattutto, la piscina termale più profonda del mondo.

Qui sta il punto: Dubai vince in metri, Montegrotto Terme vince in atmosfera. Perché a Y-40 non si nuota in semplice acqua dolce a temperatura controllata, ma in autentica acqua termale delle Terme Euganee.

La piscina termale più profonda del mondo è a Montegrotto Terme

Y-40 The Deep Joy si trova a Turri, frazione di Montegrotto Terme, nel cuore del distretto termale euganeo, uno dei più importanti d’Europa. Da fuori vedete un elegante hotel, il Terme Millepini. Sotto, nascosto come un segreto, c’è un cilindro d’acqua che precipita fino a 42,15 metri.

Secondo il Guinness dei Primati, dal 2014 Y-40 è ufficialmente la piscina termale più profonda del mondo. L’acqua che la riempie è salso-bromo-iodica, la stessa che alimenta le storiche spa della zona, mantenuta in vasca a una temperatura tra i 32 e i 34 gradi. Traduzione pratica: si scende in profondità in costume o con una muta leggera, senza quel brivido di gelo che accompagna di solito le immersioni tecniche.

L’idea è dell’architetto e imprenditore termale Emanuele Boaretto, che ha voluto unire due mondi apparentemente lontani: la subacquea e il benessere termale. La piscina è stata inaugurata il 5 giugno 2014, sorpassando l’allora record di Nemo 33 a Bruxelles e portando Montegrotto Terme nella mappa globale degli appassionati di immersioni.

Cosa rende unica Y-40 The Deep Joy

Dal bordo vasca Y-40 sembra una grande piscina termale panoramica. In realtà sotto la superficie si apre un vero parco giochi verticale per subacquei e apneisti. Lo specchio d’acqua misura circa 21 per 18 metri, e il volume complessivo è di circa 4.300 metri cubi di acqua termale.

L’elemento più scenografico è il cilindro centrale che scende fino alla quota record di 42,15 metri, affiancato da varie piattaforme a profondità intermedie per esercitazioni e corsi. Ci sono poi circa 60 metri di grotte artificiali, pensate per l’addestramento alla speleosubacquea in totale sicurezza: un labirinto di corridoi sommersi che di solito richiederebbero cave e risorgive naturali.

Per chi resta all’asciutto, il pezzo forte è il tunnel trasparente sospeso a circa 5 metri di profondità. È lungo più di 13 metri e permette di camminare “dentro” la piscina, circondati dall’acqua e dai sub che passano sopra la testa. Un acquario al contrario, perfetto per amiche che si dividono tra team spa e team adrenalina.

L’acqua termale fa la differenza non solo sul comfort ma anche sul posizionamento della struttura. Nelle Terme Euganee molte cure sono convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, proprio perché la medicina riconosce un ruolo terapeutico alle acque termali in alcune patologie. Qui lo stesso elemento naturale diventa anche playground per chi ama l’apnea, la subacquea tecnica, la fotografia subacquea.

Negli anni Y-40 è diventata un polo internazionale: vi si tengono corsi, workshop, allenamenti per squadre sportive e per i professionisti del soccorso, oltre a riprese per spot, videoclip musicali e film. Un abisso termale che funziona anche come studio di produzione e laboratorio sperimentale.

Come vivere la piscina più profonda d’Italia

Se avete già un brevetto sub, Y-40 è un parco divertimenti liquido aperto tutto l’anno. L’accesso richiede prenotazione e check-in online, con caricamento del brevetto e scelta dell’attività. Si possono fare immersioni ricreative, allenamenti di apnea, corsi di specialità o provare la speleosubacquea nelle grotte artificiali. Niente corsie né nuoto libero: qui ogni minuto è dedicato all’immersione.

Nessun brevetto? Nessun problema, ma serve comunque una guida. La struttura propone prime esperienze accompagnate da istruttori qualificati, pensate proprio per chi è curioso di scendere nel cilindro blu senza avere un passato da sub. L’acqua calda aiuta a gestire l’ansia da “prima volta” e rende tutto più piacevole.

E se l’idea di mettervi bombole e pinne non vi sfiora nemmeno, vale lo stesso la visita. Dalla zona bar dell’hotel si affacciano grandi vetrate sulla piscina, mentre il tunnel di vetro permette di vivere l’effetto “sospesi nell’abisso” restando totalmente asciutti. Un’esperienza da mettere in agenda se siete in coppia o in gruppo: chi si immerge e chi fa foto dal tunnel.

Il bello è che Montegrotto Terme è una base perfetta per un weekend allargato. In pochi minuti di treno siete a Padova, in meno di un’ora raggiungete Venezia, ma potete anche restare tra fanghi termali, percorsi spa, passeggiate sui Colli Euganei e cantine dove assaggiare vini del territorio. In mezzo a tutto questo, la piscina termale più profonda del mondo aggiunge quel tocco di “wow” che un weekend ben riuscito si merita.