Fiocchi, ricami, nuove silhouette: queste non sono semplici camicie, ma pezzi in grado di rendere ogni look molto speciale



Chi ama indossarla lo sa: la camicia ha un potere molto speciale, quello di elevare ogni look. Che abbia una linea formale e tradizionale o che si apra a dettagli originali e inaspettati, questo classico del guardaroba gode da sempre di una certa fama.

Trasmette ordine ed eleganza più di una semplice t-shirt, è all'altezza di quasi tutte le occasioni, da una giornata in ufficio a un evento serale, ed è straordinariamente versatile in fatto di abbinamenti.

Questa breve lode alla camicia trova, per la Primavera-Estate 2026, ancor più fondamento, perché le tendenze e le proposte di moltissimi brand, dai grandi delle passerelle agli specializzati di nicchia, ci mostrano versioni originali e ricche di particolari. Versioni che, alla nostra occhiata, possono bastare "a fare il look", come si suol dire.

Silhouette, colori, ricami e applicazioni: i dettagli che vedrete sulle camicie che abbiamo selezionato per voi bastano da soli a dare a ogni abbinamento quel twist in più, anche se in coppia a un jeans e a qualche accessorio minimal.

Ci sono fiocchi da annodare al collo, maniche ampie e voluminose o corte, bordate di pizzo. E ancora design double face, con colletti specchiati sulla schiena, linee asimmetriche e plissé geometrici e definiti.

Scoprite da vicino questi 15 modelli di camicie che trasformeranno, in modo facile e veloce, il vostro prossimo look.

Camicie bellissime e dove trovarle: 15 varianti da non farsi scappare

Camicia in cotone con colletto davanti e dietro e maniche ampie, GIVENCHY.

Credits: Mytheresa.com



Blusa Indra in denim con fiocco, ZIMMERMANN.

Credits: Mytheresa.com



Camicia Lehit in lino nero con ricami, ETNODIM.

Credits: Etnodim.com







Blusa Cerere in crepe de chine con fiocco, LA DOUBLE J.

Credits: Ladoublej.com







Camicia in popeline stampa Maiolica con nodo, DOLCE & GABBANA.

Credits: Dolcegabbana.com

Camicia Bellflower in cotone con maxi maniche a campana, MARIA DE LA ORDEN.

Credits: Mariadelaorden.com





Camicia in voile di cotone a quadri con alamari, LONGCHAMP.

Credits: Longchamp.com



Camicia Arizona in cotone con fiocchi, MA/RÉ.

Credits: Mareparis.com



Camicia in lino e cotone, LIDO.

Credits: Luisaviaroma.com





Camicia Neptune Côte d'Azur in seta con bottoni tartarugati in stile loden, BLAZÉ MILANO.

Credits: Blaze-milano.com

Camicia Ambrose con doppio colletto, BETTTER.

Credits: Bettter.us

Camicia Tabla in cotone con dettaglio plissettato, LA VESTE.

Credits: Lavestelaveste.com



Camicia senza maniche in cotone a righe, LOEWE X PAULA'S IBIZA.

Credits: Mytheresa.com





Camicetta Margarita in seta jacquard con bordi in pizzo, MAISON MAYLE.

Credits: Maisonmayle









Camicia Rosemary con ricami, ALÉMAIS.

Credits: Alemais.com