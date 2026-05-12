Non ci sono dubbi: di queste camicie si può proprio dire che "fanno il look"
Chi ama indossarla lo sa: la camicia ha un potere molto speciale, quello di elevare ogni look. Che abbia una linea formale e tradizionale o che si apra a dettagli originali e inaspettati, questo classico del guardaroba gode da sempre di una certa fama.
Trasmette ordine ed eleganza più di una semplice t-shirt, è all'altezza di quasi tutte le occasioni, da una giornata in ufficio a un evento serale, ed è straordinariamente versatile in fatto di abbinamenti.
Questa breve lode alla camicia trova, per la Primavera-Estate 2026, ancor più fondamento, perché le tendenze e le proposte di moltissimi brand, dai grandi delle passerelle agli specializzati di nicchia, ci mostrano versioni originali e ricche di particolari. Versioni che, alla nostra occhiata, possono bastare "a fare il look", come si suol dire.
Silhouette, colori, ricami e applicazioni: i dettagli che vedrete sulle camicie che abbiamo selezionato per voi bastano da soli a dare a ogni abbinamento quel twist in più, anche se in coppia a un jeans e a qualche accessorio minimal.
Ci sono fiocchi da annodare al collo, maniche ampie e voluminose o corte, bordate di pizzo. E ancora design double face, con colletti specchiati sulla schiena, linee asimmetriche e plissé geometrici e definiti.
Scoprite da vicino questi 15 modelli di camicie che trasformeranno, in modo facile e veloce, il vostro prossimo look.
Camicie bellissime e dove trovarle: 15 varianti da non farsi scappare
Camicia in cotone con colletto davanti e dietro e maniche ampie, GIVENCHY.
Credits: Mytheresa.com
Blusa Indra in denim con fiocco, ZIMMERMANN.
Credits: Mytheresa.com
Camicia Lehit in lino nero con ricami, ETNODIM.
Credits: Etnodim.com
Blusa Cerere in crepe de chine con fiocco, LA DOUBLE J.
Credits: Ladoublej.com
Camicia in popeline stampa Maiolica con nodo, DOLCE & GABBANA.
Credits: Dolcegabbana.com
Camicia Bellflower in cotone con maxi maniche a campana, MARIA DE LA ORDEN.
Credits: Mariadelaorden.com
Camicia in voile di cotone a quadri con alamari, LONGCHAMP.
Credits: Longchamp.com
Camicia Arizona in cotone con fiocchi, MA/RÉ.
Credits: Mareparis.com
Camicia in lino e cotone, LIDO.
Credits: Luisaviaroma.com
Camicia Neptune Côte d'Azur in seta con bottoni tartarugati in stile loden, BLAZÉ MILANO.
Credits: Blaze-milano.com
Camicia Ambrose con doppio colletto, BETTTER.
Credits: Bettter.us
Camicia Tabla in cotone con dettaglio plissettato, LA VESTE.
Credits: Lavestelaveste.com
Camicia senza maniche in cotone a righe, LOEWE X PAULA'S IBIZA.
Credits: Mytheresa.com
Camicetta Margarita in seta jacquard con bordi in pizzo, MAISON MAYLE.
Credits: Maisonmayle
Camicia Rosemary con ricami, ALÉMAIS.
Credits: Alemais.com
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